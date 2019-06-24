وطن النهار

أعلنت وزارة التعليم العالي الكويتية عن قبول 1977 طالبا وطالبة ضمن خطة بعثاتها الخارجية للعام الدراسي 2019/2020 وذلك من أصل 2257 طالبا وطالبة تقدموا لهذه البعثات. وقالت الوكيل المساعد لشؤون البعثات والمعادلات والعلاقات الثقافية في الوزارة فاطمة السنان في تصريح صحافي: إنه تم قبول 735 طالبا في المملكة المتحدة و696 طالبا في الولايات المتحدة الاميركية و213 طالبا في ايرلندا إضافة الى 125 طالبا في الامارات و69 طالبا في البحرين. ودعت السنان الطلبة المقبولين وأولياء أمورهم الى حضور اللقاء التنويري المخصص للمقبولين في الولايات المتحدة الاميركية وكندا الذي يقام مساء يوم غد الاثنين على مسرح جامعة الكويت بالخالدية تحت رعاية وزير التربية وزير التعليم العالي د. حامد العازمي. وذكرت أن اللقاء التنويري المخصص للطلبة المقبولين في المملكة المتحدة وايرلندا وبقية الدول سيقام مساء بعد غد الثلاثاء على مسرح جامعة الكويت بالخالدية. وأكدت السنان ضرورة الالتزام بالحضور في المواعيد المحددة التي سترسل للطلبة من قبل الوزارة وذلك لتسهيل استكمال اجراءاتهم الخاصة بالبعثة متمنية دوام التوفيق والنجاح لهم.

عبدالله مفرح ضيدان الشمري، الولايات المتحدة الأميركية،، هندسة كيميائية

عبدالرحمن غانم سليمان الغنيمان، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة صناعية

معاذ إبراهيم اسماعيل السيار، الولايات المتحدة الأميركية،، هندسة كهربائية

علي عبدالكريم احمد علي، الولايات المتحدة الأميركية،، هندسة كهربائية

رغد صالح فهد البحر المملكة المتحدة، هندسة مدنية

حسن زيد خلدون النقيب، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة مدنية

نور أحمد منصور المهيني، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة مدنية

محمد سعيد محمد الخراز، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة مدنية

سيد محمد رائد صاحب بهبهاني، كندا، طب بشري

احمد عبدالله علي علي، كندا، طب بشري

عائشة ايمن طالب الحسن، مملكة البحرين، طب بشري

علي خالد رضا بوشهري، مملكة البحرين، طب بشري

محمد عبدالعزيز عبدالله تقي، مملكة البحرين، طب بشري

خالد شبيب حمد الهاجري، مملكة البحرين، طب بشري

انشراح وليد عيسي النشمي، مملكة البحرين، طب بشري

آريانا عادل محمد قبازرد، المملكة المتحدة، طب بشري

عبدالرحمن فهد عبدالرحمن الكندري، المملكة المتحدة، طب بشري

جنى خالد مهوس السعيد، المملكة المتحدة، طب بشري

يوسف مسلم خليفة الشحومي، المملكة المتحدة، طب بشري

عبدالمحسن سالم علي المشاري، المملكة المتحدة، طب بشري

نور يوسف جعفر الحسن، جمهورية ايرلندا، طب بشري

عبدالعزيز يوسف حبيب الخالدي، جمهورية ايرلندا، طب بشري

مبارك عمر عبدالله الحصينان، جمهورية ايرلندا، طب بشري

موضي نايف مبارك الحجرف، جمهورية ايرلندا، طب بشري

يوسف حسن يوسف اليوسف، جمهورية ايرلندا، طب بشري

عبدالله نواف عويد العنزي، جمهورية ايرلندا، طب بشري

فيصل عيسى علي العبدالهادي، جمهورية ايرلندا، طب بشري

أحمد حميد غلوم محمد، جمهورية ايرلندا، طب بشري

عبدالعزيز إسماعيل غلوم رضا تقي، جمهورية ايرلندا، طب بشري

عبدالعزيز خالد محمد الرمثان، المملكة المتحدة، طب بشري

صفية أحمد جعفر الحداد، جمهورية ايرلندا، طب بشري

ديمه عبدالله عبدالرحمن الشطي، المملكة المتحدة، طب بشري

شوق أحمد دويحان الرشيدي، المملكة المتحدة، طب بشري

عبداللطيف أحمد عبداللطيف الحداد، المملكة المتحدة، طب بشري

عبدالعزيز محمد خليل المصيبيح، المملكة المتحدة، طب بشري

دانة جابر حمود المطيري، المملكة المتحدة، طب بشري

عبدالعزيز احمد عبدالعزيز العصيمي، المملكة المتحدة، طب بشري

اوضاح نايف إبراهيم الهاجري، المملكة المتحدة، طب بشري

رنيم مشعل غازي الهندي، المملكة المتحدة، طب أسنان

مبارك انور مبارك الوهيب، المملكة المتحدة، طب أسنان

الغدير عبدالمحسن حسين التركماني، المملكة المتحدة، طب أسنان

هيا عبدالرحمن سليمان الصالح، المملكة المتحدة، طب أسنان

هند هشام نوري الثويني، المملكة المتحدة، طب أسنان

عبدالعزيز صلاح محمد التوره، المملكة المتحدة، طب أسنان

سميرة محمود عبدالرحمن العوضي، المملكة المتحدة، طب أسنان

حمد مشعل جاسم الوقيان، المملكة المتحدة، طب أسنان

علي امين علي معرفي المملكة المتحدة، طب أسنان

روان فواز محمد الشواف، جمهورية ايرلندا، طب أسنان

عبدالله احمد يوسف الملا، المملكة المتحدة، طب أسنان

رنا عادل يعقوب العلي، المملكة المتحدة، طب أسنان

دلال عبدالله حسن الدوسري، المملكة المتحدة، طب أسنان

رند نادر ابوالقاسم معرفي، الولايات المتحدة الأميركية، طب أسنان

عايشة ناصر احمد الشطي، الولايات المتحدة الأميركية، طب أسنان

يوسف محمد ناهس العنزي، المملكة المتحدة، علوم كمبيوتر

لولوة عبدالعزيز بدر الموسى، المملكة المتحدة علوم سياسية أدبي

نور حامد علي نصيب، الولايات المتحدة الأميركية،، الكيمياء

نورة عبدالمحسن جاسم الخرافي، الولايات المتحدة الأميركية، اقتصاد

مشاري عامر حبيب القطان، الولايات المتحدة الأميركية، علاقات، دولية أدبي

هند عبدالعزيز فيصل الخترش، الولايات المتحدة الأميركية،، تمويل

عبدالوهاب عون حسين المطوع، المملكة المتحدة، الهندسة الكهربائية والالكترونية

زينة نجيب عبدالعزيز الفليج، المملكة المتحدة، المحاسبة والتمويل

جنى سامي عبدالرزاق الصالح، المملكة المتحدة، طب أسنان

محمد فيصل جواد القلاف، المملكة المتحدة، طب بشري

ياسر خالد حميد كمال، المملكة المتحدة، طب بشري

نور هشام سعد الحمدان، المملكة المتحدة، طب بشري

فرح لافي محمد العنزي، المملكة المتحدة، طب بشري

ضاري معتق محمد المطيري، جمهورية ايرلندا، طب بشري

مشاري ماطر محمد الشمري، جمهورية ايرلندا، طب بشري

غلا سعود دغش بجاد، مملكة البحرين، طب بشري

مها فهد فايز العنزي، مملكة البحرين، طب بشري

احمد قزار موازي الجاسم، مملكة البحرين، طب بشري

دانة خالد حسن الكندري، المملكة المتحدة، هندسة مدنية

غلا مثنى سعيد العدساني المملكة المتحدة، طب أسنان

يعقوب جعفر يعقوب حسين، المملكة المتحدة، طب بشري

ملك محمد عبدالحميد الكاظمي، الولايات المتحدة الأميركية، طب أسنان

جنى علي عباس صالح، المملكة المتحدة، طب بشري

عمر عوض منور المطيري، جمهورية ايرلندا، طب بشري

نور ملوح جابر خلف، جمهورية ايرلندا، طب بشري

عمر علي خلف العود، المملكة المتحدة، طب بشري

غنيمه جهاد محمد القبندي، الولايات المتحدة الأميركية، تسويق

علي فيصل علي العصيمي، المملكة المتحدة اقتصاد

زياد صالح احمد الحوطي، الولايات المتحدة الأميركية اقتصاد أدبي

ريم عامر محمد علي محمد، جمهورية ايرلندا، طب بشري

عبدالوهاب مبارك عبدالله الحميدي، جمهورية ايرلندا، طب بشري

محمد مبارك ردن الفرتاج، جمهورية ايرلندا، طب بشري

خالد جمال سلطان الشايع، المملكة المتحدة، طب بشري

مساعد بدر عبدالله الهزيم، المملكة المتحدة، طب بشري

ثنيان ناصر عويد العنزي، جمهورية ايرلندا، طب بشري

عبداللطيف عمر محمد العوضي، المملكة المتحدة، طب أسنان

سما اياد احمد الشارخ، المملكة المتحدة، طب أسنان

سلطان سعد محمد العتيبي، المملكة المتحدة، طب أسنان

شهد صلاح فرحان العنزي، المملكة المتحدة، طب أسنان

فاطمة عبدالله محمد الصانع، مملكة البحرين، طب بشري

أحمد محمد خضر الشطي، الولايات المتحدة الأميركية معمار

فاطمة هشام أحمد العامر، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة مدنية

فهد محمد فهد الراشد، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة كمبيوتر

فوزيه رياض علي البقشي، المملكة المتحدة آداب / لغة إنكليزية

عبدالله حسين بدر القطان، الولايات المتحدة الأميركية، طب أسنان

راشد عبدالله حمود المطيري، مملكة البحرين، طب بشري

عماد عبدالرحمن نجم الحميدان، جمهورية ايرلندا، طب بشري

حوراء يونس رجب علي، المملكة المتحدة، طب أسنان

شيخة سلمان جاسم الساعي، المملكة المتحدة، طب بشري

عبدالوهاب علاء عبدالعزيز بوقريص، مملكة البحرين، طب بشري

حصة دعيج خلف أحمد،الولايات المتحدة الأميركية، هندسة مدنية

رؤى عدنان عبدالكريم ابوالحسن، جمهورية ايرلندا، طب بشري

أمينة سعد عبدالله المسلم، جمهورية ايرلندا، طب بشري

لولوة كامل عبدالعزيز بهبهاني، جمهورية ايرلندا، طب بشري

MOHAMMED A M ALMEARAJ، الولايات المتحدة الأميركية فيزياء

سارة انور احمد الهنيدي، الولايات المتحدة الأميركية، علوم، التغذية

نمارق عبدالعزيز عطية احمد، المملكة المتحدة، طب بشري

بدر فيصل نايف الفليج، المملكة المتحدة، طب بشري

غزلان عادل علي المسيلم، مملكة البحرين، طب بشري

صقر هيثم عبدالكريم ابوغيث، الولايات المتحدة الأميركية،، هندسة كهربائية

محمد عامر محمد علي محمد، جمهورية ايرلندا، طب بشري

معصومة عبدالهادي عبدالنبي الهندال، جمهورية ايرلندا، طب بشري

شهد سالم بدر السبع، مملكة البحرين، طب بشري

نور أحمد مصطفى الضبيب، المملكة المتحدة، طب أسنان

عذوب صلاح عبدالرحمن الكندري، المملكة المتحدة، طب بشري

سعود فهيد سعود العجمي، مملكة البحرين، طب بشري

بدر مشعل عبدالرحمن الصلال، المملكة المتحدة، هندسة مدنية

دعيج إبراهيم عطية الباطني، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة كمبيوتر

آلاء جاسم محمد الصالح، جمهورية ايرلندا، طب بشري

سالم راكان سالم السالمي، الولايات المتحدة الأميركية، معمار

حسين مجيد علي الصراف، جمهورية ايرلندا، طب بشري

سندس داود عبدالله مدوه، المملكة المتحدة، طب بشري

مآب عادل محمد حسن الزيد، المملكة المتحدة، طب أسنان

محمد مشعل حسين العبد الرحمن، جمهورية ايرلندا، طب بشري

مريم محمود محمد عبدالرحيم، مملكة البحرين، طب بشري

راشد عبدالوهاب حمد العسعوسي، مملكة البحرين، طب بشري

إبراهيم احمد هايف أباذراع الظفيري، المملكة المتحدة، طب بشري

مناور احمد مناور السعيد، جمهورية ايرلندا، طب بشري

عبدالله سعد عبدالله العتيبي، جمهورية ايرلندا، طب بشري

عبدالوهاب محمد عوض الحربي، جمهورية ايرلندا، طب بشري

فجر مقداد عبدالعزيز النقي، المملكة المتحدة، طب أسنان

أروى سلطان فهد المطيري، مملكة البحرين، طب بشري

ايلاف وليد عبدالله كنكوني، جمهورية ايرلندا، طب بشري

زينب محمد جواد العبدالله، مملكة البحرين، طب بشري

هدى دغيمان مرزوق الغضوري، المملكة المتحدة، طب بشري

حميد عارف عباس جمعة، المملكة المتحدة، طب بشري

عبدالرحمن عمر عيد الشمري، المملكة المتحدة، طب بشري

شأن محمد عبدالعزيز الغانم، جمهورية ايرلندا، طب بشري

الماسه بدر عطية الشمري، دولة الامارات العربية المتحدة، طب بشري

منار مشاري محرم العجمي، دولة الامارات العربية المتحدة، طب بشري

عاليه خالد مرزوق كريديس، جمهورية ايرلندا، هندسة مدنية

دانة عبداللطيف محمد الصريخ، مملكة البحرين، طب بشري

مريم وليد صالح بوحمرا، جمهورية ايرلندا، طب أسنان

نوره محمد إبراهيم القاشم، المملكة المتحدة، طب أسنان

فاطمة أحمد عباس بوحمد، دولة الامارات العربية المتحدة، طب أسنان

الوليد خالد كريم الفضلي، جمهورية ايرلندا، طب بشري

سندس محمد عباس الصفار، المملكة المتحدة، طب بشري

عبد الله وليد محمد الشعيب، جمهورية ايرلندا، طب بشري

ساميه بدر غنام الصويلح، كندا، طب بشري

محمد طامي محمد حمد العجمي، جمهورية ايرلندا، طب بشري

الجوهره سعد حسين المشوط، المملكة المتحدة، طب بشري

راشد قثم فيصل الجليبي، المملكة المتحدة، طب أسنان

محمد عبدالله عبدالرحمن الكمالي، الولايات المتحدة الأميركية،، هندسة كهربائية

محمد نبيل يوسف الشريدة، المملكة المتحدة، علوم سياسية

ملاك عباس إبراهيم محمد، جمهورية ايرلندا، طب بشري

عبد الرحمن خالد علي الفيلكاوي، جمهورية ايرلندا، طب بشري

دلال محمد عيسى عبدالرزاق محمد العميري، جمهورية ايرلندا، طب بشري

حيدر فيصل حسين بوناجمة، مملكة البحرين، طب بشري

خالد عبدالله خالد الهيلم العجمي، جمهورية ايرلندا، طب بشري

فواز عماد محمد العوضي، جمهورية ايرلندا، طب بشري

جاسم علي جاسم النجادة، جمهورية ايرلندا، طب بشري

زهراء صباح ناصر علي، جمهورية ايرلندا، طب بشري

زينه أنس جواد ميرزا، المملكة المتحدة طب أسنان

حمد طارق إبراهيم الشريدة، جمهورية ايرلندا، طب بشري

داود مشعل سليمان الشطي، مملكة البحرين، طب بشري

ضاري محمد خليل العلي، الولايات المتحدة الأميركية،، هندسة كهربائية

جاسم محمد اكبر علي، الولايات المتحدة الأميركية،، هندسة كهربائية

عثمان احمد عثمان العثمان، الولايات المتحدة الأميركية،، تمويل

لولوة عبدالوهاب محمد الحمادي، المملكة المتحدة، طب بشري

حوراء خلف عباس حيدر، دولة الامارات العربية المتحدة، طب أسنان

آلاء عبدالله علي بوناجمة، مملكة البحرين، طب بشري

أحمد غازى داود الحمدان، المملكة المتحدة، طب أسنان

أريج أحمد عبدالله العصفور، دولة الامارات العربية المتحدة، طب بشري

عدنان عبدالعزيز عدنان الحسن، الولايات المتحدة الأميركية، طب أسنان

بيبي سليمان رجب علي، جمهورية ايرلندا، طب بشري

ياسمين محمد يوسف العبدالله الصايغ، المملكة المتحدة علوم سياسية، أدبي

حسن عبدالرضا حسين أشكناني، المملكة المتحدة، طب أسنان

حمد محمد يوسف العبدالله، جمهورية ايرلندا، طب بشري

سارة حمد غانم آل علي، المملكة المتحدة، طب بشري

وهج أحمد جميل العنزي، جمهورية ايرلندا، طب بشري

هادى طلال هادى الشمري، ،جمهورية ايرلندا، طب بشري

روان بدر حبيب جرخي،المملكة المتحدة، طب بشري

يوسف وليد احمد الديولى،جمهورية ايرلندا، طب بشري

خالد وليد حسين الشامي، جمهورية ايرلندا، طب أسنان

راوية هشام عبدي الصليلي، المملكة المتحدة، طب أسنان

هاشم اسماعيل غلوم أشكناني، المملكة المتحدة، طب أسنان

منصور حازم عبدالحميد المطوع، الولايات المتحدة الأميركية، طب أسنان

علي هشام علي البقشي، المملكة المتحدة، طب بشري

آيه علي جمعة بولند، المملكة المتحدة، طب بشري

صقر عبدالله صالح المرشود، المملكة المتحدة، طب بشري

عبدالرحمن نايف محمد العجمي، جمهورية ايرلندا، طب بشري

مضاوي عبدالله رسمان مبارك، مملكة البحرين، طب بشري

أحمد عبداللطيف أحمد الفيلكاوي، مملكة البحرين، طب بشري

عبدالله منذر يوسف الاستاذ، المملكة المتحدة، هندسة مدنية

وليد خالد مصطفى كرم، المملكة المتحدة علوم سياسية أدبي

ميثم عبدالعزيز حسين أكبر، جمهورية ايرلندا، طب بشري

وضحه محمد نايف المطيري، المملكة المتحدة، طب بشري

ايمان عبدالرضا غلوم عبدالله، دولة الامارات العربية المتحدة، طب بشري

عاليه سعد حمد فرج، دولة الامارات العربية المتحدة، طب بشري

هاجر إبراهيم مبارك السماعيل، مملكة البحرين، طب بشري

عبدالرحمن عماد عبدالله العياف، المملكة المتحدة، طب بشري

فاطمة ناصر عبدالحميد العطار، المملكة المتحدة، هندسة كيميائية

افنان عادل سالم الرغيب، مملكة البحرين، طب بشري

محمد بسام محمد المهنا، المملكة المتحدة، طب بشري

فهد عبدالله عبدالرزاق الدريويش، جمهورية ايرلندا، طب بشري

حمد سامى صالح العامر، المملكة المتحدة، طب أسنان

عبد العزيز عادل حسين البقصمي، المملكة المتحدة، طب بشري

محمد حسن محمد الكندري، استراليا، طب بشري

عبد الله محمد عبدالله الزعبي، جمهورية ايرلندا، طب بشري

جوري علي عبدالعزيز العتيبي، مملكة البحرين، طب بشري

زينب علي سيد مرتضى القزويني، المملكة المتحدة، طب بشري

شيخة احمد خلف العنزي، مملكة البحرين، طب بشري

مريم بندر حمود العتيبي، مملكة البحرين، طب بشري

لولوة وليد عبدالكريم الشطي، الولايات المتحدة الأميركية طب أسنان

احمد علي خالد المسباح المريخي، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة كهربائية

أحمد محمد احمد الكندري، المملكة المتحدة طب أسنان

سارة محمد سعد المنصور، المملكة المتحدة، طب بشري

رتاج عمر محمد العساف، استراليا هندسة معمارية

جود ياسر عيسى المهنا، المملكة المتحدة، طب أسنان

نوره أحمد حسين صندل، المملكة المتحدة، طب أسنان

خالد عفنان بجاد الدوسري، دولة الامارات العربية المتحدة، طب أسنان

زينب باسم محمد الاستاد، المملكة المتحدة، طب بشري

فرح خليف عوده العنزي، دولة الامارات العربية المتحدة طب أسنان

وسن صلاح عبداللطيف الهنيدي، المملكة المتحدة، طب بشري

سلمى فجرى نصار العازمي، مملكة البحرين، طب بشري

عائشة صلاح راشد الشمري، مملكة البحرين، طب بشري

رزان عادل اسماعيل التميمي، المملكة المتحدة، طب بشري

جود وليد خالد المطيري، جمهورية ايرلندا، طب بشري

نمير عبدالله جاسم الشمالي، جمهورية ايرلندا، طب بشري

علي طه علي الشولي، المملكة المتحدة، طب بشري

لطيفه فهد عبدالرحمن سعيد، مملكة البحرين، طب بشري

روان خالد علي عبدالله محمد المنصوري مملكة البحرين، طب بشري

بشرى ياتى بخيت البخيت، دولة الامارات العربية المتحدة، التصوير التشخيصي الطبي - جامعة الشارقة

