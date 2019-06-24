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«الخليج» يجري السحب ربع السنوي الثاني على 250.000 دينار


يجري بنك الخليج اليوم سحب الدانة ربع السنوي الثاني لهذا العام، في إذاعة نبض الكويت FM88.8 (برنامج ديوانية الياقوت والأنصاري)، وبحضور وإشراف ممثل من وزارة التجارة والصناعة، وذلك لتحديد الفائز بجائزة تصل قيمتها إلى 250,000 دينار. كما أن 30 يونيو هو آخر يوم لفتح حساب الدانة وللإيداع فيه، للدخول في السحب ربع السنوي الثالث لهذا العام، الذي سيقام يوم 25 سبتمبر على جائزة قيمتها 500,000 دينار أما السحب الرابع والأخير فسيقام بتاريخ 16 يناير 2020، ويتخلله تتويج مليونير الدانة لعام 2019 الذي سيحصل على جائزة بقيمة مليون دينار.


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