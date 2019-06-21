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الوفيات


هند علي حسين اليوسف، زوجة عبداللطيف محمد الهران، (58 عاماً)،شيعت، الرجال: صباح السالم، ق5، ش1، ج9، م10، ت: 90077432 النساء: القادسية، ق6، ش68، م10، ت: 99938558
حامد علي إبراهيم الجوعان، (86 عاماً)، شيع، الرجال: ديوان الجوعان، ضاحية عبدالله السالم، ق3، شارع عبداللطيف العثمان، م8، ت: 55595957 - 22541420، النساء: كيفان، ق2، شارع أم القيوين، م4، ت: 67050550
محمود عبدالهادي محمد حاجيه، (61 عاماً)، شيع، الرجال: بيان، مسجد الامام الحسن، ت: 99905356، النساء: الرميثية، ق4، شارع مالك ابن انس، م5، حسينية ام صادق
زكية علي موسى المحمد علي، (77 عاماً)، شيعت، الرجال: حسينية الأوحد، المنصورية، ت: 66035000، النساء: السرة، ق 1، شارع علي بن ابي طالب، م21، العصر فقط، ت: 99040553
إنا لله وإنا إليه راجعون


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