عبداللطيف سعود عبداللطيف الدوخي مملكة البحرين، طب بشري

دلال طارق صالح العلي المملكة المتحدة، طب بشري

زهراء سيد عبدالمطلب سيد علي سيد مسلم سيد مصطفى، جمهورية ايرلندا، طب بشري

سعد محمد سعد المطيري، جمهورية ايرلندا، طب بشري

عبدالله نايف حميد الصبر، المملكة المتحدة، طب بشري

خالد مطلق ناصر المطيري، المملكة المتحدة، طب بشري

محمد احمد عيسى المسري، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة كهربائية

مراتب اياد عبدالرزاق عاشور، جمهورية ايرلندا، طب بشري

حسين عاطف باقر معرفي، جمهورية ايرلندا، طب بشري

منال محمد عبدالرحمن احمد، مملكة البحرين، طب بشري

غاليه عمر عبدالله الكندري، دولة الامارات العربية المتحدة، طب أسنان

فاطمة صياح شامان سميران، مملكة البحرين، طب بشري

بدر ناصر غازي مهنا، الولايات المتحدة الأميركية، طب بشري

شيخة جاسم محمد سعد، المملكة المتحدة، طب بشري

أحمد حسين قاسم دشتي، المملكة المتحدة، طب بشري

عبدالله فهيد حمود العجمي، المملكة المتحدة، طب بشري

منيره نواف عبدالله البغيلي الرشيدي، مملكة البحرين، طب بشري

عيسى فيصل عبدالوهاب الحلبي، استراليا، طب بشري

شيخة احمد سعود الدويسان، جمهورية ايرلندا، طب بشري

محمد محسن حمزه صرخوه، المملكة المتحدة، طب بشري

سعدون فهد محمد المطيري، جمهورية ايرلندا، طب بشري

دلال محمد علي العجيمان، مملكة البحرين، طب بشري

فاطمة ساير مطر الظاهر، مملكة البحرين، طب بشري

شيخة محسن محمد العنزي، مملكة البحرين، طب بشري

لازورد بدر عبدالرزاق السجاري، المملكة المتحدة، طب أسنان

فاطمة عادل أحمد الشطي، جمهورية ايرلندا، طب بشري

فواز بكر عوض الرشيدي الولايات المتحدة الأميركية، هندسة مدنية

سلطان غازي سطم الشمري، المملكة المتحدة، طب أسنان

معاذ مناحي عبدالله العجمي، المملكة المتحدة، طب بشري

زياد طارق عبدالله شمس الدين، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة كيميائية

فاطمة عبدالعزيز نهار الخالدي، المملكة المتحدة، طب بشري

عيسى عبدالله محمد الشعيب، المملكة المتحدة، طب بشري

ياسمين ناصر صادق القلاف، المملكة المتحدة، طب بشري

أحمد خليفة عبدالوهاب بهمن، المملكة المتحدة، طب أسنان

فاطمة صالح محمود حسن، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة كهربائية

على جابر عبدالله الرشيدي، مملكة البحرين، طب بشري

أملاك فهد مرزوق الأحمد، دولة الامارات العربية المتحدة، طب أسنان

رغد نزار عبدالرزاق القرطاس، الولايات المتحدة الأميركية هندسة معمارية

ليلى عيسى عبدالرضا بوحسن، جمهورية ايرلندا، طب بشري

حوراء يعقوب يوسف القلاف، مملكة البحرين، طب بشري

فيصل غازي محسن العتيبي، المملكة المتحدة، طب أسنان

عبدالله فرج شعوي المطيري، المملكة المتحدة، طب بشري

هاجر دهام بحيران الصانع، دولة الامارات العربية المتحدة، طب أسنان

راشد أحمد سعود الحسيني، مملكة البحرين، طب بشري

عبد الرحمن عادل محمد عبدالسلام، المملكة المتحدة، طب بشري

محمد عقيل جمعة عبدالله، جمهورية ايرلندا، طب بشري

مريم عادل عبدالوهاب القلاف، دولة الامارات العربية المتحدة، طب أسنان

مرح سالم عبدالله البشر، المملكة المتحدة، طب بشري

غيداء راشد عبدالعزيز الراشد، المملكة المتحدة، طب أسنان

معاذ خليفة عبدالله البديوي، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة مدنية

اسيل محمد غازى المطيري، مملكة البحرين، طب بشري

زينب عدنان إبراهيم علي اكبر، مملكة البحرين، طب بشري

خلف غنيم عبدالهادي الزعبي، جمهورية ايرلندا، طب بشري

خالد محمد حبيب الخالدي، جمهورية ايرلندا، طب بشري

الزين محمد عبدالرحمن بوزبز، المملكة المتحدة، طب أسنان

دانة ايمن علي بوجبارة، جمهورية ايرلندا، طب أسنان

ضاري غانم محمد الغانم، المملكة المتحدة، طب أسنان

عبدالله خالد أحمد الشامي، المملكة المتحدة، طب أسنان

حسين محمد شهاب بوفتين، المملكة المتحدة، طب أسنان

أنفال محمود حياوي الخالدي، دولة الامارات العربية المتحدة، طب أسنان

حمد فايز عباس نقي المملكة، المتحدة، طب أسنان

حسين السيد محمد مختار الكاظمي، الولايات المتحدة الأميركية، طب أسنان

دلال علي ثنيان حمادة، الولايات المتحدة الأميركية، طب أسنان

عائشة خالد أحمد المراد، مملكة البحرين، طب بشري

عبدالله مفرح سعود صالح الحربي، جمهورية ايرلندا، طب بشري

عمر خالد فهد الشارخ، مملكة البحرين، طب بشري

آلاء صباح مريزيق مرزوق، مملكة البحرين، طب بشري

عبدالله محمد علي العبيد، جمهورية ايرلندا هندسة طيران

عذاري مبارك محمد المجيبل، المملكة المتحدة، هندسة كيميائية

محمد أحمد إبراهيم الدوسري، جمهورية ايرلندا، طب بشري

دلال ضيدان فلاح الديحاني، الولايات المتحدة الأميركية، طب أسنان

مريم حمزه عباس القطان، دولة الامارات العربية المتحدة، طب أسنان

سارة حامد سليمان الفريح، الولايات المتحدة الأميركية، محاسبة أدبي

فاطمة طالب علي بوحمد، جمهورية ايرلندا صيدلة

نورا ربيع صالح النومس، دولة الامارات العربية المتحدة، طب أسنان

أطياب رائد محمد القطان، دولة الامارات العربية المتحدة، طب أسنان

سدن أحمد فيروز سعيد، جمهورية ايرلندا، طب بشري

نرجس مهدي احمد بهلوان، مالطا، طب بشري

فاطمة فاضل عبدالجليل خليل، مملكة البحرين، طب بشري

دانة عبدالعزيز حسين محمد، مملكة البحرين، طب بشري

سلمان يوسف غازى العنزي, جمهورية ايرلندا، طب بشري

رهف مخلد ضحوى المطيري, دولة الامارات العربية المتحدة صيدلة-جامعة الشارقة

اسراء علي محمد مهدي، جمهورية ايرلندا، طب بشري

محمد انور احمد محمد، دولة الامارات العربية المتحدة، طب أسنان

حامد حسن أحمد أشكناني، المملكة المتحدة، طب أسنان

جود عبدالله عبدالرحمن اليوسف، مملكة البحرين، طب بشري

نورة جمال ناجي منيع، جمهورية ايرلندا، طب بشري

عباس علي محمد ملا علي، جمهورية ايرلندا، طب بشري

عبد المحسن حامد عبدالحميد آل رشيد، مملكة البحرين، طب بشري

فدك فيصل علي مظفر، جمهورية ايرلندا، طب أسنان

فاطمة هشام حسين قبازرد دولة الامارات العربية المتحدة، طب أسنان

سارة جابر مانع الدوسري، جمهورية ايرلندا، طب بشري

سارة خالد محمد الغانم، جمهورية ايرلندا، طب بشري

حسين عادل عبدالله صفر، جمهورية ايرلندا، طب بشري

شيخة فراج شريده الديحاني، مملكة البحرين، طب بشري

محمد هشام محمود الموسوي، جمهورية ايرلندا، طب بشري

حمد سعود حمد المباركي، المملكة المتحدة، هندسة كيميائية

علي عبدالمنعم محمد العجيري، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة كهربائية

منيره عبدالله خالد الفايز، المملكة المتحدة، ادارة الاعمال/ادارة أدبي

حسين علي عبدالحميد المحميد، المملكة المتحدة صيدلة

اسيه عبدالباسط احمد شريف مملكة البحرين، طب بشري

عبدالله محمد عبدالمحسن الحربي، مملكة البحرين، طب بشري

عبد العزيز سعد نعمه العنزي، جمهورية ايرلندا، طب بشري

عبدالعزيز صلاح عبدالعزيز العليان، المملكة المتحدة، المحاسبة والتمويل أدبي

عائشة سعد احمد الراشد، دولة الامارات العربية المتحدة صيدلة-جامعة الشارقة

شوق سالم عبدالهادي الجبعة، مملكة البحرين، طب بشري

منيره عبدالرحمن عبدالمحسن المطيري، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة مدنية

فاطمة هانى حسن سيد علي علي، جمهورية ايرلندا، طب بشري

سارة صقر عبدالرضا البلوشي، مملكة البحرين، طب بشري

منار وليد عبدالله الناصر، مملكة البحرين، طب بشري

فواز محمد داود الاحمد، جمهورية ايرلندا، طب بشري

اسراء طارق احمد بوحيمد، مملكة البحرين، طب بشري

فاطمة ممدوح أنور العوضي، كندا، طب بشري

عبدالله إبراهيم عيسى الحمر، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة مدنية

أحمد يوسف هادى الشمري، جمهورية ايرلندا، طب بشري

مجول عبيد دخيل الزماي، جمهورية ايرلندا، طب بشري

حمود سليمان حمود التويجري، المملكة المتحدة، المحاسبة والتمويل

ملاك زيد عقيل المطيري، المملكة المتحدة صيدلة

سلمان عبدالعزيز جوده الشمري، المملكة المتحدة صيدلة

فاطمة قهد احمد المؤمن، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة بيئية

سعد راشد سعد العجمي جمهورية ايرلندا، طب بشري

روان حمود سطام الخمسان مملكة البحرين، طب بشري

عبد الرحمن احمد عبدالرحمن الفارس المملكة المتحدة، هندسة كيميائية

مريم محمود عبدالوهاب الهندى جمهورية ايرلندا، طب بشري

عبد الرحمن خالد صالح الدويسان جمهورية ايرلندا، طب بشري

سليل محمود غلوم سناء، مملكة البحرين، طب بشري

سبيكه عيسى حامد بوقمبر مملكة البحرين، طب بشري

فاطمة وليد عبدالله الشعيبى مملكة البحرين، طب بشري

آمال أحمد محمد العوضى، جمهورية ايرلندا، طب بشري

إبراهيم هشام يوسف الحوطى، جمهورية ايرلندا، طب بشري

فرح رائد أحمد الكندري، جمهورية ايرلندا، طب بشري

دلال عبدالرضا محمد البلوشي، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة صناعية

شوق جراح سالم الصانع دولة الامارات العربية المتحدة، طب أسنان

الجازي جاسم صالح الخزعل، جمهورية ايرلندا، طب بشري

صالح نواف صالح المطوطح، جمهورية ايرلندا، طب بشري

خالد عبدالحكيم سلمان كريدي، جمهورية ايرلندا، طب بشري

عائشة محمد هاشل العجمي، مملكة البحرين، طب بشري

بدر حمد أحمد محمد، جمهورية ايرلندا هندسة طيران

خالد محمد عبداللطيف السجاري، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة كهربائية

أحمد مبارك خنيصر الهاجري، المملكة المتحدة، الهندسة الكهربائية والالكترونية

دلال أنور أحمد الايوب، الولايات المتحدة الأميركية، ادارة الاعمال/ادارة

عبد الله رائد محمد الرومي، مملكة البحرين، طب بشري

رهف خالد هادي الرشيدي، دولة الامارات العربية المتحدة، طب أسنان

سعود جابر عبدالهادي المري مملكة البحرين، طب بشري

أسيل حامد عبدالله عبدالرحمن، المملكة المتحدة صيدلة

شيماء حسن دلى العنزي، مملكة البحرين، طب بشري

ندى عبدالرحمن عبدالله شريف العوضي، مالطا، طب بشري

عبد العزيز سليم محمد حوتري، الولايات المتحدة الأميركية، طب أسنان

حوراء أحمد حسين حسين، المملكة المتحدة آداب / لغة إنكليزية

لطيفه ناصر أحمد النويبت، دولة الامارات العربية المتحدة، طب أسنان

روان محمد خالد الرجيبه، دولة الامارات العربية المتحدة، طب أسنان

عبد الملك اسامه عبدالله الصايغ الولايات المتحدة الأميركية، طب أسنان

ابرار إبراهيم حسين باقر مملكة البحرين، طب بشري

عبد الله حميد عبدالمجيد الهاجري، دولة الامارات العربية المتحدة، طب أسنان

ابرار هانى إبراهيم بوزيد، مملكة البحرين، طب بشري

زهراء رمضان علي دشتي، الولايات المتحدة الأميركية، طب أسنان

غدير مشارى رمضان الهندال، كندا، طب بشري

صالح فهد صالح الغيص، المملكة المتحدة، الهندسة الكهربائية والالكترونية

زهره عبدالله علي بوحمد، المملكة المتحدة صيدلة

صالحه عيسى احمد حسن، المملكة المتحدة صيدلة

مروج وليد محمد أني، دولة الامارات العربية المتحدة صيدلة-جامعة الشارقة

منيره خالد خلف العتيبي، دولة الامارات العربية المتحدة، طب أسنان

سالم محمد عبدالرحمن العجمي، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة كيميائية

علي محمد حسين الرشيدي، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة كهربائية

يوسف يعقوب يوسف محمد، المملكة المتحدة، هندسة مدنية

عبد العزيز حامد خليل الصيرفى، نيوزيلندا، طب أسنان

روان عبدالرضا حميد العطار، مالطا، طب بشري

سلوى طارق عبدالله الكندري، الولايات المتحدة الأميركية، طب بشري

ليان محمد جاسم بوصفر، الولايات المتحدة الأميركية الاحياء

سيد عباس حسن سيد علي الموسوي، كندا، طب بشري

راكان سامى هلال العطوان، الولايات المتحدة الأميركية هندسة معمارية

ريم ماجد ندا العنزي، المملكة المتحدة صيدلة

شهد عبدالله محمد المحيش، كندا، طب بشري

محمد خالد محمد الحسون، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة صناعية

الجوري محمد عبدالعزيز الحمدان، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة صناعية

شهد عبدالله مشاري المليفي، المملكة المتحدة، هندسة مدنية

عبدالعزيز عادل محمد الزامل، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة كمبيوتر

ياسمين جعفر محمد الصراف الولايات المتحدة الأميركية، طب بشري

لارا وائل خالد سالمين الولايات المتحدة الأميركية، طب أسنان

ديما أيمن إبراهيم الحبيل مالطا، طب بشري

محمد سلطان ذعار الحربي المملكة المتحدة صيدلة

أفنان خالد إبراهيم الفيلكاوي دولة الامارات العربية المتحدة صيدلة-جامعة الشارقة

براك بدر عيسى المرزوق كندا، طب بشري

منيره احمد عبدالرسول الرمضان كندا، طب بشري

طلال عبيد ضويحى الشمري، دولة الامارات العربية المتحدة صيدلة-جامعة الشارقة

نوف عقيل فلاح الضفيري المملكة المتحدة آداب / لغة إنكليزية

جاسم خالد فهد الهويشل، مالطا، طب بشري

أحمد وائل محمد التوره، نيوزيلندا، طب أسنان

حامد حميد سيد طالب مصطفوي، دولة الامارات العربية المتحدة صيدلة-جامعة الشارقة

مهدي نبيل صباح البلوشي، جمهورية ايرلندا صيدلة

شاهين جراح جابر العييناتي، المملكة المتحدة صيدلة

فهد مشعل فهد الرميح، المملكة المتحدة، علوم كمبيوتر

سلطان خالد عبدالرحيم الهولي، المملكة المتحدة، الهندسة الكهربائية والالكترونية

امل عادل عبدالعزيز العماني، مالطا، طب بشري

دانيه عبدالله عبدالرضا الظبيري، مالطا، طب بشري

محمد علي صادق الاستاذ، مالطا، طب بشري

علي حسين علي الخياط، كندا، طب بشري

عبدالرحمن طارق عبدالعزيز حسين، الولايات المتحدة الأميركية، طب بشري

دانة يوسف عاجل الظفيري، الولايات المتحدة الأميركية، طب بشري

يارا بدر محمد الكندري، الولايات المتحدة الأميركية، طب بشري

ناصر عبدالله ناصر الحويله، المملكة المتحدة، هندسة مدنية

عذبي سلطان فلاح المطيري كندا، طب بشري

بيبي ايوب احمد علي مالطا، طب بشري

جنان علي بدر المطوع، المملكة المتحدة صيدلة

خالد بدر عبدالمجيد بوعباس، كندا، طب بشري

حيدر جابر حسين أكبر، الولايات المتحدة الأميركية، طب أسنان

سارة محمد عبدالله حاجيه، كندا، طب أسنان

عبدالهادي احمد عبداللطيف العوضي، مالطا، طب بشري

جاسم محمد علي العوض، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة كهربائية

فيصل مبارك جهجاه بصمان الرشيدي، المملكة المتحدة صيدلة

عبد العزيز أحمد إبراهيم العصفور، الولايات المتحدة الأميركية، طب بشري

نواف جاسم محمد الحيدر، كندا، طب بشري

عبدالعزيز عطاالله ثنيان الدلماني، استراليا، طب بشري

دانيه فهد فواز الضامن، الولايات المتحدة الأميركية، طب أسنان

عبد اللطيف مهدي علي الرشيدي، كندا، طب بشري

عبد العزيز محمد حجى الفرحان، جمهورية ايرلندا هندسة طيران

مريم جابر علي الهولي، دولة الامارات العربية المتحدة صيدلة-جامعة الشارقة

راشد أسامه راشد الأرملي الولايات المتحدة الأميركية، تمويل

نور معاذ سليمان الملا الولايات المتحدة الأميركية، طب بشري

عايده إبراهيم عبدالله الديحاني، كندا، طب أسنان

عمر احمد جاسم الهلال، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة كهربائية

عبدالعزيز خالد مطلق النصافي، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة كهربائية

محمد بدر محمد المطيري، المملكة المتحدة، هندسة كيميائية

محمد فهد حشف المطيري، المملكة المتحدة، الهندسة الكهربائية والالكترونية

فواز محمد يوسف العمران استراليا، طب بشري

منيره مصلط هايف الحويله المملكة المتحدة صيدلة

روان خالد حسن البلوشي الولايات المتحدة الأميركية، طب بشري

دانة عجيل بدر الظفيرى كندا، طب أسنان

فاطمة سالم جاسم عبدالسلام كندا، طب أسنان

ملاك سلمان داود القلاف كندا، طب بشري

سارة سعد ضافر الهاجري استراليا طب بيطري

نور ظافر زيد المطيري استراليا، طب بشري

فاطمة عبدالرسول ياسين الوائل جمهورية ايرلندا هندسة طيران

حمد غنيم حمد العجمي كندا، طب أسنان

محمد بدر معيوف الهندال كندا، طب بشري

مريم عارف عبدالله العجمي المملكة المتحدة صيدلة

ناصر نواف ناصر العتيبي المملكة المتحدة صيدلة

مشاعل سلطان غنيم المطيري دولة الامارات العربية المتحدة صيدلة-جامعة الشارقة

اسراء عماد شاكر دشتي، المملكة المتحدة صيدلة

حيدر احمد غلوم قاسم، الولايات المتحدة الأميركية، طب أسنان

منصور علوش موسى العجمي استراليا، طب بشري

انوار محسن محمد محسين، المملكة المتحدة صيدلة

منيره ناصر أحمد الكندري، كندا، طب بشري

فهد فراج فراج العربيد، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة كيميائية

عريب زامل فرج الشمري، كندا، طب بشري

روان عبدالعزيز عبدالحسين الفودري، الولايات المتحدة الأميركية، طب بشري

حصه وليد محمد المطر، كندا، طب بشري

ديمه ناجي سالم المالك، كندا، طب بشري

نوره جهز معيض العتيبي، دولة الامارات العربية المتحدة، العلاج الطبيعي- جامعة الشارقة

في جاسم عبدالرحمن المهنا الولايات المتحدة الأميركية، طب بشري

مبارك عبدالله مبارك الرشيدي استراليا، طب بشري

شريفه محمد جاسم العباسى استراليا، طب بشري

لجين ظافر دوشى العراده، كندا، طب بشري

دانا فهد دبيان المطيري، كندا، طب بشري

راشد محمد راشد الشمري، نيوزيلندا، طب أسنان

رهف سعد ماجد العتيبي، دولة الامارات العربية المتحدة علم المختبرات الطبية

فاطمة يعقوب يوسف عبدالرحمن، كندا، طب بشري

عبد الهادي هاني عبدالهادي جمال، الولايات المتحدة الأميركية هندسة معمارية

أنور حامد حمود المطيري كندا، طب بشري

حمد وائل عبدالعزيز الخميس الولايات المتحدة الأميركية، طب أسنان

صقر عبدالله فرحان العنزي، كندا، طب بشري

حمد خالد يوسف الكندري، المملكة المتحدة، هندسة مدنية

زينب أسامه محمد بهمن، نيوزيلندا علوم طب حيوي

عبيد مسفر عبيد الشلاحي، المملكة المتحدة صيدلة

حصه أحمد خليفة الخضر، استراليا، طب بشري

فاطمة الزهراء علي درويش قاسم، المملكة المتحدة صيدلة

يوسف عادل محمد المطوع، استراليا، طب بشري

مشارى فاروق عبدالجليل الهندال، كندا، طب بشري

مالك خالد مالك درباس، المملكة المتحدة، هندسة كيميائية

جنى فيصل عبدالله السعيد، دولة الامارات العربية المتحدة العمارة-- الجامعة الأميركية بالشارقة

