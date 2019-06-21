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«السكنية» تسد 5 شواغر قيادية في قطاعاتها


بدأت لجنة اختبار المتقدمين الى الوظائف الإشرافية في مؤسسة الرعاية السكنية أعمالها بفحص طلبات ولقاء المتقدمين برئاسة مديرها العام بدر الوقيان وعضوية الوكلاء المساعدين.
وقالت مصادر إن لجنة شؤون الموظفين في المؤسسة اجتمعت مرتين خلال اليومين الماضيين لعقد مقابلات لمرشحي الوظائف الإشرافية التي تضم 5 شواغر في 4 قطاعات هي قطاعات التخطيط والتصميم، والرقابة ونظم المعلومات، والتوزيع والتوثيق، والشؤون القانونية.
وزادت: الشواغر التي سيتم تسكينها تخص مسمى رئيس قسم في حين أن الخطوة التالية ستخص الهيكل الجديد للمؤسسة وستكون الاولوية للكفاءات من الوجوه الشابة التي تنطبق عليها الأنظمة والقوانين.


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