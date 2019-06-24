مال وأعمال

كرم بيت التمويل الكويتي «بيتك» الفائزين من المشاركين في مسابقته السنوية لحفظ وتجويد القرآن الكريم، التي نظمها تحت عنوان «نور بيتك بالقرآن»، للفئة العمرية حتى 25 عاما من الجنسين الذكوروالاناث، وتبلغ قيمة جوائزها 4 الاف دينار، وجاءت بمناسبة شهر رمضان المبارك شهر القرآن، وضمن برنامج بيتك الرمضاني «تواصل بالخير في شهر الخير 5» المتعدد الفعاليات والانشطة الشاملة.

وقد شارك في المسابقة 600 متسابق سجلوا أسماءهم عقب الاعلان عن المسابقة عبر صفحات ومواقع «بيتك» في وسائل التواصل الاجتماعي، وتم اختيار الفائزين بعد خضوع المشاركين الى اختيارات وتقييمات على مدى يومين متتاليين، من قبل لجنة من علماء افاضل وقراء اكارم وفق معايير عدة من بينها جودة الحفظ والتلاوة والالتزام بالاحكام والضوابط المتعلقة بهما، وضمت اللجنة المقيمة 18 من المقرئين والمقرئات من بينهم صاحب المركز الاول في مسابقة العالم الاسلامي للقرآن الكريم سلطان الصرام.

ونظرا لما حققته المسابقة من مكانة متميزة على مدى الاعوام السابقة، فان عدد المشاركين سنويا في تزايد كبير، ففي مسابقة هذا العام زاد عدد المتسابقين 8 اضعاف عن نظرائهم فى الاعوام السابقة، ما يشير الى الاهتمام المتنامي من العملاء بالمسابقة، والحرص الكبير على المشاركة فيها، والثقة فى جودة التنظيم وحسن الترتيب .

وحظيت مسابقة بيتك السنوية في القرآن الكريم هذا العام بتغطية واسعة ومباشرة على قنوات وصفحات «بيتك» على وسائل التواصل الاجتماعي « فيسبوك- تويتر انستجرام يوتيوب» مما سهل على غير المشاركين متابعة المسابقة والتعرف على المتسابقين والاستفادة مما يقدم خلالها من تعليمات وارشادات للقراء وحفظة كتاب الله، وهو ما مثل اضافة مهمة للراغبين في المشاركة في المرات المقبلة، وكذلك اولئك المقبلين على حفظ القرآن الكريم وتجويده وترتيله.