فضه هاني غلوم علي، المملكة المتحدة، الهندسة الكهربائية والالكترونية

حمود انور سعود المفرح، جمهورية ايرلندا هندسة طيران

أسيل ذعار ردن العتيبي، المملكة المتحدة صيدلة

محمد يعقوب طاهر الدلال، المملكة المتحدة صيدلة

دلال خالد يعقوب الشاهين، المملكة المتحدة صيدلة

أحمد مجيد حميد التحو، كندا، طب بشري

عبد المحسن ماجد حجى الفرحان، كندا، طب بشري

مريم مبارك موسى جمعة، كندا، طب بشري

بدر محمد بدر الغيث الطيار، استراليا، طب بشري

سلمان حسن حبيب عبدالله، المملكة المتحدة، هندسة كيميائية

عبد العزيز قبلان هادى العجمي، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة كهربائية

منار مبارك طويحين المطيري، كندا، طب بشري

الريم فيصل ناصر العجمي، كندا، طب بشري

عثمان يوسف مطلق سالم بن مطلق، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة بيئية

دينه فهد عبدالرحمن الكندري كندا، طب بشري

بدر احمد قمبر بوقمبر، المملكة المتحدة، هندسة مدنية

فاطمة احمد عبدالله الوسمي، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة كمبيوتر

عبدالله ياسر فاضل بهزاد، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة كيميائية

عبدالعزيز يعقوب يوسف العطيبي، الولايات المتحدة الأميركية، طب بشري

عبدالله علي علي العنزي، كندا، طب بشري

محمد نزار عبدالنبي الصايغ، كندا، طب أسنان

نواف بدر هزاع الهاجري، كندا، طب أسنان

Abdullah S A Aladwani، المملكة المتحدة، الهندسة الكهربائية والالكترونية

دانة أحمد دويحان عامر اللبيدان الرشيدي، المملكة المتحدة صيدلة

ليلي علي حسين الشملان الرومي، الولايات المتحدة الأميركية الاحياء

فواز يوسف غازى العنزي، المملكة المتحدة، الهندسة الكهربائية والالكترونية

نورا بدر علي المطيري، نيوزيلندا، طب أسنان

نادر محمد هادي العجمي، كندا، طب بشري

مهدي عبدالرضا جاسم جرخى، المملكة المتحدة صيدلة

يعقوب يوسف محمد السيافي، المملكة المتحدة صيدلة

بدر سعد بدر المطيري، المملكة المتحدة صيدلة

مريم سليمان إبراهيم الخضاري، استراليا، طب بشري

فاضل عباس عبدالله كمال، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة كهربائية

عيسى أحمد عبدالكريم محمد، استراليا، طب بشري

عبد العزيز أحمد عيسى الاقعس، كندا، طب بشري

عبدالله سيف عبدالله الهاشمي، الولايات المتحدة الأميركية، طب أسنان

مريم فهد عبدالرحمن العوضي، استراليا طب بيطري

سارة أحمد سليمان الخالد، المملكة المتحدة، المحاسبة والتمويل أدبي

محسن محمد جابر المري، المملكة المتحدة علوم الكمبيوتر/الامن السيبراني

سمر وليد عبدالصمد الفارس، جمهورية ايرلندا علاج التخاطب والنطق

عبد الله إياد عبدالله الرشيد، نيوزيلندا، طب أسنان

سليمان فرج سليمان الكندري، الولايات المتحدة الأميركية، طب بشري

عبدالعزيز سليمان احمد المنيفي، الولايات المتحدة الأميركية، طب بشري

حمد علي عبدالمجيد الدوسري، المملكة المتحدة، هندسة مدنية

سالم علي محمد الكندري، كندا، طب بشري

كوثر هانى عبدالله يتيم، كندا، طب بشري

عبدالعزيز جاسم صالح بارون، نيوزيلندا، طب أسنان

سلمان احمد فاضل الصراف، كندا، طب بشري

صادق محمد إبراهيم القلاف، المملكة المتحدة صيدلة

دلال أحمد كاظم الاستاد، المملكة المتحدة صيدلة

روان باسل بدر الشايع، المملكة المتحدة، الهندسة الكهربائية والالكترونية

الزهراء حسين خليل الدوخى، جمهورية ايرلندا صيدلة

مريم سامى عبدالرحمن الفرحان، المملكة المتحدة، العلاج الطبيعي

عبدالوهاب عادل عبدالرضا بحروه، كندا، طب أسنان

مهدي إبراهيم خليل القاسم، الولايات المتحدة الأميركية علوم سياسية أدبي

فجر علي سعود العنبري، كندا، طب أسنان

ياسر عمار إبراهيم صادقي، الولايات المتحدة الأميركية، طب أسنان

سيف عدنان سيف الخوالد، الولايات المتحدة الأميركية، طب أسنان

صبا مشاري يوسف القطامي، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة مدنية

عبد العزيز فريد سعود العنزي، المملكة المتحدة، هندسة كيميائية

خالد وليد خالد عبدالله، المملكة المتحدة صيدلة

اسراء حبيب محمد خلفان، دولة الامارات العربية المتحدة علم المختبرات الطبية

مريم حسن محمد الشريف، المملكة المتحدة صيدلة

نواره محمد يوسف الجسمى، كندا، طب أسنان

علي حسين يونس أدبيس، الولايات المتحدة الأميركية، طب أسنان

عبد الله عادل محمود حسين، الولايات المتحدة الأميركية، طب أسنان

دلال فهد مبارك الشطي، المملكة المتحدة صيدلة

سارة عماد سيد باقر الشخص، المملكة المتحدة آداب / لغة إنكليزية أدبي

فدك علي عبدالحميد الكاظمي، الولايات المتحدة الأميركية، طب أسنان

فالح علي فالح محمد زهران العازمي، كندا، طب أسنان

زينب ناصر مهدي القلاف، الولايات المتحدة الأميركية، طب أسنان

فاطمة سعود عبدالعزيز القطان، دولة الامارات العربية المتحدة، العلاج الطبيعي- جامعة الشارقة

حسين علي محمد الخرس، المملكة المتحدة صيدلة

فاطمة شاكر خليفة القلاف، المملكة المتحدة صيدلة

رهف عبدالحميد حبيب الخالدي، المملكة المتحدة صيدلة

سليمان عبدالله سلطان المزيعل، الولايات المتحدة الأميركية، طب أسنان

حمد عبدالله راشد العتل، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة كهربائية

عمر خالد عبدالله المسعد، الولايات المتحدة الأميركية، تمويل

أمينة خالد عبدالله العوضي، دولة الامارات العربية المتحدة، التغذية العلاجية والحميات - جامعة الشارقة

إبراهيم يونس عبدالله بوربيع، المملكة المتحدة، الهندسة الكهربائية والالكترونية

آيه صفر علي صفر، كندا، طب أسنان

عامر مهنا حمد المهنا، جمهورية ايرلندا طب علاج امراض القدم

عائشة حسين علي ملا، المملكة المتحدة، هندسة كيميائية

وليد سالم محمد السالم، المملكة المتحدة، العلاج الطبيعي

لطيفه حسين راشد المذن، جمهورية ايرلندا صيدلة

فيصل نواف فيصل الجويهل، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة كهربائية

سيد يوسف عبدالمطلب سيد اسماعيل السيد حبيب السيد حسن، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة مدنية

هود عمار نوري الكاظمي، المملكة المتحدة علوم سياسية

محمد اسماعيل عبدالله الكندري، المملكة المتحدة، العلاج الطبيعي

سالم مبارك سالم الثلاب، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة كهربائية

داليا عبدالعزيز جاسم الفيلكاوي، المملكة المتحدة، هندسة مدنية

يوسف عبدالعزيز عبدالله الشطي، المملكة المتحدة صيدلة

فجر جاسم عيسى المهنا، جمهورية ايرلندا صيدلة

أبرار سليمان عبدالمحسن السبع، دولة الامارات العربية المتحدة هندسة معمارية-جامعة الشارقة

ريم عبدالله محمد الجلاهمه، المملكة المتحدة صيدلة

طلال مبارك دعيج المطيري، المملكة المتحدة، الهندسة الكهربائية والالكترونية

لولوة أحمد عايد الشمري، المملكة المتحدة صيدلة

أسماء بدر ناصر المجروب، المملكة المتحدة صيدلة

حمد فالح حمد النفيشان العازمي، المملكة المتحدة صيدلة

مريم ميثم علي أشكناني المملكة المتحدة صيدلة

مريم عيسى عبدالله اكبر، المملكة المتحدة صيدلة

لورا فهد مالح العنزي، المملكة المتحدة علوم سياسية أدبي

يوسف صلاح عبدالله البريدي، الولايات المتحدة الأميركية، تمويل

غلا خالد محمد بوخضور، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة مدنية

دانة مشعل سعدون المطيري، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة مدنية

نور محمد احمد الخباز، المملكة المتحدة، هندسة مدنية

محمد مرزوق عناد مهنا، المملكة المتحدة صيدلة

مثايل أحمد عطاالله السليماني، المملكة المتحدة صيدلة

أحمد ارشيد أحمد البداح، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة صناعية

أبرار عادل محمد البلوشي، المملكة المتحدة صيدلة

آيه موسى مرتضى عبدالله، كندا صيدلة

محمد راشد عبدالعزيز الراشد، المملكة المتحدة صيدلة

عبد العزيز رائد صالح الحصين، المملكة المتحدة، الهندسة الكهربائية والالكترونية

محمد باسل عيسى اللوغاني، المملكة المتحدة علوم، التغذية

منار محمد احمد العبيدلى، المملكة المتحدة صيدلة

فاطمة داود سليمان محمد، المملكة المتحدة صيدلة

خالد فوزي خالد بن عيسى، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة مدنية

عمر عيسى علي بورسلي الولايات المتحدة الأميركية، هندسة كيميائية

سارة جاسم محمد القطان المملكة المتحدة صيدلة

عبد الرحمن فهد عبدالرحمن عبدالكريم المملكة المتحدة صيدلة

مسفر ناصر مسفر العجمي جمهورية ايرلندا صيدلة

رهف أيمن سلطان الخميس، المملكة المتحدة، تصميم داخلي أدبي

مهدي محمد حسين دشتي جمهورية ايرلندا صيدلة

بسام لافي عطية السعيدي جمهورية ايرلندا صيدلة

عبد الله خالد نورى السلامه، المملكة المتحدة صيدلة

محمد مبارك محمد الهاجري المملكة المتحدة صيدلة

مي حامد لفته الشمري، المملكة المتحدة صيدلة

راجح عبدالله راجح المخيال المملكة المتحدة صيدلة

عبد العزيز سعد ناصر المطيري المملكة المتحدة، الهندسة الكهربائية والالكترونية

بندر مبارك هذال المطيري المملكة المتحدة صيدلة

على عبدالله علي غانم المملكة المتحدة صيدلة

عبدالله عادل عبدالله يوسف عبدالله المملكة المتحدة صيدلة

فهد محمد فهد السبيعي المملكة المتحدة صيدلة

نور يعقوب عيد الحشاش دولة الامارات العربية المتحدة هندسة الحاسوب-جامعة الشارقة

جاسم محمد جمعة مهدي الولايات المتحدة الأميركية، هندسة كيميائية

نورا علوى سماوى الظفيرى دولة الامارات العربية المتحدة، العلاج الطبيعي- جامعة الشارقة

رقيه محمد منصور الرشيد المملكة المتحدة صيدلة

دلال عصام خليل الرفاعى المملكة المتحدة صيدلة

علي عبدالعزيز علي ابا الخيل دولة الامارات العربية المتحدة، هندسة مدنية-جامعة الشارقة

علي عبدالحميد فاضل الشمري، المملكة المتحدة صيدلة

فرح عمر سليم أبوزور الولايات المتحدة الأميركية، هندسة كيميائية

علي عادل علي الوايل الولايات المتحدة الأميركية، هندسة كهربائية

محمد نجيب ماجد الماجد الولايات المتحدة الأميركية، هندسة كهربائية

عبدالرزاق خالد عبدالرحمن العبدالمغني الولايات المتحدة الأميركية معمار

راشد احمد راشد السنان المملكة المتحدة، المحاسبة والتمويل

عبدالحميد جمال عبدالحميد الحمود، المملكة المتحدة، الهندسة الكهربائية والالكترونية

سليمان عبدالله صالح المزيد، المملكة المتحدة صيدلة

أحمد نبيل عبدالرحمن الخرجى، الولايات المتحدة الأميركية هندسة معمارية

مصعب أسامه عبدالرسول بوعباس، المملكة المتحدة صيدلة

عائشة جراح عبدالله الرجيب، المملكة المتحدة صيدلة

دانة نائل إبراهيم البلوشي، المملكة المتحدة صيدلة

رتاج عزام حمد المؤمن المملكة المتحدة صيدلة

وليد محمد احمد المشجرى المملكة المتحدة صيدلة

هدى يوسف عبدالله الكندري دولة الامارات العربية المتحدة، العلاج الطبيعي- جامعة الشارقة

عبد الله سعد سعد عبدالله، المملكة المتحدة صيدلة

منى بدر فهد الرشيدي دولة الامارات العربية المتحدة، العلاج الطبيعي- جامعة الشارقة

دلال سلمان أحمد سليمان جمهورية ايرلندا العلاج الاشعاعي

شيخة خليفة عبداللطيف الخليفة المملكة المتحدة صيدلة

عبدالرحمن صالح عوض المطيري الولايات المتحدة الأميركية، هندسة مدنية

أحمد حمد عبدالرحمن الكوس الولايات المتحدة الأميركية، هندسة بترول

لجين باسل يعقوب الغانم الولايات المتحدة الأميركية، هندسة صناعية

الغاليه محمد حمد بوحمدي الولايات المتحدة الأميركية، هندسة كمبيوتر

مريم محمد عبداللطيف العوضي المملكة المتحدة صيدلة

حوراء حسن عبدالملك بهمن المملكة المتحدة صيدلة

عبد العزيز مزعل عبدالجبار الرندي الولايات المتحدة الأميركية، هندسة مدنية

حنين غانم سليمان المطوع المملكة المتحدة، المحاسبة والتمويل

عبداللطيف احمد صالح محمد الهاشل المملكة المتحدة صيدلة

هيا وليد خالد ناصر دولة الامارات العربية المتحدة هندسة معمارية-جامعة الشارقة

مشارى فيصل علي الحبيب المملكة المتحدة، المحاسبة والتمويل أدبي

اسراء مصطفى عبدالعزيز فرج المملكة المتحدة صيدلة

فواز جلال هادي العنزي، المملكة المتحدة، هندسة مدنية

مي عيسى عبدالله الرشيدي دولة الامارات العربية المتحدة، هندسة مدنية-جامعة الشارقة

دلال مضحى غضيان العازمي، دولة الامارات العربية المتحدة العمارة-- الجامعة الأميركية بالشارقة

معالي عابد عبيد الرشيدي المملكة المتحدة صيدلة

شيخة محمد علي الحمدان المملكة المتحدة صيدلة

عبدالعزيز عمرو عبدالعزيز المحارب المملكة المتحدة علوم سياسية

ريم محمد بدر الماجد المملكة المتحدة، الهندسة الكهربائية والالكترونية

ورود طارق احمد البستان الولايات المتحدة الأميركية، هندسة صناعية

خالد صالح خالد الهاجري المملكة المتحدة، هندسة كيميائية

محمد عادل احمد العوضي الولايات المتحدة الأميركية، هندسة مدنية

فهد أحمد حسين البناء الولايات المتحدة الأميركية، هندسة مدنية

آمنه محمد عبدالرضا محمد المملكة المتحدة صيدلة

يوسف احمد فوزان الفوزان الولايات المتحدة الأميركية، هندسة مدنية

حسين مصطفى محمد الحرز المملكة المتحدة صيدلة

سيد عدنان هاشم ناصر على المملكة المتحدة، الهندسة الكهربائية والالكترونية

مشعل بدر عبيد الرشيدي الولايات المتحدة الأميركية، هندسة كمبيوتر

فريدة خالد حسن المزين المملكة المتحدة صيدلة

رقيه جابر عباس عبدالله المملكة المتحدة صيدلة

غاليه عبدالله علي الخميس دولة الامارات العربية المتحدة اللغة الانجليزية- الجامعة الأميركية بالشارقة أدبي

علي عبدالعزيز علي النجار المملكة المتحدة، المحاسبة والتمويل أدبي

يوسف احمد صالح بندر المملكة المتحدة صيدلة

زهراء احمد عبدالجليل محمد المملكة المتحدة صيدلة

ماريا نصار عناد مهنا المملكة المتحدة صيدلة

زياد طارق هاشم العلوي الولايات المتحدة الأميركية، هندسة مدنية

علي حسين عبدالله الصراف الولايات المتحدة الأميركية، هندسة كمبيوتر

منصور جمال منصور المباركي الولايات المتحدة الأميركية، هندسة كهربائية

عبدالعزيز سالم فرحان عويد المملكة المتحدة صيدلة

زامل أحمد زامل عبدالله الزامل المملكة المتحدة صيدلة

نجود نوفل عبدالهادي المصارع المملكة المتحدة، العلاج الطبيعي

يوسف عبدالهادي محمد العنزي، نيوزيلندا صيدلة

وضحه سعد صالح العتيبي المملكة المتحدة صيدلة

سلمان ناصر مصلط العتيبي، كندا صيدلة

عمار محمد عبدالله الجدي المملكة المتحدة صيدلة

راشد فوءاد راشد السعد المملكة المتحدة صيدلة

يوسف سيف عبداللطيف السيف، المملكة المتحدة، المحاسبة والتمويل أدبي

فراس نواف صالح العلي، المملكة المتحدة، الهندسة الكهربائية والالكترونية

محمد عبدالله مبارك مبارك، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة بترول

سعد مطلق سعد العازمي، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة كهربائية

عبد الله حمدان فهد الصالح، المملكة المتحدة صيدلة

عيسى عبدالرؤوف سيد شهاب القلاف، جمهورية ايرلندا هندسة طيران

خالد فيصل خالد الهيلم العجمي المملكة المتحدة، هندسة مدنية

دلال احمد عبدالعزيز المريخي الولايات المتحدة الأميركية، هندسة كيميائية

دالبا جابر آحمد الصراف المملكة المتحدة، هندسة كيميائية

محمد جياد صبر الشمري، جمهورية ايرلندا صيدلة

رتاج سالم محمد المطيري، المملكة المتحدة صيدلة

وسن جمال مشارى الحبيب، المملكة المتحدة صيدلة

وليد خالد صقر الخالدي، جمهورية ايرلندا هندسة طيران

يوسف فؤاد حمزه جراغ، المملكة المتحدة، هندسة كيميائية

جراح نواف حسين الجعفر، الولايات المتحدة الأميركية هندسة معمارية

على محمد علي العلى جمهورية ايرلندا هندسة طيران

إبراهيم عبدالله محمد عبدالملك، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة كيميائية

عبدالعزيز أيمن عبداللطيف الشايع، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة مدنية

رتاج علي عوض احمد، المملكة المتحدة صيدلة

مانع ناصر نايف رميش، الجمهورية الفرنسية لغة فرنسية و ادابها أدبي

عبد الله علي عبدالله المطيري المملكة المتحدة صيدلة

عبدالرحمن عادل سليمان السعيد، المملكة المتحدة صيدلة

سليمان بشار حسين القطان، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة مدنية

يوسف عباس حمزه السماك، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة مدنية

يوسف يعقوب يوسف التركيت، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة كهربائية

علي عبدالعزيز محمد الحواج، جمهورية ايرلندا صيدلة

ندى قاسم محمد الفضلي المملكة المتحدة صيدلة

محمد عبدالمجيد عبدالله الخباز المملكة المتحدة صيدلة

محمد احمد مختار اسماعيل جمهورية ايرلندا العلاج الاشعاعي

احمد يحيى عفر الخلف، جمهورية ايرلندا طب علاج امراض القدم

مريم مشعل سعد بوحمد، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة مدنية

مشعل بدر هليل العتيبي المملكة المتحدة صيدلة

سالم جلال سالم الفضلي، جمهورية ايرلندا طب علاج امراض القدم

عائشة إبراهيم عبدالله الشراح، دولة الامارات العربية المتحدة هندسة معمارية-جامعة الشارقة

ايمان عبدالله حسين الحداد، المملكة المتحدة صيدلة

فاطمة صقر علي العطار، كندا صيدلة

عبد الله عبدالعزيز سعود العصفور الهاجري، المملكة المتحدة، هندسة كيميائية

محمد انور خليل قمبر المملكة المتحدة، هندسة كيميائية

منيره صلاح محمد العميري المملكة المتحدة صيدلة

شهرزاد علي احمد دشتي المملكة المتحدة، الهندسة الكهربائية والالكترونية

عبدالله محمد منقاش الهاجري، المملكة المتحدة، الهندسة الكهربائية والالكترونية

غدير علي مصطفى علوي، دولة الامارات العربية المتحدة علم المختبرات الطبية

غنايم ناصر صقر الغانم، المملكة المتحدة صيدلة

عبدالله فواز علي عبدالملك، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة كيميائية

