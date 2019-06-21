وطن النهار

بغداد- «كونا»: أبدت الصحف العراقية الصادرة امس اهتماما بالغا بالزيارة التاريخية التي قام بها سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الى بغداد اول من أمس الأربعاء.

وخصصت صحيفة الصباح شبه الرسمية صفحتها الاولى للحديث عن الزيارة مع صورة شغلت نصف مساحة الصفحة لسمو الامير كتب عليها مرحبا بك في بلاد الرافدين فيما عنونت تقريرها الرئيس بمانشيت عريض (الكويت والعراق يقتربان من حسم الملفات العالقة بينهما).

ووصف التقرير الزيارة بالتاريخية والناجحة مشيرا إلى أنها بحثت ابرز القضايا والمستجدات على الساحة الاقليمية.

ونوهت الصحيفة باللقاءات الرسمية لسمو الأمير مع كل من الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس وزرائه عادل عبدالمهدي ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وبالنتائج الايجابية التي تمخضت عنها.

كما نشرت صحيفة الزمان العراقية تقريرا موسعا بعنوان (الرئاسات العراقية تدعو الكويت الى طي صفحة الماضي والمساهمة في اعمار العراق).

وسلطت الصحيفة الضوء على لقاءات سمو الامير والوفد المرافق مع الرئاسات العراقية الثلاث ونتائج المباحثات المشتركة بين وزراء البلدين.

ومن جانبها ركزت صحيفة الزوراء التي يرأس مجلس ادارتها نقيب الصحافيين العراقيين مؤيد اللامي على تصريحات سمو الأمير التي شدد فيها على ان الكويت تؤمن بأهمية استقرار العراق وانها حريصة على دعمه.

واوردت الصحيفة تفاصيل البيانات الحكومية الصادرة يوم امس والمتعلقة بلقاءات سمو الامير بالرئاسات العراقية الثلاث.

وكان سمو الأمير قام امس الأربعاء بزيارة تاريخية لبغداد هي الثانية لسموه الى العاصمة العراقية منذ مارس 2012 حين زارها سموه آنذاك لحضور القمة العربية.

