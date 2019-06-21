وطن النهار

بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ببرقيتي شكر إلى أخيه الرئيس الدكتور برهم صالح رئيس جمهورية العراق وإلى أخيه الدكتور عادل عبدالمهدي رئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق اعرب فيهما سموه عن خالص الشكر والتقدير على ما حظي به سموه والوفد المرافق من حفاوة بالغة وكرم ضيافة خلال زيارة سموه الرسمية لجمهورية العراق، معربا سموه عن سروره بهذه الزيارة للبلد وبما تخللها من مباحثات بناءة ومثمرة حول مختلف المواضيع التي تهم البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك في إطار ما يجمع البلدين من أواصر وعلاقات وطيدة وروابط أخوية وحرص دائم ومشترك على تعزيز أواصر العلاقات والتعاون بينهما لما فيه مصلحتهما المشتركة مشيدا سموه بالروح الأخوية التي سادت اللقاءات والمباحثات كما وجه سموه حفظه الله لهما الدعوة للقيام بزيارة رسمية لدولة الكويت في الوقت الذي يرونه مناسبا متمنيا سموه لهما موفور الصحة والعافية ولجمهورية العراق وشعبها الشقيق المزيد من التقدم والنمو والازدهار وللعلاقات المتميزة بين البلدين المزيد من التطور والنماء.

من جانبه، اثنى رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي على ما وصفها بالمواقف الحكيمة والوسطية لصاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد. ونقل بيان حكومي عن عبد المهدي قوله اثناء استقباله سمو امير الكويت ان العراق والكويت يرتبطان باواصر متشعبة وقد عانا معا صعوبات كثيرة ووقفا معا ضدها وانتصرا عليها. ورأى ان زيارة سمو امير الكويت تعد فرصة لتطوير العلاقات الثنائية نحو الافضل مبديا تفاؤله بمستقبل العلاقات العراقية الكويتية. واثنى عبد المهدي على مواقف وحكمة ووسطية سمو امير الكويت في جميع الظروف. وذكر عبد المهدي بزيارته الاخيرة للكويت واللقاءات المثمرة التي اجراها الوزراء وملفات التعاون التي تم بحثها واهمية استكمالها في بغداد وتفعيل اتفاقات التعاون التي ابرمت في الكويت وتشجيع الاستثمارات وتسهيل منح التأشيرات والتعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية لما فيه مصلحة البلدين.