حسن علي إبراهيم الدريع، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة كهربائية

صفيه غضيان نزال الهاجري، الولايات المتحدة الأميركية، إعلام

فرح عبدالرحمن محمد صرام كندا صيدلة

محمد حسين تركي المطيري، المملكة المتحدة، الهندسة الكهربائية والالكترونية

فاطمة حمد عبدالرضا بوحمد، دولة الامارات العربية المتحدة هندسة معمارية-جامعة الشارقة

ندى صباح حسن السنافي، المملكة المتحدة صيدلة

خلود فالح حمود العدواني، دولة الامارات العربية المتحدة، التمريض

آمنه فؤاد يوسف الشوارب، المملكة المتحدة صيدلة

علي حسين علي ملك، المملكة المتحدة صيدلة

يوسف إبراهيم خضير جراح، المملكة المتحدة، الهندسة الكهربائية والالكترونية

يوسف يعقوب عبدالله الحميدى، المملكة المتحدة، الهندسة الكهربائية والالكترونية

حسين خالد احمد سليمان، المملكة المتحدة، هندسة كيميائية

كوثر مسلم محمد سليمان، الجمهورية الفرنسية لغة فرنسية و ادابها أدبي

عبدالوهاب نواف مطلق الخيوطى، جمهورية ايرلندا صيدلة

على عادل ناصر غلوم، جمهورية ايرلندا صيدلة

فاطمة محمد محسن المطيري، المملكة المتحدة صيدلة

راشد احمد راشد الشرف، المملكة المتحدة، هندسة كيميائية

عبد الرزاق عارف عبدالحميد العوضى، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة كيميائية

محمد عبدالله سعد الرخيص، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة مدنية

خالد ناصر بدر الخليفة، الولايات المتحدة الأميركية معمار

زينب ناصر أكبر لاري، جمهورية ايرلندا صيدلة

فرح رائد بدر الوهيب، المملكة المتحدة، الهندسة الكهربائية والالكترونية

عذبى راشد غالى الفرحان، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة بترول

خديجه حسين علي المحميد، المملكة المتحدة آداب / لغة إنكليزية أدبي

فهد جاسم علي بوزبر، المملكة المتحدة، هندسة مدنية

عبد العزيز فاضل مصطفى صفر، جمهورية ايرلندا هندسة طيران

فرح عدنان سعد الخطاف، دولة الامارات العربية المتحدة هندسة معمارية-جامعة الشارقة

بدر ناصر عبدالرحمن المهنا، جمهورية ايرلندا العلاج الاشعاعي

جنى أنور محمود مال الله، المملكة المتحدة، العلاج الطبيعي

عبد العزيز جاسم محمد المانع، الولايات المتحدة الأميركية علوم سياسية أدبي

أبرار إبراهيم مجيد الكوت، المملكة المتحدة صيدلة

عبدالله عبدالعزيز منصور المنصور، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة صناعية

جود فهد سعود العبيدان، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة مدنية

صالح يوسف أحمد حسين، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة بترول

علي سعد علي السبيعي، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة كهربائية

الحميدي هزاع حمد ِالعازمي، المملكة المتحدة، هندسة مدنية

عاليه مزيد زعيل المطيري، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة كهربائية

فاطمة عدنان عبدالله دشتي، المملكة المتحدة صيدلة

محمد دخيل باني المطيري، المملكة المتحدة صيدلة

منيرة صلاح سياب الميال، الولايات المتحدة الأميركية علوم سياسية أدبي

سيد نجيب ضياء الدين سيد علي الموسوي، المملكة المتحدة، الهندسة الكهربائية والالكترونية

فضيله صادق عبدالمحسن العلي المملكة المتحدة صيدلة

حصه ماجد عبدالرحمن المخيزيم، جمهورية ايرلندا صيدلة

عبد الرحمن حسين علي ملك المملكة المتحدة صيدلة

على مبارك محمد بوقريص المملكة المتحدة، هندسة كيميائية

ملاك يعقوب سيد علي سيد غريب المملكة المتحدة صيدلة

علي محمود جواد النصر المملكة المتحدة صيدلة

بثينه محمد عبدالله الحجي المملكة المتحدة علوم، التغذية

عثمان عبدالله عيسى البلوشي الجمهورية الفرنسية لغة فرنسية و ادابها أدبي

ريم مساعد صالح الشمري، كندا صيدلة

حسن صالح حسن الكردى، جمهورية ايرلندا صيدلة

سلمان خالد سيف بن عميره، المملكة المتحدة صيدلة

عبد العزيز فيصل يوسف ايود، المملكة المتحدة، هندسة مدنية

اسراء حسن علي كمال، المملكة المتحدة صيدلة

فرح صالح سعود المنيع، جمهورية ايرلندا صيدلة

تركي خالد عوض المطيري، المملكة المتحدة، الهندسة الكهربائية والالكترونية

يوسف صالح ثويني ثويني، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة كهربائية

بدر عبدالامير مصطفى حسين، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة كيميائية

يوسف يعقوب يوسف إبراهيم، دولة الامارات العربية المتحدة، التمريض

عبد العزيز جمال ضيدان العدواني، المملكة المتحدة صيدلة

مريم رضا عبدالكريم عبدالرضا عبدالكر، المملكة المتحدة صيدلة

محمد خالد عبدالله احمد، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة كهربائية

حسن فاضل محمد المصيليخ، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة كهربائية

ضاري بشار حسين نصف حسين العصفور، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة كيميائية

عبدالوهاب عبدالله عبدالقادر العمر، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة مدنية

احمد مشعل حسين الحسينى، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة مدنية

مشاري عبدالعزيز عبدالكريم المشري، المملكة المتحدة صيدلة

عمر عبدالناصر سليمان الحداد، المملكة المتحدة صيدلة

فاطمة علي حاجي عبدالله، المملكة المتحدة صيدلة

أحمد محمد عبدالله الصيرفي، المملكة المتحدة صيدلة

عبدالمجيد سعد دهيليس أبو خوصه، المملكة المتحدة، الهندسة الكهربائية والالكترونية

عدنان مؤيد عدنان الشخص الولايات المتحدة الأميركية، هندسة كيميائية

أبرار علي عبدالله الدشتي المملكة المتحدة، هندسة مدنية

يوسف محمد حمود العتيبي المملكة المتحدة علوم سياسية أدبي

اسيل خالد سالم العجمي المملكة المتحدة صيدلة

زينب احمد جاسم سبزالى المملكة المتحدة صيدلة

عائشة عامر حمدان الديحاني المملكة المتحدة صيدلة

عبد الرحمن ناصر محمد المطيري المملكة المتحدة صيدلة

حنان خالد عبدالله الفيلكاوي جمهورية ايرلندا صيدلة

جاسم محمد جدعان السعيد المملكة المتحدة علوم سياسية أدبي

موضي يوسف عبدالله البيدان المملكة المتحدة علوم سياسية أدبي

مريم محمد عبدالله حسن زكريا دولة الامارات العربية المتحدة، التغذية العلاجية والحميات - جامعة الشارقة

عبد الرحمن مساعد جاسم السهو دولة الامارات العربية المتحدة التصوير التشخيصي الطبي - جامعة الشارقة

لجين عبدالله عبدالرحمن عبدالله دولة الامارات العربية المتحدة، التغذية العلاجية والحميات - جامعة الشارقة

خديجه عيسى سيد يوسف القلاف المملكة المتحدة صيدلة

مزيد فهد متعب المطيري الولايات المتحدة الأميركية، هندسة مدنية

محمد بدر ماجد الفغم المملكة المتحدة، هندسة مدنية

حمد علي حسين التوم المملكة المتحدة، هندسة كيميائية

ناصر محمد حايف مغير، جمهورية ايرلندا صيدلة

أبرار عبدالهادي جاسر العنزي، دولة الامارات العربية المتحدة علم المختبرات الطبية

هيا هشام واصف أبو عريشه، المملكة المتحدة صيدلة

قتيبه محمد عيسى الراشد، المملكة المتحدة، هندسة كيميائية

عيسى احمد علي بوفتين، جمهورية ايرلندا صيدلة

على حميد محسن العنزي، المملكة المتحدة صيدلة

شهد خالد سليمان العبدالهادي، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة كيميائية

أحمد بدر سالم العازمي، المملكة المتحدة صيدلة

نوف وليد يوسف الربيع، المملكة المتحدة صيدلة

عبد الله سعد محمد المطيري، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة كهربائية

فضه ياسر أحمد المسري، المملكة المتحدة صيدلة

مريم حسن أحمد العطار، المملكة المتحدة صيدلة

عبد العزيز نايف عقاب العتيبي، جمهورية ايرلندا صيدلة

منى حسين علي عبدالله علي، دولة الامارات العربية المتحدة، هندسة كيميائية-الجامعة الأميركية بالشارقة

سعود كريدي فهد السبيعي، جمهورية ايرلندا صيدلة

عيدي فيصل عيدي عيدي، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة كيميائية

يوسف علي مصطفى عبدالغفور، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة كهربائية

شعيب هاني حسن محمد المملكة المتحدة صيدلة

علي صالح حويل السهلي المملكة المتحدة صيدلة

محمد عبدالله ناصر الحياني المملكة المتحدة، الهندسة الكهربائية والالكترونية

فهد سلطان عبكل العبكل، المملكة المتحدة، الهندسة الكهربائية والالكترونية

الماسه عبدالهادي عبدالله الوطيان المملكة المتحدة صيدلة

دينا مساعد تركي الفصام المملكة المتحدة صيدلة

زهراء ماجد عبدالرزاق مجيد المملكة المتحدة صيدلة

عبدالوهاب حمد عيد المنصور جمهورية ايرلندا صيدلة

عثمان عبدالحميد عويد العنزي، جمهورية ايرلندا صيدلة

عبد الله مزيد عبدالله المطيري، جمهورية ايرلندا صيدلة

مشاري علي حمود المطيري جمهورية ايرلندا هندسة طيران

سيد محمد عبدالله محمد المهري الولايات المتحدة الأميركية هندسة معمارية

أسيل عبدالله حسين الرامزي جمهورية ايرلندا صيدلة

لجين سعود أحمد البعيجان الولايات المتحدة الأميركية علوم سياسية أدبي

عبد اللطيف محمد عبدالله الشهابى الولايات المتحدة الأميركية، هندسة بيئية

بدر عماد عبدالرحمن الكندري المملكة المتحدة، هندسة مدنية

شوق عبدالله عايد العنزي، جمهورية ايرلندا صيدلة

محسن عبدالعزيز سيد باقر الشخص جمهورية ايرلندا صيدلة

نوف فيصل علي بهبهاني الولايات المتحدة الأميركية، هندسة بيئية

عليان مجبل جميعان الحربي المملكة المتحدة، هندسة كيميائية

علي جمال محمد الجامع الولايات المتحدة الأميركية، هندسة كهربائية

ناصر اسعد احمد البنوان الولايات المتحدة الأميركية، هندسة مدنية

حسن بدر ناصر مقوار الولايات المتحدة الأميركية، هندسة مدنية

سارة بدر نادر الخضري الولايات المتحدة الأميركية، هندسة بيئية

على محمد سعد العميري الولايات المتحدة الأميركية، هندسة بترول

عبد العزيز وائل صالح العتيقي الولايات المتحدة الأميركية، هندسة كمبيوتر

أميره مبارك رجا الغضوري كندا، هندسة كهربائية

إبراهيم فهد عزاره السعيدي جمهورية ايرلندا هندسة طيران

انفال محمد عبدالواحد عبدالله دولة الامارات العربية المتحدة هندسة معمارية-جامعة الشارقة

حوراء عبدالعزيز صالح الزقاح المملكة المتحدة، الكيمياء

أحمد فهد احمد الزعابى الولايات المتحدة الأميركية هندسة معمارية

عبد الله محمد مبارك البريكي الولايات المتحدة الأميركية، هندسة مدنية

شيخة احمد بدر الجناحي استراليا صيدلة

حمد عمر محمد الكندري المملكة المتحدة، هندسة كيميائية

شهد عادل حسين الدشتي المملكة المتحدة، المحاسبة والتمويل

نور جاسم محمد جواد السلمان المملكة المتحدة، ادارة الاعمال/ادارة أدبي

سلمان فالح حمد الحريجي الولايات المتحدة الأميركية، هندسة كيميائية

فهد مطر عبيد الله الديحاني، المملكة المتحدة، هندسة مدنية

نورا فايز متعب المطيري جمهورية ايرلندا صيدلة

أسيل وليد خالد الأمير المملكة المتحدة، العلاج الطبيعي

حمد صلاح انس المرزوق جمهورية ايرلندا صيدلة

مريم عبدالعزيز جبار جباره الولايات المتحدة الأميركية كيمياء حيوية

عيسى محمد مختار صفر جمهورية ايرلندا صيدلة

نور نورى محمد النورى الولايات المتحدة الأميركية فيزياء

جنى محمد سعود الهويشل المملكة المتحدة، الهندسة الكهربائية والالكترونية

عبد العزيز عبدالله مراد جاسم جمهورية ايرلندا صيدلة

كوثر صابر صاحب شكر جمهورية ايرلندا صيدلة

نشامي داود سليمان الدويسان جمهورية ايرلندا صيدلة

محمد حسن حمد الشمري، المملكة المتحدة، المحاسبة والتمويل أدبي

فواز رمزي حامد العماني المملكة المتحدة، هندسة كيميائية

فلك فيصل سليم شحيبر، المملكة المتحدة، الهندسة الكهربائية والالكترونية

بدور نايف مجعد المطيري جمهورية ايرلندا صيدلة

عبدالله حمود طويل العنزي، دولة الامارات العربية المتحدة، هندسة صناعية-الجامعة الأميركية بالشارقة

محمد فواز محمد الوهيب الولايات المتحدة الأميركية، هندسة كهربائية

مساعد صالح عبيد السعيدي المملكة المتحدة، هندسة كيميائية

محمد عبدالرسول عبدالرضا الصفار الولايات المتحدة الأميركية، هندسة كهربائية

عبدالعزيز بدر فاروق اليحيى المملكة المتحدة، تصميم داخلي

رتاج عادل جاسم السيوحي دولة الامارات العربية المتحدة هندسة معمارية-جامعة الشارقة

موضى إبراهيم محمد الدبيان المملكة المتحدة، ادارة الاعمال/ادارة أدبي

رناد انور عبدالله الذربان، جمهورية ايرلندا صيدلة

عبد الله خالد ناصر السبيعي، نيوزيلندا صيدلة

ميس فهد عبدالرحمن السميط، جمهورية ايرلندا صيدلة

شيخة علي محمد البزاز، المملكة المتحدة، العلاج الطبيعي

العنود عبدالله خلف العنزي، المملكة المتحدة، الهندسة الكهربائية والالكترونية

خالد حسين خالد المنصور العرفج، المملكة المتحدة، الهندسة الكهربائية والالكترونية

يوسف لؤى حميد مصطفوى، جمهورية ايرلندا صيدلة

عبدالله علي خليف العنزي، جمهورية ايرلندا صيدلة

انور عماد انور الصالح الولايات المتحدة الأميركية علوم سياسية أدبي

زينه علي سعد الضامر المملكة المتحدة علوم، التغذية

عبدالله مناف عبدالرسول خاجه الولايات المتحدة الأميركية، هندسة كهربائية

دانة مشاري محمد دهراب الولايات المتحدة الأميركية، هندسة صناعية

الفيصل عبدالعزيز خالد القابندي الولايات المتحدة الأميركية، هندسة مدنية

صالح طلال صالح العلي الولايات المتحدة الأميركية، هندسة مدنية

عبد العزيز ناصر عبدالرحمن الشايع، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة كيميائية

احمد مشعل احمد العباسى، كندا، هندسة كهربائية

طلال محمد أحمد القديري، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة مدنية

حيدر فاضل عباس المجادي، جمهورية ايرلندا هندسة طيران

عبدالرزاق بسام حجي العصفور، الولايات المتحدة الأميركية الاحياء

مصطفى عبدالمحسن مصطفى صادق، المملكة المتحدة، الهندسة الكهربائية والالكترونية

عمار يحيى يوسف حسين، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة بترول

آيه محمد فؤاد حسن، المملكة المتحدة، هندسة مدنية

غدير موسى محمد لارى، كندا علوم، التغذية

سلمان عبيد حمود المطيري، جمهورية ايرلندا صيدلة

فاطمة محمود علي الكندري، جمهورية ايرلندا صيدلة

خالد عادل سعود العيسى، المملكة المتحدة آداب / لغة إنكليزية أدبي

يوسف صالح سعود العنزي، جمهورية ايرلندا صيدلة

سندس عبدالله حسن الجعفر، المملكة المتحدة، هندسة مدنية

عبد الله فيصل حسن حسين حسن، المملكة المتحدة، ادارة الاعمال/ادارة أدبي

حسين فهد سفاح مانع، جمهورية ايرلندا صيدلة

دانة وليد عبدالرحمن العسكري، المملكة المتحدة، هندسة كيميائية

فيصل منصور حردان العنزي، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة كهربائية

سعود عبدالعزيز عبدالحميد العنزي، المملكة المتحدة، هندسة مدنية

حمد هزاع حمد العازمي، المملكة المتحدة، هندسة مدنية

عبدالله إبراهيم عبدالله الشايجي، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة كهربائية

عبدالرحمن محمد طارق العبيد، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة كيميائية

جاسم عدنان جاسم العبد الهادي، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة كيميائية

فاطمة حسين علي الخرس، المملكة المتحدة، هندسة مدنية

عبد الرحمن نواف محمد القديرى، المملكة المتحدة، المحاسبة والتمويل

عذبي فهاد محسن محمد العجمي، المملكة المتحدة، هندسة كيميائية

روان عبدالعزيز عبدالوهاب الخبيزي، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة كيميائية

محمد عبدالهادي مشقاص الفجي، استراليا صيدلة

احمد السيد هاشم حبيب العلوى، الجمهورية الفرنسية لغة فرنسية و ادابها أدبي

عبد العزيز خليل محمد قربان علي، الجمهورية الفرنسية لغة فرنسية و ادابها أدبي

أحمد خالد يوسف المنصور، المملكة المتحدة، الهندسة الكهربائية والالكترونية

مريم حسن إبراهيم اليتامى، جمهورية ايرلندا صيدلة

راشد عبدالله راشد الاصابعه، المملكة المتحدة آداب / لغة إنكليزية أدبي

استبرق جابر محمد ابل، المملكة المتحدة، هندسة كيميائية

مفلح سامي صياح العنزي، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة كيميائية

فواز طلال عبدالوهاب باقر، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة صناعية

فهد سعد حمود سعد، الولايات المتحدة الأميركية آداب / لغة إنكليزية أدبي

اسراء جاسم محمد البلوشي، نيوزيلندا صيدلة

Turki KH S Almutairi، المملكة المتحدة، الهندسة الكهربائية والالكترونية

عائشة محمد ادم إبراهيم الولايات المتحدة الأميركية الاحياء

عبدالرحمن يوسف إبراهيم الهويدي، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة صناعية

عبدالعزيز مبارك ردن المطيري، المملكة المتحدة، هندسة مدنية

خالد عصام أمين عباس، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة كمبيوتر

الزهراء عبدالله ناصر البلوشي، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة كمبيوتر

سلمان محمد دعيج السبيعي، المملكة المتحدة، هندسة كيميائية

عمر علي حسين بندر، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة كهربائية

عبد الله بدر عبدالله الدعيج، المملكة المتحدة، الهندسة الكهربائية والالكترونية

عبد الله مجبل عبدالله الفرج، المملكة المتحدة، هندسة كيميائية

حمد محمد أحمد المدعج، المملكة المتحدة، العلاج الطبيعي

سارة خالد امين العوضي، المملكة المتحدة علوم الكمبيوتر/الامن السيبراني

فاطمة محمد حمزه العوض، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة بترول

رانيا فهد عبدالرحمن الحسينان، دولة الامارات العربية المتحدة، التغذية العلاجية والحميات - جامعة الشارقة

ملك محمد ناهى هزاع، دولة الامارات العربية المتحدة، هندسة كيميائية-الجامعة الأميركية بالشارقة

على اسماعيل محمد النجار، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة كهربائية

رتاج عادل إبراهيم الشطي، جمهورية ايرلندا، هندسة مدنية

رائد محمد عبدالرحمن العتيبي، المملكة المتحدة علوم الكمبيوتر/الامن السيبراني

محمد احمد محمد قبازرد، المملكة المتحدة، الهندسة الكهربائية والالكترونية

خالد طلال عدنان الشيتان، المملكة المتحدة، الهندسة الكهربائية والالكترونية

حسين سالم علي العدواني، المملكة المتحدة، هندسة كيميائية

حسين أحمد قمبر الناصر، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة كهربائية

هند منصور أحمد خليل، دولة الامارات العربية المتحدة هندسة معمارية-جامعة الشارقة

خالد زياد خالد الدبوس، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة صناعية

جاسم أيمن خليفة الخضر، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة كمبيوتر

