وطن النهار

نعى وزير التربية وزير التعليم العالي د. حامد العازمي رئيس المكتب الثقافي الكويتي في المملكة الأردنية الهاشمية فقيد الوزارة الدكتور فلاح الشمري.

وأعرب العازمي لـ «كونا» عن بالغ الحزن والأسى لفقدان أخ ووالد وزميل لأبنائنا الطلبة الدارسين في الأردن داعيا المولى عز وجل أن يتغمده بالرحمة والمغفرة وجنات النعيم وأن يلهم أبناءه الصبر والسلوان على مصابهم.

وأشار إلى أن الوزارة فقدت رجلا مجدا ومثابرا وحريصا على عمله في خدمة أبنائه الطلبة ومصلحة الكويت مضيفا أن الفقيد كان «رحمه الله» على الرغم من مرضه الشديد متابعا ومنسقا لتسهيل جميع أمور ابنائنا الطلبة.

وذكر العازمي أن الكلمات لا تفي الفقيد قدره وإخلاصه ووفائه بالعمل في المكتب الثقافي في الأردن.

