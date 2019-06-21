وطن النهار

أقامت نماء للزكاة والتنمية المجتمعية بجمعية الإصلاح الاجتماعي حفلا لتكريم المشاركين في حملة «تراهم بينا» لفك كرب المدينين الذين يعانون من أكثر من مشكلة مالية أثقلت كاهلهم إضافة إلى الديون المتراكمة والأسر الأشد حاجة وذلك تحت رعاية وحضور رئيس مجلس إدارة الجمعية د. خالد مذكور المذكور ورئيس مجلس إدارة نماء للزكاة والتنمية المجتمعية حسن الهنيدي والمدير العام لنماء د. محمد العمران ومدراء إدارات نماء وحشد من الفرق التطوعية والمشاركين في الحملة. وقال المذكور أن نماء للزكاة والتنمية المجتمعية تختص بالعمل الخيري والإنساني حيث تقوم برعاية الأيتام والطلاب والأسر المتعففة كما تهتم بالعديد من المشروعات الصحية والتعليمية داخل دولة الكويت، متوجهاً بالشكر إلى الفرق التطوعية ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة والتي ساهمت في إنجاح الحملات الرمضانية في المؤسسات الخيرية بصفة عامة وفي نماء للزكاة والتنمية المجتمعية بصفة خاصة.