اسامه حجيلان رجا المطيري، المملكة المتحدة، هندسة كيميائية

على مكي محمد عبدالله، جمهورية ايرلندا هندسة طيران

دانية عيسى غلوم رمضان محمد، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة مدنية

على حمود غياض الضفيري، استراليا طب بيطري

مشعل هيثم حبيب شعبان، الولايات المتحدة الأميركية علاقات، دولية أدبي

نوره ذيب عبدالهادي العجمي، المملكة المتحدة، هندسة كيميائية

زهراء نائل هنرى نعمان، جمهورية ايرلندا كيمياء حيوية

هاجر سعد إبراهيم الفضلي، المملكة المتحدة، هندسة كيميائية

علي احمد صالح الفريج، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة مدنية

بدر محمد بداح المطيري، المملكة المتحدة، هندسة كيميائية

مساعد طلال مساعد الحيدر، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة كهربائية

حمد خالد محمد المطاوعه، دولة الامارات العربية المتحدة، التغذية العلاجية والحميات - جامعة الشارقة

زينب طاهر عبدالرزاق المهدي، جمهورية ايرلندا هندسة طيران

ريما رياض خلف العنزي، المملكة المتحدة، هندسة مدنية

يعقوب يوسف عباس حيدر، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة كيميائية

على عبدالله علي اسماعيل، جمهورية ايرلندا هندسة طيران

فجر حسن علي الاستاد، نيوزيلندا علم المختبرات الطبية

عائشة نور الدين عوض محمد، الولايات المتحدة الأميركية هندسة معمارية

حمد عبدالوهاب توفيق الشراد، المملكة المتحدة، المحاسبة والتمويل

شيخة مرزوق عباس النومس، المملكة المتحدة، العلاج الطبيعي

حوراء موسي علي النجادة، جمهورية ايرلندا علم الاحياء المجهري

خالد حمود محمد الفيلكاوي، المملكة المتحدة، الهندسة الكهربائية والالكترونية

عبدالله فيصل عبدالله الخرجي، الولايات المتحدة الأميركية، علاقات دولية

مشاري نواف احمد السليم، الولايات المتحدة الأميركية هندسة معمارية

ناصر وليد ناصر الشقيحي، المملكة المتحدة، هندسة كيميائية

عبدالعزيز انور حوران العنزي، استراليا صيدلة

عبد الله انور عبيد العنزي، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة كيميائية

روان قاسم عبدالله العنزي، المملكة المتحدة، العلاج الطبيعي

فاطمة توفيق طاهر الموسى، دولة الامارات العربية المتحدة، هندسة مدنية-جامعة الشارقة

فاطمة محمد علي حمزاوي، دولة الامارات العربية المتحدة التصوير التشخيصي الطبي - جامعة الشارقة

عاليه طلال عوده الشمري، دولة الامارات العربية المتحدة هندسة معمارية-جامعة الشارقة

جعفر علي حسين الفيلى، الولايات المتحدة الأميركية هندسة معمارية

يوسف خالد مبارك العازمي، المملكة المتحدة، الهندسة الكهربائية والالكترونية

محمد منصور محمد الكندري، المملكة المتحدة، الهندسة الكهربائية والالكترونية

أحمد عادل ناصر غلوم، جمهورية ايرلندا، هندسة كهربائية

عبدالله منصور محسن الشمري، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة كهربائية

منيره ناصر عبدالرحمن الرفاعي، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة كيميائية

عبدالعزيز جعفر صادق القلاف، المملكة المتحدة اقتصاد

لنا سعود عبدالمحسن الغانم، دولة الامارات العربية المتحدة هندسة معمارية-جامعة الشارقة

علي مانع علي العجمي، المملكة المتحدة، الهندسة الكهربائية والالكترونية

جوانا صالح حسين بولند، المملكة المتحدة، الهندسة الكهربائية والالكترونية

عبداللطيف بدر عبداللطيف الخياط، المملكة المتحدة، الهندسة الكهربائية والالكترونية

بدر خالد محمد الصالح، المملكة المتحدة علوم، التغذية

حسين عادل خليل جراغ، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة بيئية

أبرار مطلق راشد حميد المطيري، المملكة المتحدة، هندسة كيميائية

فهد فيصل حسين فهد هادي العجمي، المملكة المتحدة، هندسة كيميائية

آيه سليمان حبيب الجليجل، المملكة المتحدة، هندسة مدنية

سعود عدنان علي الصابري، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة كهربائية

على سعد عواد العازمي، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة كهربائية

محمد خالد خلف العازمي، المملكة المتحدة، هندسة مدنية

روان كاظم محمد الخياط، المملكة المتحدة، هندسة كيميائية

خالد وليد عبدالهادي اظبيه الولايات المتحدة الأميركية، هندسة كمبيوتر

خالد فهد عبدالله البرازى المملكة المتحدة، هندسة مدنية

احمد فيصل عبدالعزيز شهاب، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة كيميائية

باسل عارف شعيفان العتيبي، المملكة المتحدة، هندسة كيميائية

فاطمة حسين علي الكوت المملكة المتحدة علوم سياسية أدبي

عبد العزيز محمد حسن الكندري، المملكة المتحدة، هندسة كيميائية

مشعل نواف غازي العتيبي، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة كهربائية

رتاج محمد جواد عبدالنبي خاجة، المملكة المتحدة، الهندسة الكهربائية والالكترونية

فهد صالح مرضى العنزي، المملكة المتحدة، العلاج الطبيعي

شيخة أنور خلف الحجي، المملكة المتحدة، العلاج الطبيعي

حور فيصل عبدالعزيز الذياب، استراليا، العلاج الطبيعي

مشاري سلطان محيا الديحاني، الولايات المتحدة الأميركية مشاريع صغيرة

غلا علي عصرى العنزي، المملكة المتحدة، هندسة مدنية

ديما طلال سليمان الخالدي، دولة الامارات العربية المتحدة، هندسة كيميائية-الجامعة الأميركية بالشارقة

حجرف فلاح حجرف هيف، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة مدنية

ماريا عبدالرحمن حسين صفر، كندا، هندسة كهربائية

حمد اسامه حمد حماده، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة مدنية

عبد الله بدر صلال العتيبي، جمهورية ايرلندا ادارة طيران

فيصل محمد عبدالله الشطي، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة كيميائية

عبد المحسن عبدالعزيز سعود العصفور المملكة المتحدة، هندسة مدنية

كوثر محمد عبدالله علي، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة كيميائية

محمد إبراهيم غلوم أحمد لاري، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة كيميائية

نوره محمد إبراهيم موينع الفضلي، المملكة المتحدة، هندسة مدنية

محمد غانم محمد آل هيد، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة كيميائية

محمد عادل محمد بن حسن، الولايات المتحدة الأميركية ادارة نظم المعلومات أدبي

أبيار علي عيسى كريم، الولايات المتحدة الأميركية آداب / لغة إنكليزية أدبي

محمد جديع علي الجديع، المملكة المتحدة، هندسة كيميائية

جنا عبدالله عيسى السلمان، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة مدنية

شوق عايض مرزوق العتيبي، دولة الامارات العربية المتحدة، هندسة كيميائية-الجامعة الأميركية بالشارقة

جنان عبدالحميد جابر الخزعل، المملكة المتحدة، الهندسة الكهربائية والالكترونية

ماسه رباح عبدالرحمن الرباح، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة مدنية

حمد علي غلوم عبدالله، المملكة المتحدة، العلاج الطبيعي

محمد فيصل عبدالله اسماعيل، المملكة المتحدة، الهندسة الكهربائية والالكترونية

زيد اسامه زيد الدريع، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة بترول

عبد الله محمد نايف العنزي، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة مدنية

عمار هاشم جواد القلاف، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة معمارية

حسن عيسى اسماعيل محمد إسماعيل، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة كهربائية

طلال جاسم علي سراج، المملكة المتحدة، الهندسة الكهربائية والالكترونية

يارا فهد حسني الخالدي، المملكة المتحدة، آداب / لغة إنكليزية أدبي

بدر سامي أحمد البعيجان، المملكة المتحدة، ادارة الاعمال/ادارة أدبي

دانة عبدالله سالم محمد، المملكة المتحدة، هندسة مدنية

السيد مهدي علي شاطر طاهر، المملكة المتحدة، هندسة كيميائية

مريم عادل عباس السالم، المملكة المتحدة، هندسة مدنية

حسين علي محمد عبدالرضا الولايات المتحدة الأميركية، هندسة كمبيوتر

عبدالله عيسى عباد المطيري، الولايات المتحدة الأميركية هندسة معمارية

علي حسين جواد الامير، الجمهورية الفرنسية لغة فرنسية و ادابها أدبي

ليان ضاري يوسف الشلال، الولايات المتحدة الأميركية، إعلام

عبد الله محمد عبدالهادي الزعبي، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة بترول

دانة حسن محمد السيافي، الولايات المتحدة الأميركية،/ هندسة معمارية

عائشة معاذ جاسم يوسف، استراليا، طب علاج امراض القدم

يعقوب يوسف محمد الحاضر، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة كهربائية

احمد مشارى احمد العلي، المملكة المتحدة، هندسة مدنية

عبد الله عماد محمد الانصاري، المملكة المتحدة، الهندسة الكهربائية والالكترونية

صالح السيد مهدي محمد امين الولايات المتحدة الأميركية هندسة معمارية

راشد سالم محمد الحملي، المملكة المتحدة، هندسة كيميائية

في بجاد جازى المطيري، دولة الامارات العربية المتحدة، هندسة كيميائية-الجامعة الأميركية بالشارقة

خالد حسين علي سناسيري، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة مدنية

ريم سعود عبدالعزيز العرفج، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة كيميائية

ميس لافي عزيز المطيري، استراليا، طب علاج امراض القدم

هاشم هاني عبدالحميد محمد الفرج، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة معمارية

عبد الله عبيد مسعود العيبان الولايات المتحدة الأميركية، هندسة كيميائية

مزيد سيف عبدالهادي العتيبي، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة مدنية

علي طارق اسماعيل أمير، المملكة المتحدة، الهندسة الكهربائية والالكترونية

مبارك ناصر دعيج الصباح، الولايات المتحدة الأميركية اقتصاد أدبي

أحمد نزار ناصر التويجري، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة كهربائية

ياسمين عبدالعزيز احمد المجادي، استراليا، آداب / لغة إنكليزية أدبي

عبد الرزاق علي عيسى الراشد، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة مدنية

عمر فواد حسن محمد، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة كهربائية

زينه خالد يوسف العبدالغفور، المملكة المتحدة، هندسة مدنية

عبدالعزيز مصلح بداح العتيبي، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة صناعية

فوزي محمد فوزي العبدالجادر، المملكة المتحدة، الهندسة الكهربائية والالكترونية

آية مهند محمد الخرافي، الولايات المتحدة الأميركية، إعلام أدبي

محمد فؤاد عبدالرحمن العثمان، المملكة المتحدة آداب / لغة إنكليزية

عبد الله علي نزال الحربي، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة كمبيوتر

عباس هاني محمد الصالح، المملكة المتحدة، هندسة كيميائية

بدر خلف مزيد المطيري، المملكة المتحدة، الهندسة الكهربائية والالكترونية

عبدالعزيز ايمن فهد الشمري، المملكة المتحدة، المحاسبة والتمويل

فيصل خالد خضير المطيري، المملكة المتحدة، هندسة كيميائية

صالح مبارك محمد الفهد المملكة المتحدة، الهندسة الكهربائية والالكترونية

عبدالعزيز محمد سعود عبدالعزيز صرام، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة كهربائية

أحمد عبدالوهاب أحمد الكندري، الولايات المتحدة الأميركية فيزياء

حسين سعود عبدالعزيز المطرود الولايات المتحدة الأميركية، هندسة كيميائية

زهراء فهد حمزه العلي، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة كيميائية

محمد حسين موسى البلوشي، جمهورية ايرلندا، هندسة كهربائية

فهد محمد فهد الخرجي، المملكة المتحدة، هندسة مدنية

خالد إبراهيم عبدالرزاق الرومي، المملكة المتحدة، هندسة مدنية

مشعل عيد ذعار الرشيدي، المملكة المتحدة، هندسة مدنية

عبد الله مطلق محمد العازمي، المملكة المتحدة، هندسة كيميائية

فجر فاضل أحمد ماتقي، المملكة المتحدة، الهندسة الكهربائية والالكترونية

لولوة يوسف يعقوب السجاري، دولة الامارات العربية المتحدة، هندسة مدنية-جامعة الشارقة

صبا ناصر محمد العوضي، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة بترول

حور بدر فاضل العريان الولايات المتحدة الأميركية، معمار

أنور فهد وعلان اللميع، المملكة المتحدة، هندسة كيميائية

خالد حامد محمد التوره، المملكة المتحدة، العلاج الطبيعي

رغد جواد عبداللطيف الخطيب، دولة الامارات العربية المتحدة، علم المختبرات الطبية

عبد الله نواف فليح الشمري، المملكة المتحدة، الهندسة الكهربائية والالكترونية

ضاري عقيل جاسر الشمري، المملكة المتحدة، هندسة مدنية

محمد احمد عبيد السعيدي، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة كيميائية

شوق علي مهدي العجمي، الولايات المتحدة الأميركية الاحياء

جنان عبداللطيف جعفر كمال، دولة الامارات العربية المتحدة، هندسة كهربائية- الجامعة الأميركية بالشارقة

ايمان ناصر محسن المطيري، دولة الامارات العربية المتحدة، التمريض

محمد خالد محمد الانصاري، الولايات المتحدة الأميركية هندسة معمارية

عمر مدوخ عبدالله المطيري، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة كهربائية

مي خالد عبدالعزيز اسماعيل، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة بيئية

عمر وليد يوسف الكندري، المملكة المتحدة، المحاسبة والتمويل أدبي

حمود محمد حمد العنزي، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة بترول

يارا محمد صقر الصقر، الولايات المتحدة الأميركية، تسويق أدبي

ناصر حسين ناصر العجمي، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة كيميائية

عبد اللطيف محمد عبدالله الثويني، المملكة المتحدة، هندسة كيميائية

شهد علي عبدالعزيز البيشي، الولايات المتحدة الأميركية علوم، التغذية

فجر محمد فاضل العطار، دولة الامارات العربية المتحدة العمارة-- الجامعة الأميركية بالشارقة

بدر عبدالكريم خالد العنزي، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة كمبيوتر

علي فيصل يعقوب المحميد، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة مدنية

جاسم عارف جاسم الأخوند، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة كيميائية

حمود دهلوس عايد العازمي، دولة الامارات العربية المتحدة، الهندسة الكهربائية الالكترونية-جامعة الشارقة

سارة خالد عبدالوهاب التركيت، جمهورية ايرلندا، علم الاحياء المجهري

فهد حسام الدين عبدالوهاب البريدي، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة كهربائية

باسل رعد عبدالخضر علي، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة كهربائية

خالد فؤاد يوسف الغنام، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة مدنية

شهربانو عبدالحميد محمد حسين، استراليا، تجارة دولية

الدانة فايز سيف العماني المملكة المتحدة،، العلاج الطبيعي

عبدالرحمن خالد محمد العنترى، الولايات المتحدة الأميركية، فيزياء

عبد الله علي عبدالكريم عبدالله، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة كمبيوتر

شوق سمير محمد طالب الولايات المتحدة الأميركية، هندسة كهربائية

فواز راشد علي العسعوسي المملكة المتحدة، هندسة كيميائية

فارس محمد صقر الرمضان الهاجري المملكة المتحدة علوم، التغذية

فجر وليد خالد الربان المملكة المتحدة، هندسة مدنية

إبراهيم فلاح ثلاب الخرازه المملكة المتحدة، الهندسة الكهربائية والالكترونية

عبد العزيز فهد خالد المطيري، المملكة المتحدة، الهندسة الكهربائية والالكترونية

إبراهيم هادي محمد الهادي، المملكة المتحدة، هندسة كيميائية

فيصل ناصر حردان العنزي، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة كهربائية

عباس ناصر احمد يوسف، المملكة المتحدة، هندسة مدنية

رواء محمود خميس الفيلكاوي، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة مدنية

حمد وليد احمد العجيري، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة كيميائية

حمد مشاري سالم المطيري، المملكة المتحدة، الهندسة الكهربائية والالكترونية

عبدالله فواز سعد العنزي، المملكة المتحدة، الهندسة الكهربائية والالكترونية

أحمد بدر أحمد الوثيقي، المملكة المتحدة علوم، التغذية

ريحانه صالح إبراهيم جرخي، المملكة المتحدة، تصميم داخلي أدبي

خالد مطلق خالد المطيري، نيوزيلندا صحة الفم

رقيه محمد عبدالرسول ليري الولايات المتحدة الأميركية، هندسة مدنية

نوره مساعد هزاع العنزي، المملكة المتحدة، الهندسة الكهربائية والالكترونية

مشاري وليد مانع المانع، المملكة المتحدة علوم سياسية أدبي

عبدالعزيز محمد سعد السعد المنيفي، الولايات المتحدة الأميركية ادارة نظم المعلومات أدبي

سعد فيصل حمد المدعج، المملكة المتحدة، هندسة كيميائية

إبراهيم عبدالله حسن الطويل العجمي، المملكة المتحدة، الهندسة الكهربائية والالكترونية

مريم عبدالله محمد الصائغ، المملكة المتحدة علوم، التغذية

ملاك فهد مجري الشعلاني، كندا علوم، التغذية

دانة جابر سعد العجمي، دولة الامارات العربية المتحدة، الهندسة الكهربائية الالكترونية-جامعة الشارقة

رتاج حسين غلوم قاسم، المملكة المتحدة، الهندسة الكهربائية والالكترونية

محمد جاسم محمد الغانم، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة كهربائية

سعود علي حسين الفيلكاوي، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة كيميائية

أماني سامي ياقوت العواد، الولايات المتحدة الأميركية علوم سياسية

فرح ناصر بدر البحيري، المملكة المتحدة علوم الكمبيوتر/الامن السيبراني

حسين علي عبدالكريم محمد، جمهورية ايرلندا، هندسة الكترونية

في صالح جمعة الشطي، المملكة المتحدة، هندسة كيميائية

مجبل سامى مجبل المطوطح، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة كيميائية

لجين جاسم محمد الصفار، جمهورية ايرلندا العلاج الاشعاعي

عبد الله سليمان يوسف الشطي، المملكة المتحدة، هندسة كيميائية

فهد محمد شفاقه العنزي، المملكة المتحدة علوم سياسية أدبي

راشد محمد راشد المري، المملكة المتحدة، الهندسة الكهربائية والالكترونية

دلال احمد عبدالوهاب الشايجي، المملكة المتحدة، هندسة مدنية

أبابيل حسن عبدالكريم عبدالكريم، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة مدنية

حسين قاسم محمد جرخي، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة مدنية

عبدالوهاب مساعد سيف العتيقي، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة كيميائية

بدر خالد حسن عبدالرحمن الأنصاري، المملكة المتحدة علوم سياسية أدبي

فاطمة طارق محمد القلاف، استراليا علوم زراعية

حمد بدر عيد السويحل، الولايات المتحدة الأميركية علوم، التغذية

عبدالله منذر يعقوب القلاف، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة كيميائية

إبراهيم محمد ربيع المطيري، المملكة المتحدة، هندسة كيميائية

نور فاضل عبدالعزيز بوراشد، المملكة المتحدة، هندسة مدنية

بزه بدر مبارك العجمي، الولايات المتحدة الأميركية الاحياء

سارة جاسم محمد الغايب، المملكة المتحدة، هندسة مدنية

عبد الرحمن عبدالله عبدالعزيز البناي، الولايات المتحدة الأميركية هندسة معمارية

حمد محمد عبدالهادي النجدي، المملكة المتحدة، الهندسة الكهربائية والالكترونية

حمد علي حمد الإبراهيم، المملكة المتحدة، هندسة مدنية

عمر توفيق سعود الوهيب، المملكة المتحدة، الهندسة الكهربائية والالكترونية

دينه عبدالله طفيح العازمي، المملكة المتحدة، تصميم داخلي أدبي

بشاير صاهود شقير المطيري، جمهورية ايرلندا، هندسة مدنية

بدر مشعل بدر الخضر، الولايات المتحدة الأميركية، محاسبة أدبي

ناصر عبدالله عيسى العبدالجليل، المملكة المتحدة، تصميم داخلي

أحمد فوزي إبراهيم السدحان، الولايات المتحدة الأميركية، تمويل

لولو ظافر عبداللطيف بن ناجي، دولة الامارات العربية المتحدة العمارة الداخلية والتصميم- جامعة الشارقة أدبي

عمر عماد صالح الحسن، المملكة المتحدة، هندسة مدنية

سيد عباس محمد عدنان الموسوي، المملكة المتحدة، الهندسة الكهربائية والالكترونية

رزان فلاح سعود الحربي، المملكة المتحدة، علوم الكمبيوتر/الامن السيبراني

سعود فهد عبدالعزيز شموه، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة كهربائية

فرح أحمد جواد الحاضر، المملكة المتحدة علوم، التغذية

سعود حسام ناصر المزيعل، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة كمبيوتر

لجين ميثم جواد العطار، دولة الامارات العربية المتحدة، تصميم الجرافيك والوسائط المتعددة-جامعة الشارقة

احمد عبدالعزيز عبدالله الهندي، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة كهربائية

