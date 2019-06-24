مال وأعمال

ارتفعت اسعار الذهب بدول الخليج الى مستويات لم يشهدها منذ يناير الماضي، وسط اقبال المتعاملين على بيع العملات المعدنية والمشغولات تزامناً مع الارتفاعات القياسية التي يشهدها المعدن الأصفر عالمياً بسبب ارتباك الأجواء الجيوسياسة وقرار الفيدرالي الأخير بشأن الفائدة.

وعلى وقع تلك التوترات، تجاوزت اسعار الذهب بنهاية الأسبوع الماضي مستوى 1400 دولار عند التسوية لأول مرة منذ عام 2013. فيما قرر البنك المركزي الأميركي أخيرا تثبيت اسعار الفائدة ويمثل ذلك دعماً رئيساً للذهب وارتفاعاته.

وسجلت اغلب اسعار الذهب ارتفاعات، قياسية منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية يوم الجمعة الماضي بلغت نسبته نحو 9 في المئة، مقارنة بأسعارها نهاية العام السابق.

وسجلت اسعار الذهب بالامارات ارتفاعات في تلك الفترة بلغت نسبتها 9.1 في المئة، وشهد سعر غرام الذهب من عيار 24 ارتفاعاً بنحو درهم بالغاً 165.21 درهما (44.97 دولاراً)، ووصل سعر غرام الذهب من عيار 18 لـ 123.91 درهما (33.73 دولاراً).

وفي السعودية، سجلت اسعار الذهب ارتفاعات خلال الستة اشهر الأولى من العام الجاري تبلغ نسبتها 9.1 في المئة، وشهد سعر غرام الذهب من عيار 24 ارتفاعاً ليصل الى 168.7 ريالا ( 44.97 دولارا)، ووصل سعر غرام الذهب من عيار 18 الى 126.53 ريالا (33.73 دولارا).

وفي الكويت، سجلت اسعار الذهب ارتفاعات خلال تلك الفترة مقارنة بأسعارها نهاية العام السابق له، ووصل سعر غرام الذهب من عيار 24 ارتفاعاً بما يعادل 1.13 درهم بالغاً 13.6 دينارا (44.79 دولارا)، ووصل سعر الغرام من عيار18 ارتفاعاً الى 10.2 دينار (33.59 دولارا).

وفي قطر شهد سعر غرام الذهب من عيار 24 ارتفاعاً ليصل الى 171.85 ريال (47.19 دولارا)، ووصل سعر الأونصة 5345.08 ريالا ( 1467.8 دولارا).

