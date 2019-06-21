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الداخلية: افتتاح مراكز «الهوية الوطنية» الشهر المقبل


أعلنت وزارة الداخلية امس أن مراكز الجواز الالكتروني مراكز الهوية الوطنية ستبدأ استقبال المراجعين اعتباراً من مطلع الشهر المقبل.
واوضحت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في بيان صحافي ان الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر انتهت من تجهيز مراكز خدمة الجواز الإلكتروني مراكز الهوية الوطنية لاستقبال المراجعين.
وأفادت الادارة بأنه اعتبارا من مطلع الشهر القادم سيبدأ العمل بتقديم خدمات الجنسية والجوازات في مراكز الخدمة في جميع المحافظات بدلا من مراكز خدمة المواطن.
ودعت المراجعين الى الالتزام بالقرار الصادر اعتبارا من تاريخه لتوفير الوقت والجهد في انجاز المعاملات.


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