علي أحمد محمد أكبر، الولايات المتحدة الأميركية، علوم كمبيوتر

عبدالوهاب إبراهيم سالم المنصوري، دولة الامارات العربية المتحدة، التمريض

عبدالله عمر مطلق العتيبي، الولايات المتحدة الأميركية، محاسبة

عمر سعد فهيد العجمي، جمهورية ايرلندا العلاج الاشعاعي

يوسف صالح عبدالله القطان، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة مدنية

محمد بدر حسن البصيري، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة كهربائية

جاسم محمد نعمه الشمري، المملكة المتحدة، الهندسة الكهربائية والالكترونية

عبدالعزيز عامر عبدالرحمن الفريح، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة مدنية

حسن عمار حسن الشمري، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة بترول

محمد نوري جاسم القطان، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة مدنية

سيد عباس جعفر سيد محمد باقر الموسوي، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة مدنية

عائشة صلاح ناصر الماجد، المملكة المتحدة، الهندسة الكهربائية والالكترونية

جورى جاسم محمد الجلاهمة، المملكة المتحدة، الهندسة الكهربائية والالكترونية

لطيفه عبدالله سعد الشلاحي، دولة الامارات العربية المتحدة، هندسة كيميائية-الجامعة الأميركية بالشارقة

شوق عمر عبدالعزيز الذياب، المملكة المتحدة علوم، التغذية

دانة سالم محمد السالم، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة بيئية

سعد مشعل بانى المطيري، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة كيميائية

عبد الرحمن فاضل أحمد الصحاف، المملكة المتحدة، الهندسة الكهربائية والالكترونية

صادق محمود جمعة عبدالله، الولايات المتحدة الأميركية، محاسبة أدبي

سعود حمد فهد المطيري، المملكة المتحدة، هندسة مدنية

حيدر خالد عباس محمد، المملكة المتحدة، هندسة كيميائية

حسين عادل حسين شمس، المملكة المتحدة علوم الكمبيوتر/الامن السيبراني

عبدالرحمن سعد معاند العنزي، المملكة المتحدة، هندسة كيميائية

مساعد نادر احمد الكندري، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة كيميائية

هديل هاشم طه الإبراهيم، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة كيميائية

فهد عبدالعزيز نهار السلامة المطيري، المملكة المتحدة، هندسة مدنية

فيصل صلاح راشد الناجم، المملكة المتحدة، علوم كمبيوتر

حسين وليد صالح القلاف، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة كمبيوتر

حسن احمد حسن الكندري، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة كهربائية

حناني خالد عبدالله المهنا دولة الامارات العربية المتحدة، هندسة مدنية-جامعة الشارقة

عوض سلطان عوض المطيري، المملكة المتحدة، الهندسة الكهربائية والالكترونية

سلطان فهد محمد العجمي، المملكة المتحدة، الهندسة الكهربائية والالكترونية

رند طارق محمد بورحمه، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة بترول

عثمان عبدالعزيز علي الكندري، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة كمبيوتر

احمد نواف حاتم الحربي، المملكة المتحدة، هندسة كيميائية

أبيار علي يوسف كريم، المملكة المتحدة علوم، التغذية

مساعد حسان محمد القناعي المملكة المتحدة، علوم كمبيوتر

محمد لؤي إبراهيم العدواني، المملكة المتحدة، الهندسة الكهربائية والالكترونية

اسحاق يعقوب يوسف الكندري، المملكة المتحدة، هندسة كيميائية

مرزوق مبارك مرزوق العازمي، المملكة المتحدة، هندسة كيميائية

دانة سليمان ناصر العثيمين، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة كيميائية

سعد شجاع سعد السبيعي المملكة المتحدة، الهندسة الكهربائية والالكترونية

عمر وليد رمضان السعيدي، الولايات المتحدة الأميركية كيمياء حيوية

عبد العزيز عادل عبدالله حيدر، كندا، هندسة مدنية

أحمد حمد فهد الحمدان، المملكة المتحدة، هندسة مدنية

عبد الله نايف عبدالله العتيبي، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة بيئية

محمد فالح ماضي الهاجري، المملكة المتحدة، الهندسة الكهربائية والالكترونية

عبد العزيز محمد سالم العنزي، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة مدنية

زيد رابح محمد جحيل، جمهورية ايرلندا، هندسة مدنية

مشاري زيد مشاري خالد إبراهيم عبدالله الخبيزي، المملكة المتحدة، الهندسة الكهربائية والالكترونية

افنان عبدالله عبدالقادر الكمالي، المملكة المتحدة، الهندسة الكهربائية والالكترونية

نور بدر صقر الشطي الولايات المتحدة الأميركية، محاسبة

سنا ماجد أحمد العدواني، الولايات المتحدة الأميركية معمار

شاهين طارق جاسم الحمادي، جمهورية ايرلندا، هندسة كهربائية

عبد اللطيف بدر عبداللطيف عبدالرحمن الياقوت المملكة المتحدة، هندسة مدنية

علي عبدالهادي جعفر مهدي الصفار، المملكة المتحدة، هندسة كيميائية

سارة وائل يوسف الحريبي، المملكة المتحدة، ادارة الاعمال/ادارة أدبي

رناد محمد علي علاج، المملكة المتحدة، هندسة مدنية

فهد راشد فلاح العازمي، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة مدنية

علي حسن عبدالله بوشهري، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة كهربائية

فيصل محمد مطلق الضويحي المملكة المتحدة، هندسة كيميائية

عمر خلف فهد القشعان، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة كهربائية

دانة سامر تركي رحيل، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة مدنية

غنيمه حمود مبارك العجمي، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة مدنية

شوق احمد عتيق الماجد، المملكة المتحدة، هندسة مدنية

حسين علي عبدالله الكندري، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة كهربائية

فهد احمد عيسى الجاركي، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة صناعية

يوسف محمد إبراهيم العطار، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة مدنية

لطيفة بدر عبدالله الهاجري، المملكة المتحدة، المحاسبة والتمويل أدبي

سليمان عبدالرحمن عبدالله الماجد، المملكة المتحدة، المحاسبة والتمويل

عبدالوهاب بدر فهد البديوي، الولايات المتحدة الأميركية، علاقات دولية

احمد حمد احمد الانصاري، المملكة المتحدة، الهندسة الكهربائية والالكترونية

كاظم وائل كاظم القلاف المملكة المتحدة، هندسة كيميائية

رتاج عبدالمحسن محمد مال الله، دولة الامارات العربية المتحدة، هندسة مدنية-جامعة الشارقة

عامر ناصر عوض المحزوم، جمهورية ايرلندا، الاتصالات المتنقلة والامن

أحمد خالد أحمد الكندري، الولايات المتحدة الأميركية، محاسبة أدبي

جراح حمد مطلق الظفيري، المملكة المتحدة، هندسة كيميائية

فهد شريف عيد العازمي، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة كهربائية

فواز علي عبدالله المطيري، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة كمبيوتر

عبد العزيز صلاح عبدالرحيم الفودري، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة كهربائية

بندر عبدالله جلال الديحاني المملكة المتحدة، الهندسة الكهربائية والالكترونية

حوراء حسن جاسم الشطي، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة كهربائية

فاطمة مصطفى محمد رمضان الولايات المتحدة الأميركية، هندسة مدنية

احمد علاء عبدالعزيز جمال، الولايات المتحدة الأميركية هندسة معمارية

يوسف يعقوب يوسف كلندر الكندري، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة كهربائية

سلمان طاهر محمد الشمالي، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة بترول

يوسف عبدالله عدنان بهبهاني، الولايات المتحدة الأميركية ادارة نظم المعلومات أدبي

خالد محمد خالد الرشيدي، المملكة المتحدة، هندسة مدنية

عبدالرحمن فارس طراد الشمري، الولايات المتحدة الأميركية هندسة معمارية

عبد الرحمن محمد عبدالله الداحس، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة كهربائية

أحمد حمد مطلق العازمي، المملكة المتحدة، الهندسة الكهربائية والالكترونية

محمد عبدالمحسن مجول العجمي، المملكة المتحدة، هندسة كيميائية

سلمان صالح سلمان حسين الفيلكاوي، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة كيميائية

معالي فرج سعد العازمي، المملكة المتحدة، هندسة مدنية

أوراد وليد سعود السبيعي الولايات المتحدة الأميركية هندسة معمارية

فجر سالم مبارك العجمي، المملكة المتحدة، هندسة مدنية

نور صباح فهد الفهد، الولايات المتحدة الأميركية الاحياء

هادى عبدالله حمد العجمي، المملكة المتحدة، الهندسة الكهربائية والالكترونية

قاسم عدنان عبدالرضا بحروه، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة كهربائية

شاهين عبدالله راشد الهاجري، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة كهربائية

مسك عبدالرحمن عبداللطيف السعيد، المملكة المتحدة، الهندسة الكهربائية والالكترونية

عبداللطيف رائد عبداللطيف الشهاب، الولايات المتحدة الأميركية، تمويل

فاطمة عبدالحافظ محمد رفيع معرفي، الولايات المتحدة الأميركية، تسويق أدبي

خالد فهد الحميدي الديحاني، المملكة المتحدة، المحاسبة والتمويل

البندرى خالد سلطان الشمري، المملكة المتحدة علوم سياسية أدبي

فهد يوسف محمد الفرحان، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة كمبيوتر

مشعل رضوان فياض العنزي، المملكة المتحدة، الهندسة الكهربائية والالكترونية

اسامه محمد بدر الهندي الولايات المتحدة الأميركية، رياضيات

حسين منصور حسين الفيلكاوي، المملكة المتحدة، الهندسة الكهربائية والالكترونية

عباس أحمد عمران بوشهري، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة كمبيوتر

فيصل عادل محمود كمال، المملكة المتحدة، هندسة كيميائية

عبد الله مشعل سعود الجويان، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة بترول

مشعل لافى قبلان العازمي، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة صناعية

زينب محمد عبدالله الشيخ، المملكة المتحدة، تسويق أدبي

حناين أحمد محمد الفيلكاوي، المملكة المتحدة، اعلام واتصالات أدبي

رتاج سليمان عبدالرزاق الجدعان، الولايات المتحدة الأميركية،، علاقات دولية أدبي

عبد الرحمن احمد عبدالله العازمي، المملكة المتحدة، الهندسة الكهربائية والالكترونية

عثمان عبدالله علي المعتوق، المملكة المتحدة، هندسة كيميائية

يوسف عبدالرحمن سعود الرويجح، المملكة المتحدة، الهندسة الكهربائية والالكترونية

عبد الله عيسى علي العصفور، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة مدنية

العنود احمد قاطع العنزي، المملكة المتحدة، هندسة مدنية

راشد وائل حمد بورحمه، الولايات المتحدة الأميركية، تسويق أدبي

سيف بدر شوحط الضفيري، الولايات المتحدة الأميركية هندسة معمارية

إبراهيم عادل إبراهيم الطاهر، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة صناعية

بدر عبدالله عايش الشمالي، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة كهربائية

زينب خليل محمد دشتي، الولايات المتحدة الأميركية، محاسبة

سعود خالد علي القميزان، المملكة المتحدة، المحاسبة والتمويل

احمد عبدالعزيز محمد الصباح، المملكة المتحدة، ادارة الاعمال/ادارة

سعد سليم سعد الرويعي، المملكة المتحدة، هندسة كيميائية

محمد محسن مجبل المطيري المملكة المتحدة علوم الكمبيوتر/الامن السيبراني

غيداء حسن عبدالرضا الصالح الصائغ، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة صناعية

إبراهيم احمد إبراهيم الصايغ، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة كهربائية

رتاج مشعل مناور المطيري، الجمهورية الفرنسية لغة فرنسية و ادابها أدبي

مشاري مطلق عبيسان المطيري، الولايات المتحدة الأميركية علوم، التغذية

حنين عادل احمد الحجي، دولة الامارات العربية المتحدة العمارة الداخلية والتصميم- جامعة الشارقة

عبد الله حسين عبدالله الذروه، المملكة المتحدة، هندسة كيميائية

يوسف إبراهيم صالح التويجري، المملكة المتحدة، هندسة كيميائية

بصيص هديان فهد بصيص العجمي، المملكة المتحدة، هندسة كيميائية

عبد العزيز ماجد عبدالعزيز بوقريص، المملكة المتحدة، الهندسة الكهربائية والالكترونية

صباح عواد صبر الشمري، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة كيميائية

محمد علي عبدالهادي البحيري، المملكة المتحدة، الهندسة الكهربائية والالكترونية

احمد إبراهيم احمد الرقم، المملكة المتحدة، الهندسة الكهربائية والالكترونية

جراح مشعل محمد عبدالكريم، المملكة المتحدة، الهندسة الكهربائية والالكترونية

منيره باسم ضايف نجم، المملكة المتحدة، الهندسة الكهربائية والالكترونية

سارة احمد سعد العبيدي، المملكة المتحدة علوم، التغذية

خالد عبدالحميد علي إبراهيم، الولايات المتحدة الأميركية، محاسبة

وليد ناصر محمد المطيري، الولايات المتحدة الأميركية، محاسبة

سليمان بدر محمد الحمادي، الولايات المتحدة الأميركية الاحياء

إبراهيم عبدالله علي الجمعة، الولايات المتحدة الأميركية آداب / لغة إنكليزية

ريانه ماجد نايف أبورميه، المملكة المتحدة، هندسة مدنية

محمد عبدالله حاجي حسين، المملكة المتحدة، هندسة كيميائية

فواز فهد محمد العتيبي، المملكة المتحدة، هندسة كيميائية

فدك عبدالعزيز عباس جريدان، المملكة المتحدة، هندسة مدنية

انوار ضيف الله خالد المطيري، المملكة المتحدة علوم، التغذية

نرجس شهاب أحمد الرئيس، المملكة المتحدة، تصميم داخلي أدبي

جاسم محمد قاسم الرامزي المملكة المتحدة، الهندسة الكهربائية والالكترونية

فاطمة خالد حمد الشدوخي، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة مدنية

عبد المحسن فلاح هلال المطيري، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة كهربائية

دلال فوزى علي قاسم علي، المملكة المتحدة، هندسة كيميائية

عبد الله يوسف عبدالله مطيران العازمي، المملكة المتحدة، هندسة مدنية

عبد الرحمن موسى إبراهيم الريش، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة كهربائية

عبدالله سعود الحميدى القحص، المملكة المتحدة، الهندسة الكهربائية والالكترونية

يوسف فهد ناصر علي، المملكة المتحدة، الهندسة الكهربائية والالكترونية

عمر علي منصور الخليفى، المملكة المتحدة، الهندسة الكهربائية والالكترونية

سعود فهد محمد العجمي، المملكة المتحدة، المحاسبة والتمويل أدبي

آلاء عادل إبراهيم النجار، الولايات المتحدة الأميركية هندسة معمارية

جلنار مشعل عثمان الأيوبي، جمهورية ايرلندا علم الاحياء المجهري

رزان نبيل محمد بورسلي، دولة الامارات العربية المتحدة احياء- الجامعة الأميركية بالشارقة

شيخة أنور أحمد الأيوب، الولايات المتحدة الأميركية، ادارة الاعمال/ادارة أدبي

عبد الله منيف عبيد العجمي، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة كيميائية

راشد يوسف منصور المضاحكة، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة كمبيوتر

محمد منصور محمد الدوسري، المملكة المتحدة، هندسة كيميائية

نايف عوض صغير العنزي، المملكة المتحدة، الهندسة الكهربائية والالكترونية

عبدالله محمد فهد العجمي، المملكة المتحدة، هندسة مدنية

هاشم عبدالله أحمد الشمالي، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة كهربائية

فجر أحمد عبدالله التوحيد، المملكة المتحدة علوم، التغذية

شافي مبارك شافي بوعجيم، المملكة المتحدة، اعلام واتصالات أدبي

فرح فيصل عبدالهادي الخباز، نيوزيلندا علوم طب حيوي

هناي نصار منصور ابولبقه، المملكة المتحدة علوم، التغذية

محمد علي محمد بن رجب، دولة الامارات العربية المتحدة، هندسة مدنية-جامعة الشارقة

احمد توفيق صالح الصالح الولايات المتحدة الأميركية، هندسة كهربائية

سلمان مشعل هلال العتيبي، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة كهربائية

هادي حمود هادي المطيري، المملكة المتحدة، الهندسة الكهربائية والالكترونية

عبدالعزيز محمد محسن العنزي، المملكة المتحدة علوم الكمبيوتر/الامن السيبراني

شيخة إبراهيم ماجد محمد الشطي، المملكة المتحدة، هندسة كيميائية

بدر غانم محمد المطيري، المملكة المتحدة، هندسة كيميائية

عبدالهادي عبدالرحمن احمد المذكور، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة كهربائية

مريم محمد علي علاج، المملكة المتحدة، هندسة مدنية

زين شاكر أبل صادق، الولايات المتحدة الأميركية، تمويل

أروى ناصر عبدالله الكندري، دولة الامارات العربية المتحدة، هندسة مدنية-جامعة الشارقة

خالد علي عبدالله عبدالكريم، المملكة المتحدة، هندسة مدنية

محمد جبر فهد الجفين، المملكة المتحدة، هندسة مدنية

مشاري ضيف الله منديل القحص، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة كيميائية

عبدالله عدنان مراد المؤمن، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة مدنية

حمد هشام سالم الرومي، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة مدنية

بندر خالد بندر الدويش، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة مدنية

غازى احمد عبدالله الحربي، المملكة المتحدة، هندسة كيميائية

على محمد حسن حاجي، جمهورية ايرلندا، هندسة كهربائية

محمد فهد غازى مهنا، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة كهربائية

بدر ناصر مجبل الديحاني، المملكة المتحدة، هندسة مدنية

مشاري فيصل حامد الشلاحي، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة كهربائية

عبد الرحمن جديد عبدالهادي الهاجري المملكة المتحدة علوم، التغذية

محمد حمد مبارك البيدان، المملكة المتحدة، هندسة مدنية

عايض محسن جابر الهاجري، المملكة المتحدة، هندسة كيميائية

محمد عبدالله هاشم العوضي، المملكة المتحدة، هندسة كيميائية

خالد طلال شهاب المطيري، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة كهربائية

وضحه عبدالرحمن عبداللطيف الدوسري، دولة الامارات العربية المتحدة احياء- الجامعة الأميركية بالشارقة

محمد مطر علي المطيري، المملكة المتحدة، المحاسبة والتمويل أدبي

خالد محمد حمدان العنزي، المملكة المتحدة، هندسة مدنية

أسيل صالح حسين علي عبدالرحيم الصالح، المملكة المتحدة، هندسة مدنية

محمد حسين سيد محمد القلاف، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة كمبيوتر

محمد عبدالله محمد العجيل، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة مدنية

فهد أحمد عباس الموله، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة مدنية

لطيفه فهد عبدالرحمن الفلاح، الولايات المتحدة الأميركية معمار

نور باسم إبراهيم الخضر، الولايات المتحدة الأميركية علوم سياسية

عبد الرحمن اسعد سعود العقيل، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة كيميائية

عبدالرحمن مبارك حميدى بوظهير، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة بيئية

عبد الله محمد احمد الفيلكاوي، المملكة المتحدة، هندسة مدنية

عيسى محمد يوسف المونس، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة بيئية

مريم وليد عبدالله المطاوعه، الولايات المتحدة الأميركية كيمياء حيوية

يوسف وائل عبدالرسول ابوالحسن، الولايات المتحدة الأميركية معمار

خالد عبدالمحسن مشوط المطيري، الولايات المتحدة الأميركية ادارة نظم المعلومات أدبي

جنان يوسف عبدالرزاق الوزان، المملكة المتحدة، المحاسبة والتمويل

عبد الله محمد عيسى اجبلي، جمهورية ايرلندا ادارة طيران

علي بدر فاضل علم دار الولايات المتحدة الأميركية الاحياء

كوثر فوزي قاطع الشمري، المملكة المتحدة، هندسة كيميائية

عمر عبدالله عيسى عيسى الهاشم، المملكة المتحدة، هندسة مدنية

شيخة فهد محمد المنيس، المملكة المتحدة، ادارة الاعمال/ادارة أدبي

عبدالله مشعل محمد الطاحوس، المملكة المتحدة، هندسة مدنية

نايف حميد فنيخر العنزي، كندا، هندسة بترول

حمد طلال راشد الزوير، المملكة المتحدة، هندسة كيميائية

فواز أحمد عبدالرحمن الملا، المملكة المتحدة، هندسة كيميائية

عبدالعزيز حيدر عبدالرسول علي موسى القطان، المملكة المتحدة، هندسة مدنية

يوسف عدي عبدالمجيد الإبراهيم، الولايات المتحدة الأميركية، تصميم داخلي أدبي

حمد جراح عبدالمحسن الشمري، المملكة المتحدة علوم، التغذية

ليلى محمد عباس قلي، المملكة المتحدة، الكيمياء

فواز يوسف سليمان عبدالرضا سليمان، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة كهربائية

عبد الله نادر عبدالله محمد عبدالله الحسن، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة كيميائية

حسين ناصر حسين الهولي، الولايات المتحدة الأميركية هندسة معمارية

عبد المحسن مشعل خليفة العميري، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة مدنية

مشارى محمد صالح الحوال، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة كمبيوتر

محمد حمد طلق العتيبي، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة كيميائية

