مال وأعمال

أشار الموجز الاقتصادي لبنك الكويت الوطني الى ان الولايات المتحدة تعد بدون شك قوة اقتصادية عظمى، كما أنها تخطو في الوقت الحاضر في المسار الصحيح لتحقيق أطول فترة توسع اقتصادي على الإطلاق. حيث تقترب نسبة البطالة من أدنى مستوياتها منذ 50 عاماً عند 3.6% في حين لا تزال معدلات التضخم ضعيفة ودون المستوى المستهدف البالغ نسبته 2% وذلك ببلوغها نسبة 1.8 % فقط. ويعرف الجمع بين هذين المقياسين باسم «مؤشر البؤس الاقتصادي»، والذي يشير بوضوح إلى أن الأميركيين أقل بؤساً مقارنة بالفترات السابقة في ظل وصول هذا المؤشر إلى أدنى مستوياته منذ 63 عاماً.

إلا أنه على الرغم من ذلك، ما يزال هناك اسباباً كافية تدعو لقلق المستثمرين في ظل مراقبة الاقتصاد العالمي قيام أكبر قوتين اقتصاديتين على مستوى العالم بخوض معركة تجارية ظلت تهز الأسواق على مدار عاماً كاملاً تقريباً.

فبالإضافة إلى فرض الرسوم الجمركية على ما قيمته 250 مليار دولار من البضائع المستوردة من الصين، أبدى الرئيس ترامب استعداده لتوسعة نطاق الرسوم الجمركية لتشمل البضائع الصينية المتبقية بقيمة 300 مليار دولار.

القائمة السوداء

كما أدرج الرئيس الأميركي شركة هواوي الصينية على القائمة السوداء، مشيراً إلى المخاوف الأمنية التي منعت الشركات الأميركية بالفعل من التعامل مع أكبر شركة لصناعة معدات الاتصالات على مستوى العالم. وفي إطار رد الصين على تلك الإجراءات، قامت بفرض رسوماً جمركية بنسبة 25 % على سلع أميركية بقيمة 110 مليارات دولار. ونظراً لعدم امتلاك الصين لوسائل كافية تدعم موقفها نظراً لمعاناتها من عجز تجاري، فقد أشارت إلى مواجهة الموقف من خلال تقييد صادرات المعادن الأرضية النادرة إلى الولايات المتحدة.

تكمن أهمية تلك المعادن في استخدامها لتصنيع السلع الاستهلاكية عالية التقنية، وتعد الصين من أكبر الجهات الموردة لتلك المعادن. فبعد مضي أكثر من شهر بدون اتصال بين الطرفين، يرى بعض التجار تراجع فرصة التوصل إلى هدنة. ومستقبلياً، أكدت الجهات المتفاوضة عقد اجتماع خلال قمة مجموعة العشرين المزمع اقامتها يومي 28 و 29 يونيو الحالي في محاولة لحل هذا النزاع.

أبقى الاحتياطي الفيدرالي الأميركي على أسعار الفائدة ثابتة دون تغيير في اجتماعه المنعقد يوم الأربعاء الماضي، وذلك على الرغم من الإشارات الدالة على إمكانية خفض أسعار الفائدة بنسبة تصل إلى 0.5% خلال الفترة المتبقية من العام 2019. وذكر مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي في بيانهم أن النشاط الاقتصادي الأميركي ارتفع بمعدل «معتدل» وليس «بمستويات قوية»، مع توقع تسجيل نمواً بنسبة 2.1 % خلال العام الحالي و 2 % في العام 2020. وفي الوقت الحاضر، يعد احتمال تثبيت أسعار الفائدة ضئيلاً جداً حتى في ظل ادعاء الاحتياطي الفيدرالي انتظاره لصورة أوضح عن المخاطر الحالية التي تواجه الاقتصاد قبل اتخاذ تلك الخطوة. وبصفة عامة، وتشير التوقعات الى ارتفاع احتمالات تخفيض أسعار الفائدة، حيث تسجل العقود الآجلة لصندوق الاحتياطي الفيدرالي فرصة بنسبة 80 % لتخفيض بمقدار 25 نقطة أساس في يوليو المقبل. . وبالتزامن مع ذلك اتخذت البنوك المركزية في أستراليا والفلبين وإندونيسيا توجهات مماثلة، ملمحه إلى إمكانية خفض أسعار الفائدة.

ويشير تزايد حالة عدم اليقين الاقتصادي وتراجع معدلات التضخم بصورة غير متوقعة إلى أن خطوة خفض أسعار الفائدة كانت تلوح في الأفق. إلا اأنه على الرغم من ذلك، من غير المؤكد بعد ما إذا كان البنك المركزي سيتخذ خطوة وقائية من خلال تبني سياسة التيسير النقدي للحفاظ على قوة التوسع الاقتصادي. وقد نتجت عن تلك المعنويات التيسيرية ردة فعل إيجابية من قبل الأسهم وأدت إلى اضعاف قوة الدولار الأميركي. علماً بأن الدولار الأميركي يتوجه حالياً نحو تسجيل أعلى معدل تراجع يشهده منذ أواخر مارس فاقداً أكثر من 1.4 % من قيمته مقابل الين الياباني كعملة من عملات الملاذ الآمن. وبفضل تبني معظم البنوك المركزية سياسة التيسير النقدي بصفة عامة، أنهت الأسهم تداولات الأسبوع عند مستويات قياسية بعد الإعلان عن تلك السياسات. حيث ارتفع المؤشر المرجعي الأميركي ستاندرد أند بورز إلى أعلى مستوياته المسجلة منذ بداية العام، وصولاً إلى 2,964.00 نقطة، فيما يعكس توجه الاحتياطي الفيدرالي الحذر نحو اتباع سياسية نقدية تيسيريه قبيل اجتماع مجموعة العشرين الشهر المقبل حيث من المقرر عقد لقاء يجمع ما بين الرئيس الأميركي ونظيره الصيني لمناقشة التوصل إلى صفقة تجارية. واستمرت أدوات الدين الحكومي الأميركية في الارتفاع.

