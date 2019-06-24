مال وأعمال

خالفت بورصة الكويت التوقعات التفاؤلية بشأن تدفق ما يقارب من 2.8 مليار دولار في حال ترقيتها للمرة الثالثة الى سوق ناشىء من قبل مؤشر MSCI لتغلق على خسائر تجاوزت 100 مليون دينار خلال جلسة واحدة من قيمتها السوقية الرأسمالية وذلك في اولى جلسات التداول الأسبوعية، حيث استقرت القيمة السوقية الرأسمالية عند مستوى 33.476 مليار دينار مقابل 33.581 ملياراً نهاية الأسبوع الماضي.

كما تراجعت القيمة السوقية لأسهم البنوك من مستوى 19.954 ملياراً الى 19.916 ملياراً، لتفقد بذلك ما قيمته 38 مليون دينار وبنسبة تراجع بلغت 36 بالمئة من اجمالي تراجعات السوق.

وتأتي تلك التراجعات على وقع حالة المد والجزر التي تشهدها التوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة والتي تنعكس سلباً على اداء اسواق المال في الآونة الأخيرة.

وفي السياق ذاته، تراجعت مؤشرات السوق بنحو جماعي عند الاغلاق، امس، وسط انخفاض لـ8 قطاعات، مع انخفاض التداولات.

كما انخفض المؤشران الأول والعام بنسبة 0.37 في المئة، و0.31 في المئة على التوالي، كما تراجع الرئيس 0.14 في المئة عن الجلسة السابقة.

كما تراجعت السيولة عند مستوى 28.89 مليون دينار مقابل 28.78 مليوناً، كما تراجعت احجام التداول عند 99.05 مليون سهم، مقارنة بـ142.83 مليون سهم في الجلسة السابقة.

ومع نهاية الجلسة هبطت 8 قطاعات ابرزها البنوك بـ0.19 في المئة، بينما ارتفع قطاعا الصناعة والسلع الاستهلاكية 0.13 في المئة و0.09 بالمئة على الترتيب.

