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طهران- واشنطن- الوكالات: أسقط صاروخ إيراني طائرة أميركية بدون طياردرون أمس في أول اشتباك عسكري مباشر بين البلدين منذ تفاقم التوتر في الخليج فيما تباينت رواية الطرفين حول موقع الحادثة وطراز الطائرة. وفي حين اعتبر الحرس الثوري الإيراني العملية رسالة واضحة فقد كرر تأكيدات طهران بعدم وجود نية للدخول في حرب مع واشنطن التي جددت موقفها المشابه أيضا وسط تحذيرات في الكونغرس لإدارة الرئيس دونالد ترامب بعدم استخدام ما يعرف بـتفويض 11 سبتمبر لشن هجوم عسكري على الجمهورية الإسلامية.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني إسقاط طائرة تجسس أميركية مسيرة امس لدى اختراقها المجال الجوي للبلاد موضحا في بيان أن الطائرة وهي من طراز غلوبال هوك (تصنعها الشركة الأميركية نورثروب غرونمان) أسقطت بعد أن اخترقت أجواء الجمهورية الإسلامية الإيرانية في منطقة كوه مبارك في محافظة هرزمكان.

واعتبر قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي أن قيام إيران بإسقاط الطائرة يحمل رسالة واضحة وقاطعة. وجدد سلامي التأكيد نعلن أننا لا نية لنا للدخول في حرب مع أي دولة، ولكننا جاهزون تماما لأي حرب، وما حدث اليوم مؤشر دقيق لهذا الأمر.

في المقابل أفاد مسؤول أميركي امس أن طائرة عسكرية أميركية مسيرة أسقطت في المجال الجوي الدولي فوق مضيق هرمز بصاروخ سطح/ جو إيراني.

وتحدث المسؤول، بحسب ما نقلت وكالة رويترز شريطة عدم الكشف عن هويته قائلاً إن الطائرة المسيرة من طراز البحرية الأميركية MQ-4C Triton دون إعطاء تفاصيل إضافية.

وكانت وزارة الدفاع الأميركية البنتاغون قالت في بيان إن الولايات المتحدة لا تسعى للحرب مع إيران، لكننا مستعدون للدفاع عن القوات والمصالح الأميركية في المنطقة. وأشارت الوزارة إلى أن أحدث عملية لنشر ألف جندي أميركي في الشرق الأوسط، التي أعلنت الاثنين الماضي تشمل كتيبة صواريخ باتريوت وطائرات مسيرة وطائرات استطلاع، وغيرها من قدرات الردع.

من جهتها أعلنت وزارة الخارجية أن الممثل الأميركي الخاص لإيران بريان هوك بدأ الاربعاء جولة خليجية، لبحث العدوان الإيراني في المنطقة.

في غضون ذلك حذّر نواب أميركيون من استخدام تفويض بشن الحرب كان قد أُقر في أعقاب اعتداءات 11 سبتمبر لمهاجمة إيران . ورفض هوك مرارا حسم جدل حول

ما إذا كان لدى الرئيس الأميركي دونالد ترامب الحق بشن هجوم على إيران مكررا تصريحات غير ملزمة لوزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أدلى بها في الكونغرس في أبريل. وقال هوك أمام هيئة منبثقة عن لجنة

الشؤون الخارجية في مجلس النواب لست خبيرا في قانون سلطات الحرب. ما يمكنني قوله هو أن كل ما سنقوم به سيكون قانونيا. لكن ردا على سؤال وجهه إليه النائب الديموقراطي براد شيرمان حول ما إذا كانت إيران تتحمل مسؤولية سقوط قتلى أميركيين في اعتداءات 11 سبتمبر، أجاب هوك بـكلا. وأكد هوك أن أي عمل عسكري أميركي محتمل ضد إيران سيكون دفاعيا قائلا لا أحد يتحدث عن عمل هجومي.