المهدي محمد احمد بوعباس، المملكة المتحدة، هندسة مدنية

تركي خالد تركي المطيري، المملكة المتحدة، هندسة كيميائية

عبد اللطيف عبدالله عباس الكندري، المملكة المتحدة علوم الكمبيوتر/الامن السيبراني

عبد الله عويد مصلح الرشيدي المملكة المتحدة، هندسة كيميائية

محمد براك طرقى العتيبي المملكة المتحدة، هندسة مدنية

مشاري طارق يوسف الحساوي جمهورية ايرلندا، علم الأشعة

سعود خالد محمد المطيري، المملكة المتحدة، هندسة مدنية

علي عبدالرضا اسماعيل دشتي، المملكة المتحدة، هندسة كيميائية

حسين محمد فاضل علم دار، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة كهربائية

لولوة عايض مرزوق عايض، الولايات المتحدة الأميركية علوم سياسية أدبي

اسراء حسن موسى بومجداد، الولايات المتحدة الأميركية، تسويق أدبي

عبدالوهاب عادل مطلق الشطي، جمهورية ايرلندا، علم الأشعة

رغد جاسم محمد المتروك، المملكة المتحدة، هندسة مدنية

محمد مبارك فلاح الدوسري، الولايات المتحدة الأميركية هندسة معمارية

لولوة فيصل حمد الجدي، المملكة المتحدة، هندسة مدنية

نوره دعيج خليفة المتعب، المملكة المتحدة، هندسة كيميائية

عيسى أنور عيسى الرفاعي، الولايات المتحدة الأميركية، تمويل أدبي

عبد الله سالم عبدالله القلاف، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة كيميائية

محمد يعقوب محمد العنزي، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة كمبيوتر

فهد بدر عبيد الحربي، جمهورية ايرلندا، هندسة مدنية

سعود فواز محمد العنزي، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة كهربائية

يوسف فهد راشد الملا، استراليا طب بيطري

حسين عبدالله احمد حاجيه، الولايات المتحدة الأميركية، إعلام

لينا هيثم داود المسلم، المملكة المتحدة، ادارة الاعمال/ادارة

فيصل غازي فيصل الطاهر، دولة الامارات العربية المتحدة، هندسة كهربائية- الجامعة الأميركية بالشارقة

عبد الله وليد عبدالرحمن السنان، الولايات المتحدة الأميركية علاقات، دولية أدبي

مريم محمود محمد جمالى، المملكة المتحدة، الكيمياء

هاجر صلاح جاسم اللنقاوي، المملكة المتحدة، تصميم جرافيك

رتاج أحمد عبدالحميد محميد المحميد، المملكة المتحدة، الجيولوجيا

يوسف علي محسن القلاف، دولة الامارات العربية المتحدة، الهندسة الكهربائية الالكترونية-جامعة الشارقة

عبدالعزيز خلف مجبل بوظهير، المملكة المتحدة اقتصاد

عبد الرحمن ناصر يعقوب ابو قريص، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة كهربائية

حمد سالم حمد العازمي، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة كهربائية

خالد حمود نايف العتيبي، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة كهربائية

بدر احمد اجريس المطيري، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة كيميائية

راشد عبدالله علي الراشد، جمهورية ايرلندا، هندسة الكترونية

سعود فيصل سعود الحجي، الولايات المتحدة الأميركية، تمويل أدبي

عبد الرحمن محمد عبدالرحمن الدعيج، جمهورية ايرلندا، هندسة مدنية

مبارك سعد محمد العلى، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة كمبيوتر

شاهين عبدالمحسن عبدالرضا امير، المملكة المتحدة، الجيولوجيا

عبدالرحمن محمد سعود عيد الهدبة، المملكة المتحدة، المحاسبة والتمويل

ناصر حمد ناصر القطان، جمهورية ايرلندا ادارة طيران

كوثر جابر علي رضا، المملكة المتحدة، علوم كمبيوتر

يوسف عبدالعزيز حمود بوحمد، دولة الامارات العربية المتحدة، الهندسة الكهربائية الالكترونية-جامعة الشارقة

محمد جاسم محمد الجعفر، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة كهربائية

خالد أحمد علي الدوسري، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة كهربائية

سعود فهد سعود المري، المملكة المتحدة، علوم كمبيوتر

آمنه محمود سيد الموسوي، الولايات المتحدة الأميركية، تمويل

محمد عادل جمعان الحريتي، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة كهربائية

منار صلاح محمد المراد، جمهورية ايرلندا، هندسة مدنية

مبارك يوسف مبارك المباركي، المملكة المتحدة، المحاسبة والتمويل

ملاك مشعل علي الهاجري، دولة الامارات العربية المتحدة اللغة الانجليزية- الجامعة الأميركية بالشارقة أدبي

طلال مشاري عبدالمحسن الحريبي، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة كهربائية

سالم عيد عزاره الضفيري، جمهورية ايرلندا، هندسة كهربائية

فاطمة نجيب خالد العسلاوى، دولة الامارات العربية المتحدة، هندسة مدنية-جامعة الشارقة

فدك حسين علي عباس، دولة الامارات العربية المتحدة، الهندسة الكهربائية الالكترونية-جامعة الشارقة

طارق جاسم محمد الفودري، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة كهربائية

عبدالعزيز فوزى حسن الطيب، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة كيميائية

فواز سعود محمد العتيبي، جمهورية ايرلندا، هندسة الكترونية

حسن علي حاتم الصايغ، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة كهربائية

على حسين حبيب الصفار، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة كهربائية

البندرى راجح حمد زوير، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة كيميائية

مها علي حسين فيروز، استراليا، هندسة بيئية

أحمد طلال أحمد الخرس، الولايات المتحدة الأميركية، علوم كمبيوتر

فاطمة حسن عباس الصيرفي، الولايات المتحدة الأميركية اقتصاد أدبي

فرح أحمد حسن الجاركي، نيوزيلندا تكنولوجيا الأسنان

حمد أنور محمد المنصور، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة كيميائية

محمود صالح عبدالنبي تنديل، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة كيميائية

شيخة راشد عايض الرشيدي، دولة الامارات العربية المتحدة، هندسة مدنية-جامعة الشارقة

إبراهيم طلال مبارك المونس، استراليا طب بيطري

حسين محمد حسين محمد حسين، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة كمبيوتر

الجوري عيسى عبدالرزاق الدوب، جمهورية ايرلندا كيمياء حيوية

شيخة وليد هلال الدريويش، المملكة المتحدة، علوم كمبيوتر

عبد الرحمن فهاد سعود المطيري، المملكة المتحدة، علوم كمبيوتر

عبدالعزيز فهد جواد الرشيدي، المملكة المتحدة، المحاسبة والتمويل أدبي

خالد وليد خالد النجدي، جمهورية ايرلندا، هندسة مدنية

نايف سلطان عبدالرحمن الفضلي، المملكة المتحدة، علوم كمبيوتر

عثمان يوسف الحميدي القحص، المملكة المتحدة، علوم كمبيوتر

عبدالله حمد فاضل الفاضل، الولايات المتحدة الأميركية، تمويل

منصور أسعد حمود العياضي، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة بيئية

شهد محمد علي الصعيليك، دولة الامارات العربية المتحدة العمارة الداخلية والتصميم- جامعة الشارقة

خالد احمد بلال فرج، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة كهربائية

خليفة اسعد احمد بوناشي، جمهورية ايرلندا، هندسة الكترونية

زينب ماجد عبدالرسول الجمعة، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة كيميائية

سعود عبدالعزيز عريفى الشمري، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة صناعية

عمر بدر منصور العازمي، جمهورية ايرلندا، هندسة مدنية

لمى أحمد خضير الفارس، دولة الامارات العربية المتحدة العمارة الداخلية والتصميم- جامعة الشارقة

شادن عمر علي الوزان، المملكة المتحدة، المحاسبة والتمويل

سعود محمد سعود العجمي، المملكة المتحدة، الجيولوجيا

علي تركي عبدالله الخميس، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة كهربائية

مشعل هيثم خالد البرجس، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة كهربائية

راشد ماجد فرحان الحميدي، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة كهربائية

محمد فهد حمود المطيري، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة صناعية

أحمد نجيب راشد ملا محمد، نيوزيلندا علوم طب حيوي

عايشه محمد علي ال محمود، المملكة المتحدة، علوم كمبيوتر

شوق اسامه عبدالله العسعوسي، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة كمبيوتر

علي حسين موسى بومجداد، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة كيميائية

دلال اسماعيل عبدالله البناء، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة بيئية

ناصر محمد يوسف العيدي، دولة الامارات العربية المتحدة، هندسة كهربائية- الجامعة الأميركية بالشارقة

محمد خالد محمد الحمد، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة كيميائية

عذبي محمد سعد المطيري، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة كيميائية

سارة وليد اسماعيل عبدالله، دولة الامارات العربية المتحدة، الهندسة الكهربائية الالكترونية-جامعة الشارقة

يوسف ناصر احمد الشيخ، المملكة المتحدة، علوم كمبيوتر

محمد فيصل علي الشريفي، المملكة المتحدة، رياضيات

فهد عبدالرحمن حمد البراك، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة كمبيوتر

عمر عادل احمد المسلّم، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة كمبيوتر

يوسف أحمد خليف الذايدي، المملكة المتحدة، المحاسبة والتمويل أدبي

فهد محمد أحمد حسين، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة كمبيوتر

فاضل حسن حسين العنزي، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة صناعية

بدر عبدالعزيز منصور المنصور، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة كيميائية

فيصل محمد حسن الدابي، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة كيميائية

أمير جمال راشد العسعوسي، الجمهورية الفرنسية اللغات الاجنبية التطبيقية أدبي

الغيث علي حسين الغيث، جمهورية ايرلندا، علم الأشعة

محمد بدر هيف الحجرف، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة صناعية

عبد الله شعبان حسين بوشهرى، المملكة المتحدة، المحاسبة والتمويل أدبي

غانم سعد غانم الدخيل، الولايات المتحدة الأميركية، الجيولوجيا

طلال يوسف سلمان اليعقوب، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة كمبيوتر

عبد الله محمد سلطان المرزوقي، الولايات المتحدة الأميركية، محاسبة

هديل عادل عيدان محمد، المملكة المتحدة، المحاسبة والتمويل أدبي

عبد المحسن عماد كريم جنديل، الولايات المتحدة الأميركية، محاسبة أدبي

فهد يحيي يوسف الصوري، الولايات المتحدة الأميركية علاقات، دولية أدبي

عبدالوهاب محمد عبدالرحمن عبدالرحيم، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة كيميائية

محمد سعود محمد الحجرف، المملكة المتحدة، المحاسبة والتمويل

زهراء مهدي محمد الموسوي، استراليا آداب / لغة إنكليزية

بدر خالد بدر المضف، الولايات المتحدة الأميركية، ادارة الاعمال/ادارة

تركى فهد سلطان المطيري، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة بيئية

مشعل طلال مشعل المطيري، المملكة المتحدة، علوم كمبيوتر

سعد عبدالله فهد العجمي، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة كمبيوتر

محمد حمد مرزوق الضفيري، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة كمبيوتر

فاضل عباس حسين كريمي، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة كيميائية

سلمان حسين مبارك العجمي، المملكة المتحدة، ادارة الاعمال/ادارة أدبي

سعود عبدالله محمد العفاسي، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة كمبيوتر

فضيل عيد فضيل ابورمية، جمهورية ايرلندا، هندسة مدنية

عمر عادل أحمد العون، المملكة المتحدة، المحاسبة والتمويل أدبي

عبد العزيز علي محمد مراد، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة كمبيوتر

احمد محمد فارس محمد، دولة الامارات العربية المتحدة، هندسة كيميائية-الجامعة الأميركية بالشارقة

فهد عبدالله هزاع المطيري، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة بيئية

أحمد محمد مدرك الخالدي، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة كمبيوتر

خالد مصعب فيصل مندني، الولايات المتحدة الأميركية، محاسبة أدبي

Dhidan Khalaf Faraj Alshammari، الولايات المتحدة الأميركية، محاسبة

محمد مرزوق عواد العازمي، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة بيئية

عبد الرحمن عماد عبدالله السنعوسي، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة صناعية

ريم أحمد هشام المغربي، دولة الامارات العربية المتحدة، الهندسة الكهربائية الالكترونية-جامعة الشارقة

عبد الرحمن عبدالله فهد السهلى، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة كيميائية

مشارى ثلاب راشد الهاجري، دولة الامارات العربية المتحدة، الهندسة الكهربائية الالكترونية-جامعة الشارقة

جاسم صلاح جاسم الحساوي، المملكة المتحدة، المحاسبة والتمويل أدبي

محمد علي صباح الهران، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة بيئية

اقبال عبدالرضا حسن رمضان، المملكة المتحدة علوم، التغذية

جاسم عبدالرضا تقى محمد، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة كمبيوتر

إبراهيم عيد حمود العازمي، المملكة المتحدة، الكيمياء

خالد هاشم عقيل العقيل، المملكة المتحدة، المحاسبة والتمويل أدبي

خالد فهد خالد البدر، المملكة المتحدة، الجيولوجيا

محمد نادر عبدالله الخضر، دولة الامارات العربية المتحدة، الهندسة الكهربائية الالكترونية-جامعة الشارقة

على حسن يوسف النجادة، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة كمبيوتر

حسين حبيب جمعة الخطيب، جمهورية ايرلندا كيمياء حيوية

أمينة ياسر عادل خريبط، دولة الامارات العربية المتحدة، الهندسة الكهربائية الالكترونية-جامعة الشارقة

عبد الله محمد حمدان المطيري، استراليا، التمريض

عبد العزيز محمد محسن ميرزا، المملكة المتحدة، المحاسبة والتمويل أدبي

يوسف فلاح غازي الحربي، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة كمبيوتر

نواف فهد ضيف الله المطيري، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة كيميائية

عبدالعزيز صالح عبدالله العيدان، جمهورية ايرلندا، هندسة مدنية

محمد يوسف محمد العوضي، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة بيئية

فاطمة علي محمد الصفار، المملكة المتحدة، علوم كمبيوتر

سارة خالد عبدالرزاق ناصر العيسى، المملكة المتحدة، علوم كمبيوتر

ذايد مهلهل علي الشمري، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة كيميائية

خالد عياد فليح الصليلي، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة كيميائية

سعود عبدالعزيز عبدالله محمد الرشدان، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة كيميائية

حمد جاسم عبدالله التويتان، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة كمبيوتر

محمد يوسف محمد العمر، المملكة المتحدة، تسويق أدبي

خالد وليد عبدالرحمن العوضي، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة كمبيوتر

علي ايمن علي الكندري، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة صناعية

عمر ثامر سعود بن عيد المطيري، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة كيميائية

إبراهيم أحمد إبراهيم حسن، المملكة المتحدة، المحاسبة والتمويل أدبي

يوسف وليد فارس الشامي، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة بيئية

فاطمة فهد عواد الشمري، المملكة المتحدة علوم، التغذية

محمد حمد ضيدان العجمي، جمهورية ايرلندا، هندسة مدنية

عبد الرحمن انور عبدالرحمن عبدالله البدر، جمهورية ايرلندا، هندسة مدنية

محمود عبدالعزيز عيسى البلوشي، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة كيميائية

عبد العزيز بدر ناصر المطيري، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة كيميائية

طلال فهد غزاى الحربي، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة صناعية

عبد العزيز عماد خالد المعيبد، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة كيميائية

عبد الرحمن علي احمد بوشهري، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة كيميائية

سيد حمزه يوسف عبدالنبي العلوي، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة كمبيوتر

محمد سحيم محمد حسين، جمهورية ايرلندا،، الاتصالات المتنقلة والامن

عبدالله جمال علي الحوطي، الولايات المتحدة الأميركية،، علاقات دولية

أحمد حمود دويبى المطيري، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة كيميائية

سارة عدنان إبراهيم المطوع، المملكة المتحدة، المحاسبة والتمويل

محمود صلاح سالم اكروف، استراليا،، هندسة كهربائية

ثامر فيصل غازي الزامل، جمهورية ايرلندا، هندسة مدنية

مشارى فرحان محمد اكنيفذ، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة كيميائية

مشعل هادى محمد الهاجري، المملكة المتحدة، الكيمياء

شوق عدنان إبراهيم القطان، جمهورية ايرلندا، هندسة مدنية

محمد علي مجبل بوصفر، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة كيميائية

فيصل عواد مضحى الغريبة، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة كيميائية

هديل خالد محمد الرفاعي، دولة الامارات العربية المتحدة، هندسة كيميائية-الجامعة الأميركية بالشارقة

جاسم حمد احمد سليمان السعد المنيفي، الولايات المتحدة الأميركية علاقات، دولية أدبي

فرج بدر عويضة العجمي، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة كيميائية

جاسم عبداللطيف جاسم التورة، الولايات المتحدة الأميركية، محاسبة أدبي

عمر عايد مجبل العنزي، المملكة المتحدة، علوم كمبيوتر

عبدالعزيز محمد المجرن الرومي، الولايات المتحدة الأميركية مشاريع صغيرة

الغاليه عبدالرحمن عبدالرحمن الديكان، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة كيميائية

عمر حسين علي الديحاني، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة كمبيوتر

عبداللطيف شقاحي محمد سطام، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة كمبيوتر

حسين هيثم حسين العنزي، الولايات المتحدة الأميركية، ادارة الاعمال/ادارة أدبي

محمد مبارك سيف الهاجري، المملكة المتحدة، علوم كمبيوتر

فهد سالم فهد الضفيري الولايات المتحدة الأميركية، هندسة كمبيوتر

حنان جاسم محمد الكندري، المملكة المتحدة، علوم كمبيوتر

خالد مشعل سعد الميلس، الولايات المتحدة الأميركية، محاسبة أدبي

مبارك عبدالله فهد القريني، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة كيميائية

حمد علي حمد العدواني، استراليا، هندسة مدنية

حمد يحيى محمد الأحمد، المملكة المتحدة، الجيولوجيا

محمد حسين علي الحداد، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة صناعية

متعب خالد ظاهر الشمري، المملكة المتحدة، اعلام واتصالات أدبي

احمد يوسف عبدالله المطوع القناعي، المملكة المتحدة، المحاسبة والتمويل

عبدالله علي عبدالله الكندري، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة صناعية

عبدالوهاب عبدالكريم علي اللقمان، جمهورية ايرلندا، هندسة الكترونية

سعود فرحان محمد الشمري، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة كمبيوتر

عبدالمحسن عادل عبدالرضا حسن رضا، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة كمبيوتر

احمد مشعل فلاح العازمي، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة كمبيوتر

عيسى مضحي حربي الشمري، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة كيميائية

أحمد جهاد سليمان البناي، الولايات المتحدة الأميركية، ادارة الاعمال/ادارة أدبي

عبد العزيز إبراهيم حامد الشمري، نيوزيلندا لغة الإنكليزية - طرق تدريس

حسين عبدالله عبيد العنزي، جمهورية ايرلندا، علم الأشعة

ديما عبدالوهاب عبدالله السرحان العنزي، المملكة المتحدة، ادارة الاعمال/ادارة

رغد محمد عبداللطيف الرقم، المملكة المتحدة، اعلام واتصالات أدبي

صلاح خالد مصطفى الكندري، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة بيئية

خالد عايد مجبل المحيني العنزي، الجمهورية الفرنسية لغة فرنسية و ادابها أدبي

فاطمة جاسم محمد الكعبي، المملكة المتحدة، ادارة الاعمال/ادارة أدبي

عبد العزيز محمد عبدالعزيز المطوع، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة كمبيوتر

داود مصطفى سليمان الشطي، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة كمبيوتر

عبدالله عبدالناصر عبدالله احمد، الولايات المتحدة الأميركية، محاسبة

أسامه غانم بنيا السليماني، المملكة المتحدة، علوم كمبيوتر

عبدالوهاب صلاح أحمد السيف، الولايات المتحدة الأميركية، محاسبة

SAAD WALEED SAAD ALSAEED، دولة الامارات العربية المتحدة، العمارة الداخلية والتصميم- جامعة الشارقة

حمد رياض جاسم البغلي، الولايات المتحدة الأميركية، ادارة الاعمال/ادارة أدبي

منيره عبدالله عبدالعزيز محمد، المملكة المتحدة، ادارة الاعمال/ادارة أدبي

طيب عبدالرحمن يوسف الشمري، المملكة المتحدة علوم، التغذية

هديل وليد جدعان العدواني، دولة الامارات العربية المتحدة احياء- الجامعة الأميركية بالشارقة

عمر وليد سعود عبدالعزيز الوهيب، المملكة المتحدة، علوم كمبيوتر

فلاح حسين فلاح كحيلان العجمي، المملكة المتحدة، ادارة الاعمال/ادارة

مريم أياد سعيد شهاب أحمد، المملكة المتحدة، المحاسبة والتمويل

فهد ملوح دغش العجمي، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة كيميائية

حوراء جابر زيد المطيري، المملكة المتحدة، المحاسبة والتمويل

بدر علي احمد القلاف، المملكة المتحدة، علوم كمبيوتر

عبد الله أحمد غزاي المطيري، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة صناعية

