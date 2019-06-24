مال وأعمال

اتخذ بنك إنكلترا نبرة أكثر تشدداً. حيث صوت البنك بالإجماع على إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير عند مستوى 0.75 في المئة وتمسك بخطابه الذي يؤيد حاجة أسعار الفائدة للارتفاع طالما تحاول بريطانيا تفادي انفصالها عن الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.

إلا أنه على الرغم من ذلك، فإنه من المتوقع أن يتراجع النمو الاقتصادي إلى الصفر في الربع الثاني وفقاً لبنك إنجلترا، حيث «يبدو أن النمو الأساسي في المملكة المتحدة قد تراجع قليلاً في النصف الأول من العام مقارنة بالعام 2018 إلى معدل أقل بقليل من التوقعات».

إلا أن الاقتصاد البريطاني ما يزال مرناً بشكل ملحوظ في مواجهة حالة عدم اليقين المصاحبة لانفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي.

وعلى صعيد الأسواق المالية والتي يبدو أنها تتجاهل إلى حد كبير تطورات انفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي، فإنها تعاني أيضاً من تبعات توترات التجارة العالمية.

من جهة أخرى، يواصل الجنيه الإسترليني تعرضه للضغوط بلا هوادة منذ اجراء استفتاء انفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي في العام 2016، وتراجع خلال الأسبوع الماضي مقابل الدولار إلى أدنى مستوياته المسجلة منذ بداية العام وصولاً إلى 1.2504، إلا أنه تعافي منذ ذلك الحين وبلغ1.2742.

