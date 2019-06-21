وطن النهار

اختتم صباح امس الاجتماع التخطيطي الأول لتمرين «حسم العقبان 2020» برئاسة مديرية التدريب المشتركة بهيئة العمليات والخطط وبمشاركة من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية والولايات المتحدة الأميركية والذي عقد خلال الفترة من 16 يونيو ولغاية 20 يونيو 2019 ، حيث تم التوقيع على محضر الاجتماع التخطيطي الأول لتمرين «حسم العقبان 2020».

وبدأت الجلسة الختامية بكلمة لرئيس الاجتماع مدير التدريب المشترك ، رحب من خلالها بالمشاركين ، ونقل لهم تحيات النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح ، وتحيات رئيس الاركان العامة للجيش الفريق الركن محمد خالد الخضر ، كما أكد مدير التدريب المشترك على أن مثل هذه الاجتماعات تأتي ضمن أوجه التعاون المشترك والتنسيق العسكري للوصول الى الهدف المنشود وهو تحقيق التعاون بين القوات المسلحة الشقيقة والصديقة على أعلى المستويات ودور التمارين الفعال في رفع مستوى الكفاءة العسكرية والارتقاء بالجهوزية القتالية عن طريق تبادل واكتساب المزيد من الخبرات والمهارات العسكرية في مختلف العمليات.

