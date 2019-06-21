وطن النهار

قال رئيس لجنة محافظة الأحمدي في المجلس البلدي فهيد المويزري، انه تمت الموافقة على طلب الهيئة العامة للتعليم التطبيقي بإنشاء فروع لكليتي الدراسات التكنولوجية والدراسات التجارية» بالمحور الخدمي بمدينة صباح الاحمد السكنية قسيمة رقم 3-77.

واكد المويزري في تصريح صحافي على أن اللجنة وافقت على نقل محطة المياه الموجودة في مدخل منطقة المنقف قطعة رقم «3» طريق الفحيحيل السريع إلى مكان اخر، كما تمت الموافقة على طلب مؤسسة البترول الكويتية نقل تبعية الأرض المخصصة كمسارات خطوط أنابيب لمشاريع شركة البترول الكويتية وشركة صناعة الكيماويات البترولية إلى الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة. وأشار إلى إحالة الاقتراح المقدم بشأن توفير مقر لشركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية بمناطق «مزارع الوفرة والعبدلي» وذلك لبيع الأعلاف إلى الجهاز التنفيذي. بدوره قال مقرر اللجنة حمدي العازمي إن اللجنة اجتمعت لمتابعة المواضيع والاقتراحات المقدمة، مشيراً إلى أنه تمت الموافقة على إنشاء كلية الدراسات التجارية وكلية الدراسات التكنولوجية بناء على طلب الهيئة العامة للتعليم التطبيقي.