روان حاتم حسين الصفار، الولايات المتحدة الأميركية، محاسبة

سارة عبدالعزيز عبدالله الحجي، المملكة المتحدة، المحاسبة والتمويل أدبي

يوسف محمد يوسف المزيني، المملكة المتحدة، علوم كمبيوتر

هاشم محمود عاشور الجعفر، المملكة المتحدة، علوم كمبيوتر

بدر ناصر بدر الصقعبي، الولايات المتحدة الأميركية علاقات، دولية أدبي

آلاء خالد فرحان مبارك، المملكة المتحدة، ادارة الاعمال/ادارة

ريانه عبدالله علي بهرامي، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة صناعية

خالد فائز مرضى الجدعان، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة كمبيوتر

حوراء طلال إبراهيم عبدالله، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة كيميائية

بدر احمد هلال العنزي، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة كمبيوتر

فايزه مهنا رابح الرشيدي، المملكة المتحدة، ادارة الاعمال/ادارة أدبي

طيف علي أحمد الصفار، استراليا علوم طب حيوي

رتاج احمد بدر التناك، جمهورية ايرلندا، علم العمارة

عبد الرحمن عادل حسين جمعة، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة صناعية

فهد عبدالله شلال العتيبي، المملكة المتحدة، علوم كمبيوتر

أحمد محمد عفاس الشحومي، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة بيئية

مريم عبدالكريم حنون الشايع، الولايات المتحدة الأميركية علوم، التغذية

مشارى عبدالله مشعل العنزي، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة صناعية

أحمد خالد محمد الخياط، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة صناعية

فاضل فهد شخير المطيري، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة كيميائية

عبدالوهاب أحمد عوض العنزي، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة كمبيوتر

على عمار إبراهيم الامير، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة كمبيوتر

المها أدريس بالي الشمري، دولة الامارات العربية المتحدة، هندسة كيميائية-الجامعة الأميركية بالشارقة

عبدالمحسن اياد فيصل الخترش المملكة المتحدة، ادارة الاعمال/ادارة أدبي

خالد واصل محمد العدساني، الولايات المتحدة الأميركية، علاقات دولية

يوسف عايش نداء السعيدي، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة كيميائية

اسراء عبدالكريم جاسم ابل، جمهورية ايرلندا، هندسة الكترونية

فايز هويدي الشنيفي الماجدي، المملكة المتحدة، رياضيات

عبد العزيز سليمان محمد سليمان الولايات المتحدة الأميركية، هندسة كيميائية

لولوة خالد ثجيل الشمري، المملكة المتحدة، علوم كمبيوتر

روان خالد حسين الفيلكاوي، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة بيئية

نور اسماعيل محمد أني، جمهورية ايرلندا، علم الأشعة

يوسف يعقوب محمود مكي، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة كيميائية

عبد العزيز برجس دويح العجمي، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة كمبيوتر

محمد خالد محمد النامي، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة كمبيوتر

سعود طارق سعود الوقيان، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة كمبيوتر

نواف فهد عبدالسلام الغريب، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة كمبيوتر

محمد عبدالرضا حيدر باقر كرم، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة صناعية

فرح طارق أحمد التمار، المملكة المتحدة، ادارة الاعمال/ادارة أدبي

عبدالرحمن خالد عبدالعزيز اسماعيل، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة بيئية

خالد ناصر حمود الشمري، المملكة المتحدة، علوم كمبيوتر

محمد مبارك حمود الغوينم، المملكة المتحدة، علوم كمبيوتر

سالم عبدالكريم صنت الحربي، المملكة المتحدة، علوم كمبيوتر

فراس سعدون مشجر السعيدي، جمهورية ايرلندا، هندسة الكترونية

محمد خالد علي العامر، الولايات المتحدة الأميركية، محاسبة أدبي

على عبدالعزيز حسين القلاف، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة بيئية

شيخة جمال محمد الهارون، دولة الامارات العربية المتحدة، هندسة كيميائية-الجامعة الأميركية بالشارقة

سارة عبدالله عبدالرسول سعد، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة كمبيوتر

جراح علي فواز العنزي، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة كمبيوتر

ليان عبدالعزيز عبدالمحسن الغانم، الولايات المتحدة الأميركية، مشاريع صغيرة أدبي

عبدالله ناصر باقر بهبهاني، الولايات المتحدة الأميركية، تسويق أدبي

دانة عبدالعزيز يوسف الخريف، دولة الامارات العربية المتحدة هندسة الحاسوب-جامعة الشارقة

محمد فهد محمد العتيبي، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة كيميائية

بدر ناصر بدر أبو غيث، الولايات المتحدة الأميركية علاقات، دولية أدبي

شيخة فواز يوسف العنزي، المملكة المتحدة، الكيمياء

على سمير محمد العدواني، المملكة المتحدة، المحاسبة والتمويل أدبي

آمنه مشعل أحمد المقلد، المملكة المتحدة، المحاسبة والتمويل أدبي

فهد فواز أحمد الرشيدي، المملكة المتحدة، علوم كمبيوتر

نادر محمد عبيد الدوسري، الولايات المتحدة الأميركية،، هندسة كيميائية

راشد حسين عبدالله الذروه، المملكة المتحدة، علوم كمبيوتر

سجى حمد صالح المضيان، جمهورية ايرلندا، علم الاحياء المجهري

عبد الله طارق عبدالله الحسينان، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة كيميائية

سلمان ناصر فهد الحربي، الولايات المتحدة الأميركية،، هندسة كيميائية

مشعل سعيد محمد العنزي، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة كمبيوتر

صالح مرجع محمد العجمي، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة صناعية

شوق محمد عباس فيصل، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة صناعية

راكان أحمد طاحوس الطاحوس، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة كمبيوتر

صالح محمد صالح العامر، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة كمبيوتر

عبدالله حسين بدر القلاف، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة كمبيوتر

بندر طارق عبدالله الختلان، الولايات المتحدة الأميركية،، هندسة كيميائية

عبد العزيز جاسم منصور القلاف، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة كمبيوتر

عبد الرحمن صالح جليدان السليماني، المملكة المتحدة، ادارة الاعمال/ادارة أدبي

ضارى مشارى خليفة العميري، الولايات المتحدة الأميركية، محاسبة أدبي

يوسف مرضى عوده السعيدي، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة كمبيوتر

سعاد علي عبدالله علي عبدالله، المملكة المتحدة، تصميم جرافيك

عبد الله عادل عبدالله الكندري، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة صناعية

عمر نايف عيد المطيري جمهورية ايرلندا، هندسة الكترونية

سعود يوسف مصطفى العدساني، الولايات المتحدة الأميركية، محاسبة أدبي

صفيه علي حسن الفيلكاوي، دولة الامارات العربية المتحدة هندسة الحاسوب-جامعة الشارقة

بدر خالد صالح عيسى، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة صناعية

ناصر باسل يعقوب العلي، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة صناعية

حسين محمد عيد العجمي، المملكة المتحدة، علوم كمبيوتر

رتاج نواف محمد عبدالله، الولايات المتحدة الأميركية علاقات، دولية أدبي

منصور حامد مطلق العنزي، جمهورية ايرلندا، هندسة الكترونية

محمد وليد صالح بوحمرا، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة كمبيوتر

ليالي إبراهيم خليل الكندري، المملكة المتحدة،، تصميم جرافيك أدبي

يوسف عويد رمضان العنزي، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة كيميائية

محمد ناصر حمزة أشكناني، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة بيئية

أحمد ناصر أحمد الخضر، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة بيئية

فاطمة الزهراء يوسف عيسى باقر، المملكة المتحدة، علوم كمبيوتر

سليمان خالد عبدالوهاب العدساني، الولايات المتحدة الأميركية، محاسبة

عبد المحسن سعود عبدالعزيز العطار، الولايات المتحدة الأميركية،، تصميم جرافيك أدبي

عبد الرحمن علي حسين المشرى، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة كيميائية

مدعث فهيد مدعث العجمي، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة كيميائية

عبد العزيز صالح زقم الظفيري، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة صناعية

مبارك ناصر مبارك المضاحكه، المملكة المتحدة، المحاسبة والتمويل أدبي

حسين فالح نعمه العنزي، المملكة المتحدة، المحاسبة والتمويل

ياسين فوزي عبدالوهاب خورشيد، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة صناعية

فهد مجبل رشيد العبدالاله، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة كمبيوتر

عبد الله فيصل عبدالله العنزي، الولايات المتحدة الأميركية، محاسبة

سالم علي سلطان الخصيوي الولايات المتحدة الأميركية علوم، التغذية

محمد مرزوق فلاح الشمري، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة صناعية

مالك طامي عواد الشمري، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة كمبيوتر

أحمد محمد خليل صنقور، الولايات المتحدة الأميركية، محاسبة أدبي

شاهين بشار فاضل المزيدي، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة صناعية

زينب احمد خليل دشتي، جمهورية ايرلندا، هندسة الكترونية

مشاعل مجبل صالح العازمي، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة صناعية

سارة خالد مطر الشمري، المملكة المتحدة، علوم كمبيوتر

فهد حمد عبدالله الهران، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة كمبيوتر

مشعل بدر زهير عبدالله، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة بيئية

فاطمة وليد سعد العبيدي، دولة الامارات العربية المتحدة، اللغة الانكليزية- الجامعة الأميركية بالشارقة

شريفه مشعل احمد الخراز، دولة الامارات العربية المتحدة، العمارة الداخلية والتصميم- جامعة الشارقة أدبي

صقر حمود عبدالحميد القطان، المملكة المتحدة، علوم كمبيوتر

سلمان فهد مفرج المطيري، الولايات المتحدة الأميركية، محاسبة أدبي

سارة مشعل عبدالله الهولي، المملكة المتحدة، المحاسبة والتمويل

مشعل حسن كاظم العنزي، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة صناعية

محمد مفلح فهيد العجمي، المملكة المتحدة، الجيولوجيا

محمد فهد سعد الصباح، المملكة المتحدة، ادارة الاعمال/ادارة أدبي

حسن وائل كرم عباس، الولايات المتحدة الأميركية، محاسبة أدبي

عبدالله مبارك عيد العازمي، المملكة المتحدة، علوم كمبيوتر

ساميه مشعل يوسف شبكوه، جمهورية ايرلندا كيمياء حيوية

على مساعد عبداللطيف غلوم، الولايات المتحدة الأميركية، الجيولوجيا

برجس عبدالكريم عتقة العنزي، استراليا، هندسة مدنية

علي أحمد عبدالرزاق المهدي، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة بيئية

متعب خالد متعب العارضي، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة كمبيوتر

وسمى فيصل سعد الوسمي، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة صناعية

عثمان علي عبيد الشمري، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة كمبيوتر

ديمه عبدالله رجب علي، دولة الامارات العربية المتحدة، التمريض

مصعب ضارى محمد عقلة، المملكة المتحدة علوم، التغذية

محمد عبدالحميد عبدالرضا أشكناني، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة بيئية

عاليه محمد إبراهيم الربيعان، الولايات المتحدة الأميركية، إعلام أدبي

خالد صالح عبدالرحمن الغنيم، الولايات المتحدة الأميركية علاقات، دولية أدبي

علي عماد سعدون المطوع، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة كمبيوتر

دانة خالد فهد المطيري، المملكة المتحدة، ادارة الاعمال/ادارة

راشد محمد راشد الرميضى، المملكة المتحدة، ادارة الاعمال/ادارة

محمد عبدالله خالد المطيري، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة كمبيوتر

عبد الله عادل عبدالكريم، الإبراهيم المملكة المتحدة، ادارة الاعمال/ادارة

صالح أحمد صالح الركف، الولايات المتحدة الأميركية،، علوم كمبيوتر

أحمد يعقوب يوسف الشمالي، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة بيئية

محمد صلال قطيم مشعان صلال الهاجري، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة كمبيوتر

محمد هاشم عبدالله المحميد، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة صناعية

عمر احمد جمعة احمد، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة كمبيوتر

دلال فراس عبدالله إبراهيم الولايات المتحدة الأميركية، هندسة كمبيوتر

فيصل احمد سعود الصالح المملكة المتحدة، تصميم داخلي

مناير مؤيد عبدالرزاق المجلهم الولايات المتحدة الأميركية، هندسة بيئية

براك محمد صالح البراك المملكة المتحدة، ادارة الاعمال/ادارة أدبي

محمد حميد قاسم البصرى، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة كمبيوتر

فارس عجران محمد العتيبي، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة صناعية

حوراء أحمد علي أحمد، استراليا علاقات، دولية أدبي

مريم وليد عبدالكريم العوضى، جمهورية ايرلندا، علم العمارة

منى محمد سعد القحطاني، دولة الامارات العربية المتحدة،، هندسة كهربائية- الجامعة الأميركية بالشارقة

فالح لافى فالح العازمي، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة صناعية

فاطمة حسين صالح زيد اسماعيل، استراليا، هندسة مدنية

بدر خالد أحمد التويم، المملكة المتحدة، ادارة الاعمال/ادارة

عبدالرحمن هاشم عبدالله الحربي، المملكة المتحدة، الكيمياء

أسماء عبدالرحمن مشاري الدويش، المملكة المتحدة، رياضيات

حنان محمود محمد سعيد محمد سعيد، المملكة المتحدة، الجيولوجيا

يوسف مثيب سامي العليوي، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة صناعية

عبد الله مشعل شيحان الشمري، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة كمبيوتر

عبد الله بدر عبدالله الشطي، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة كمبيوتر

لجين شاكر عبدالله بوحمد، الولايات المتحدة الأميركية التربية الخاصة / لتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة

يوسف صالح مرضي العنزي، دولة الامارات العربية المتحدة، هندسة كهربائية- الجامعة الأميركية بالشارقة

سلطان بدر سلطان المطيري، المملكة المتحدة، الكيمياء

سليمان مصطفى سليمان الشطي، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة كمبيوتر

بدر داود سليمان أكبر، الولايات المتحدة الأميركية، تسويق أدبي

محمد خلف محمد الخس، المملكة المتحدة،، رياضيات

احمد عباس احمد عبدالله مال الله حسن، المملكة المتحدة، ادارة الاعمال/ادارة

حمد سليمان محمد الودعاني، الولايات المتحدة الأميركية، ادارة الاعمال/ادارة أدبي

شاهين باسل يعقوب الغانم، الولايات المتحدة الأميركية، ادارة الاعمال/ادارة

حمد محمد أمين العوضي، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة كمبيوتر

مبارك عبدالله مبارك الودهان، دولة الامارات العربية المتحدة،، هندسة كهربائية- الجامعة الأميركية بالشارقة

فالح بدر فالح الهندال، استراليا،، هندسة كهربائية

عبدالرحمن مبارك حمود السعيدي، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة كمبيوتر

معاذ احمد عبدالله عواد، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة كمبيوتر

سلطان نواف لافي الديحاني، المملكة المتحدة، رياضيات

فيصل منصور حمد الحيان، المملكة المتحدة، الكيمياء

فرح خالد علي العنزي، المملكة المتحدة، تصميم داخلي أدبي

أحمد محمد أمير العطار، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة بيئية

سعد عجلان عبدالله الدوسري، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة بيئية

أحمد جمال أحمد الميعان، الولايات المتحدة الأميركية، محاسبة

سالم رياض سالم القاسمي، استراليا، آداب / لغة إنكليزية أدبي

أحمد حمد أحمد العليان، المملكة المتحدة، ادارة الاعمال/ادارة أدبي

عائشة نبيل ناصر السعيد، نيوزيلندا، تكنولوجيا الأسنان

عيسى يوسف جار الله الشريفي، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة كمبيوتر

فهد علي محمد السبيعي، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة كمبيوتر

أسامه تركي عيسى المطيري، المملكة المتحدة، الكيمياء

خالد عبدالله حماد الضبيبي، المملكة المتحدة، تسويق

سعد فيصل سالم المطيري، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة صناعية

موزه احمد راشد الدواس، الولايات المتحدة الأميركية، تسويق أدبي

رغد محمد عبدالرزاق عبدالكريم، الولايات المتحدة الأميركية، علاقات، دولية أدبي

محمد أحمد محمد النقي، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة بيئية

جاسم حسين محمد أشكناني، المملكة المتحدة،، اعلام واتصالات أدبي

عبدالرحمن خالد علي السيف العامر، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة كمبيوتر

عبد العزيز محمد جاسم القطان، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة بيئية

محمد نزار إبراهيم الشمالي، دولة الامارات العربية المتحدة، هندسة الحاسوب-جامعة الشارقة

غدير جاسم محمد باقر، المملكة المتحدة، الكيمياء

دانة خالد حمدان الصويان، المملكة المتحدة، رياضيات

ضارى نبيل طه الراشد، المملكة المتحدة، تصميم داخلي أدبي

فراس محمود أحمد بولند الولايات المتحدة الأميركية، تجارة، دولية أدبي

تالا فواز عبدالله الماجد، الولايات المتحدة الأميركية، تسويق

سارة مناور محسن الحربي، الولايات المتحدة الأميركية، تصميم داخلي أدبي

يوسف بيان يعقوب الخلفان، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة بيئية

عبدالمحسن ثويني عبدالعزيز الثويني، الولايات المتحدة الأميركية،، تمويل

رغد خالد محماس السبيعي، المملكة المتحدة، الكيمياء

بدر مشاري محمد الغزالي، المملكة المتحدة، ادارة الاعمال/ادارة

محمد سليمان مناور السعيد، دولة الامارات العربية المتحدة، هندسة كهربائية- الجامعة الأميركية بالشارقة

فاطمة عبدالعزيز سالم السالم، المملكة المتحدة، الجيولوجيا

عبدالعزيز عبدالله محمد النيباري، المملكة المتحدة،، الكيمياء

عبدالرحمن حامد مجبل العازمي، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة كمبيوتر

عبدالوهاب فهد مضحي العنزي، المملكة المتحدة،، الجيولوجيا

فواز محمود عبدالكريم الشيحه، المملكة المتحدة، ادارة الاعمال/ادارة

رتاج وليد طعمه الظاهر، دولة الامارات العربية المتحدة، فنون جميلة-جامعة الشارقة

عبد العزيز حامد محمد الشمري، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة صناعية

سليمان جهاد سليمان البناي، استراليا،علاقات، دولية أدبي

سالم فهد سالم اللوفان، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة بيئية

علي يوسف أحمد العلي، الولايات المتحدة الأميركية، إعلام

حمود خالد ثنى العنزي، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة بيئية

سعود محمد سعود العازمي، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة صناعية

حسن محمود علي عبدالرسول، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة صناعية

أحمد سيد ميثم سيد احمد السيد إبراهيم، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة كمبيوتر

فهد مرزوق عبدالجليل الديوان، الولايات المتحدة الأميركية، محاسبة أدبي

خالد جابر مفرح الغريب، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة صناعية

جاسم صالح محمد المنيع، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة صناعية

أسيل مبارك مجبل المطيري، المملكة المتحدة، تصميم داخلي

عبدالعزيز عبدالله عبدالعزيز الشطي، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة كمبيوتر

محمد فهد محمد الساعي، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة كمبيوتر

محمد جاسم محمد العنزي، الولايات المتحدة الأميركية، تمويل أدبي

هاجر صلاح أحمد محمد، المملكة المتحدة، ادارة الاعمال/ادارة أدبي

يوسف نصار فيصل بلام الولايات المتحدة الأميركية، هندسة كمبيوتر

سالم بدر سعد الخياط، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة كمبيوتر

عبد العزيز خلف خيران الرشيدي، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة صناعية

لطيفه عيد عبدالله عيد، المملكة المتحدة،، تصميم جرافيك

فايز محمد فالح العجمي، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة كمبيوتر

ريم مبارك نايف محمد، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة صناعية

جاسم ممدوح جاسم الحساوي، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة كمبيوتر

عهود مساعد سعد فالح صعيوان كعمي الرشيدي، الولايات المتحدة الأميركية التربية الخاصة / لتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة

فهد خالد فهد الغانم، المملكة المتحدة، تسويق أدبي

فوزيه قصي محمد العوضي، جمهورية ايرلندا،، الكيمياء

أحمد عبدالوهاب عبدالله المنصوري، المملكة المتحدة، اقتصاد

بدر خليفة سعود الحربي، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة صناعية

يزيد عبدالمحسن عايض القحطاني، نيوزيلندا، علاج النطق

عبدالعزيز سلطان مهنا العدواني، الولايات المتحدة الأميركية، ادارة الاعمال/ادارة

عبد الكريم يونس عبدالكريم عبدالله التركماني، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة صناعية

أحمد طلال احمد الحساوي، الولايات المتحدة الأميركية، محاسبة أدبي

عبدالله محمد زايد العدواني، الولايات المتحدة الأميركية، محاسبة

عبدالعزيز نواف مجعد المطيري، المملكة المتحدة، رياضيات

باسل مصطفى حسن القبندي، الولايات المتحدة الأميركية كيمياء حيوية

سعود رشيد سعود الوهيب، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة بيئية

عبدالوهاب حسين اسماعيل الجزاف، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة بيئية

عبدالله سعود عبدالعزيز القندي، المملكة المتحدة، تسويق

عبدالله مناف عبدالعزيز الهاجري، الولايات المتحدة الأميركية مشاريع صغيرة أدبي

ياسين عبدالله حيدر القلاف، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة كمبيوتر

عبدالعزيز سعود عبدالعزيز الحشاش، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة كمبيوتر

حمود محمد لهيب سعيد، الولايات المتحدة الأميركية، هندسة كمبيوتر

