كشفت ارقام حديثة حصلت النهار على نسخة منها الى ان اجمالي صادرات الكويت النفطية لأربع دول آسيوية بلغت 27.7 مليار دولار خلال عام.

ووفق الأرقام الصادرة، فان الكويت تعتمد في صادراتها النفطية على كوريا الجنوبية بقيمة 8.6 مليارات دولار، ثم 3 السوق الصيني في المرتبة الثانية بقيمة 8.1 مليارات دولار، بينما حققت مبيعات الكويت النفطية للسوق الهندي 5.7 مليارات دولار، وأخيراً اليابان بقيمة 5.3 مليارات دولار.

وأوضحت الأرقام ان معدلات النمو في هذه البلدان عاملاً مهماً للكويت في تحقيق ايرادات نفطية مرتفعة، وتوقع تقرير البنك الدولي ان تحقق تلك الدول معدلات نمو خلال العام المالي الحالي 2019/2020 ما نسبته 2.5 الى 2.3 في المئة وفي الصين 6.2 في المئة. وفي سياق متصل، افادت الأرقام الى ان حصة الكويت من صادرات النفط العالمية بلغت 3.2 في المئة خلال العام المالي 2018/2019، حيث بلغ متوسط سعر برميل النفط الكويتي 70.7 دولاراً للبرميل بانخفاض 1.6 % عن معدلات ابريل 2019 والبالغ 71.2 في المئة، بينما ارتفع الانتاج بنسبة 1 في المئة بزيادة بلغت 13 الف برميل، محققاً 2.71 مليون برميل يومياً.

