مال وأعمال

اختتم اتحاد الصناعات الكويتية مشروع «فرسان الصناعة» في دورته التاسعة الذي شارك فيه21 مشاركا تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاماً، بالتعاون مع مؤسسة لوياك ووزارة الدولة لشؤون الشباب في احتفالية خاصة أقيمت في «مقر اتحاد الصناعات الكويتية».

وأكدت مدير عام اتحاد الصناعات الكويتية هدى البقشي ان الاتحاد يسعي في استراتيجيته لاعداد جيل من صناع المستقبل، وتعزيز الوعي بالقطاع الصناعي واهمية المنتج الوطني، وكذلك التوعية بأهمية هذا القطاع وتحقيق الانسجام ما بين أطياف المجتمع الكويتية من طلبة وخريجين وموظفين في القطاع ما يعزز من توجهاتهم للعمل في هذا القطاع. وقالت البقشي أن البرنامج على مدار اربع اعوام شهد تدريب 185 طالب وطالبة وفق استراتيجية الاتحاد في التأكيد على أهمية الصناعة كمورد ومنتج الى جانب أهمية العمل في القطاع الصناعي من خلال زيارات ميدانية لمصانع، لتوعية الطلبة بمدى أهمية القطاع للاقتصاد الكويتي، وفتح افاق جديدة امام الطلبة في طرح المبادرات الصناعية بشكل عملي مستقبلا .

ولفتت إلى أن مدة البرنامج امتدت لمدة اسبوعين وتضمنت زيارات لعدة مصانع تعرفوا خلالها على خطوط الانتاج المختلفة، ناهيك عن عدد من الورش على غرار:

ورشة مقدمة في القطاع الصناعي.

ورشة مهارات التخطيط والانتاج.

ورشة بناء فريق عمل.

ورشة مهارات التحفيز للعمل التطوعي.

ورشة كيف تصبح متميزاً (التعاون والتفكير الابتكاري).

ورشة مهارات الابداع والابتكار (مهارات التواصل وحل المشكلات).

ورشة جودة الاداء.

ورشة إدارة الذات والوقت).

ورشة بناء قيادات شابة وافكار لمشاريع شبابية.

وأكدت البقشي على أهمية الاستثمار الفعال بالنشئ، لافتة إلى قدرة القطاع على تحقيق روافد اقتصادية واجتماعية جديدة خلال المرحلة المقبلة،

وفي نهاية تصريحها تقدمت البقشي بخالص الشكر إلى «لوياك» على شراكتهم في تنظيم مثل هذه البرامج الناجحة، كما تقدمت بالشكر أيضاً إلى وزارة الدولة لشؤون الشباب لدورها في دعم البرنامج.

من جهتها أشادت فتوح الدلالي عضو مجلس إدارة لوياك، بنجاح الشراكة مع اتحاد الصناعات الكويتية مبينة أن الثقافة المجتمعية تغيرت وأصبح هناك إقبال واهتمام كبير من الشباب بالاشتراك في البرامج التي تنمي من مواهبهم مثل برنامج فرسان الصناعة.

وبينت الدلالي أن مشروع البرنامج شمل الطلبة والطالبات من فئات عمرية مختلفة من 12 17 سنة، بهدف نشر الوعي الصناعي بين هذه الشريحة المهمة في المجتمع عبر القيام بزيارات ميدانية وعمل دورات تدريبية وورش مكثفة.

وأضافت: يعتبر هذا البرنامج من ضمن مجموعة من البرامج التي تطلقها لوياك في فترة الصيف مثل برنامج صغار لوياك وبرنامج لوياك التدريبي وبرنامج كن لريادة الاعمال الاجتماعية الذي يحتوي على فكرة مشابهة لبرنامج فرسان الصناعة ولكنه يشتمل على قطاعات أخرى مختلفة ولا تقتصر فقط على القطاع الصناعي.

ومن جانب آخر، اشاد فريد الفوزان أحد مؤسسي مبادرة «تُجار» الاقتصادية التطوعية بالبرنامج التأهيلي «فرسان الصناعة» لاهميته في تعريف النشء والشباب والشابات من الكويتيين والكويتيات بأهمية ريادة الأعمال في الصناعة المحلية لما لها من استدامة في الاقتصاد الكويتي، ووجود مصانع عملاقة في البلاد بإمكانها تنويع مصادر دخل الدولة.

واضاف الفوزان أن التعاون البناء بين اتحاد الصناعات مع منظمة لوياك التطوعية ووزارة الدولة لشؤون الشباب سيساهم على المدى المتوسط والبعيد في خلق جيل محب للعمل الصناعي المُستدام ويفتح آفاق نوعية في تنمية مهارات المتدربين مثل مهارات تخطيط الأهداف والتواصل الفعال والعمل الابتكاري الإيجابي وأخلاقيات العمل التجاري وتعزيز مفهوم المسؤولية الإجتماعية CSR تجاه المجتمع من الصغر وبناء الفريق بأسلوب غير تقليدي يناسب هذه الفئة العمرية .

علماً بأن مبادرة تجار مبادرة اقتصادية تطوعية قائم عليها مجموعة من سيدات ورجال الأعمال بالكويت عن طريق الالتزام بأخلاقيات التاجر الأسوه والإقتداء به وتعزيز المسؤولية الاجتماعية CSR في ريادة الأعمال سؤاءاً العائلية أو المؤسسية وصولاً إلى التشجيع على الأعمال التجارية ذات الاستدامة الاقتصادية مثل الصناعات التي تحافظ على البيئة والأعمال التجارية التي لها أثر إيجابي على الاقتصاد والمجتمع على حد سواء.

