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مال وأعمال

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«الأوروبي» يلمح لاتباع سياسة التيسير النقدي


تتشابه السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي إلى حد ما مع سياسة الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في دعم الاقتصاد المحلي. إلا أنه على الرغم من ذلك، كانت الاستجابة للسياسات التحفيزية في أوروبا أكثر حذراً منها في الولايات المتحدة، حيث أشار رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي إلى زيادة الصراعات التجارية لتفسير ذلك الوضع.
ويدعى دراجي أن تلك المشكلات لا تزال وثيقة الصلة بالموضوع، حيث تسببت التوترات القائمة في تباطؤ التجارة العالمية بوتيرة حادة امتدت إلى منطقة اليورو
وبالنظر إلى التضخم، تباطأ المعدل في منطقة اليورو إلى 1.2 في المئة في مايو، منخفضاً من 1.7 في المئة في أبريل. إلا أن سوق العمل ما يزال قوياً، حيث بلغت معدلات البطالة أدنى مستوياتها منذ الأزمة المالية وصولاً إلى 7.6 في المئة مع ارتفاع ملحوظ في الأجور.
من جهة أخرى، تراجع اليورو إلى ما دون مستوى الدعم النفسي البالغ 1.12، حيث بلغ 1.1179 على خلفية تعليقات دراجي بصفة مبدئية، إلا انه على الرغم من ذلك فقد تعافى منذ ذلك الحين ويتداول حالياً حول مستوى 1.1366.


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