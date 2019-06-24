مال وأعمال

ارتفعت أسعار النفط يوم الجمعة على خلفية تصاعد التوترات في الشرق الأوسط بعد أن أسقطت إيران طائرة عسكرية أميركية بلا طيار.

ومن ضمن العوامل الإضافية التي عززت من ارتفاع أسعار النفط جاء الإعلان عن إمكانية قيام الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة، وهو الأمر الذي من شأنه تحفيز الاقتصاد الأميركي، أكبر الدول المستهلكة للنفط على مستوى العالم. كما أن التوترات ظلت مرتفعة على صعيد المنطقة، والتي تعد المصدر لأكثر من 20 في المئة من الإنتاج العالمي للنفط.

وبدأت سلسلة التوترات في 13 يونيو بالهجوم على ناقلتي نفط بالقرب من مضيق هرمز والذي يعد من أهم الممرات الحيوية لإمدادات النفط في الخليج والقت واشنطن باللوم على طهران، إلا أن إيران مازالت مصرة عن نفي ضلوعها في هذا الهجوم.

وتسببت الحرب التجارية في دفع أسعار النفط إلى التراجع خلال الأسابيع الأخيرة بعد أن وصل سعر مزيج خام برنت إلى أعلى مستوياته في العام 2019 عند سعر 75 دولاراً للبرميل، إلا أنه يتداول حالياً عند أعلى مستوياته المسجلة في يونيو عند سعر 65 دولاراً للبرميل. علماً بأن جهود الأوبك وحلفاؤها مستمرة للنظر في تمديد اتفاقية خفض الإنتاج بواقع 1.2 مليون برميل يومياً عند اجتماعها المقرر عقده في 1 و 2 يوليو.

