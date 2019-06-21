وطن النهار

أكدت مبرة « خير الكويت» في بيان لها أن الزيارة التي قام بها صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أخيرا إلى جمهورية العراق ذات دلالة كبيرة ومغزى ورسالة يجب أن تستوعبها جميع قطاعات ومؤسسات المجتمع المدني بدولة الكويت خصوصا قطاع العمل الخيري والإنساني انطلاقا من كون الزيارة ذات صبغة انسانية في المقام الأول

وقال رئيس مجلس ادارة المبرة ناصر العيار أن هذه الزيارة تعتبر الأولي من نوعها منذ تولي صاحب السمو مقاليد الحكم في البلاد لكون الزيارة السابقة تمت في اطار اجتماع القمة العربية في مارس من العام 2012 والتي انعقدت في العاصمة العراقية» بغداد» ولذا فهي تتسم بخصوصية أكبر تتمثل في تأكيد تجاوز الكويت كدولة للآثار النفسية المؤلمة لدي الكويتيين و التي تسبب فيها الغزو الصدامي الغاشم وذلك انطلاقا من وحدة الدم والمصير وصلة القربي والمودة التي تربط بين الشعبين الشقيقين والتي لايمكن بحال أن تنال منها أية أفعال يقترفها البعض تجاوزا على هذه الحالة الخاصة في العلاقة

وأضاف ان صاحب السمو ضرب أروع الأمثلة في نبل العطاء للأشقاء العراقيين من خلال مبادرات انسانية عديدة باسم دولة الكويت كما كان في طليعة المتجاوبين مع أية نداءات أو مناشدات انسانية من شأنها أن تساعد المحتاجين وتغيث الملهوفين وتسهم في تنمية المدن العراقية وساكنيها وذلك عن طريق الحكومة الكويتية أو من خلال جمعية الهلال الأحمر الكويتي أو عبر منظمة المدن العربية التي أنشئت بمبادرة كويتية العام 1967و تتخذ من دولة الكويت مقرا لها منذ ذلك العام والتي استمرت في أداء دورها حتى خلال فترة الاحتلال ..وكل هذا كان أحد المقومات التي جعلت أرفع منظمة دولية وهي الأمم المتحدة تمنح صاحب السمو حفظه الله لقبا أمميا غير مسبوق البتة وهو ( قائد العمل الانساني) فضلا عن اعتبار الكويت مركزا عالميا للعمل الانساني

وقال العيار ان المؤسسات الخيرية في الكويت انسجمت مع هذا التوجه وكان لها دور لاينكر في دعم الأشقاء في العراق وهذا الدور نرى في مبرة «خير الكويت» ضرورة تعاظمه في المرحلة المقبلة تلقفا للرسالة الأميرية السامية وتناغما وتفاعلا معها لأننا على قناعة تامة بأن الأشقاء العراقيين هم الأولي بدعمنا لأن أي دعم يصب في استقرار العراق انما يصب في مصلحتنا أيضا ..وكلما كان العراق مستقرا كلما كان لذلك أثره الايجابي على دولة الكويت ولايجب أن تؤثر فينا أية انتقادات توجه من هنا أو هناك فالهدف الذي نسعى اليه نبيل والغاية شريفة والوسيلة مشروعة ونتمنى من المؤسسات الخيرية الكويتية أن تجعل من العام المقبل 2020 عاما لدعم الأشقاء في العراق انسانيا ونأمل أن نشرع في الاعداد لذلك من الآن

واختتم العيار بيان المبرة قائلا : كما ولابد من الاشارة بأن الزيارة السامية تأتي في ظروف اقليمية بالغة الدقة فالمنطقة تغلي والأحداث تنذر بإمكانية نشوب حرب ومثل هذه الأجواء تستدعي منا جميعا الانتباه والحذر ودعم جبهتنا الداخلية ومادعونا اليه يمثل احدى الوسائل المهمة في دعم الجبهة الداخلية التي تنهض بالوحدة الوطنية ودعم الأشقاء في العراق تحت راية هذه الوحدة.

