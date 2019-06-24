مال وأعمال

أعلنت وزارة التجارة والصناعة أن إجمالي وزن المعادن الثمينة الموسومة خلال شهر مايو الماضي بلغ نحو 4?4 أطنان حصلت عنها رسوما تقدر بـ 218?6 ألف دينار.

وقالت «التجارة» في بيان صحافي أمس إن وزن الذهب المحلي والخارجي الموسوم بلغ نحو 2?4 طن حصلت عنه رسوما تقدر بنحو 122?6 ألف دينار.

وأوضحت أن كمية الذهب المحلي الموسومة من عيار 22 بلغت 229?2 كيلوغراماً في حين بلغت كمية الذهب الخارجي 524 كيلوغراما، مشيرة إلى أن كمية الذهب المحلي الموسومة من عيار 21 بلغت 205 كيلوغرامات في حين بلغت كمية الذهب الخارجي نحو 318 كيلوغراما.

وبينت أن كمية الذهب المحلي الموسومة من عيار 18 بلغت نحو 18?6 كيلوغراما في حين بلغت كمية الذهب الخارجي 156?8 كيلوغراما، مضيفة أن كمية السبائك الذهبية الموسومة بلغت 1?8 طن حصلت عنها رسوما تقدر بنحو 93?6 ألف دينار.

