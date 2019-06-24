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أعلن البنك الأهلي المتحد عن اعتزازه برعاية المسابقة القرآنية الرمضانية الأولى للمكفوفين والثانية للصم والتي نظمتها جمعية «المنابر القرآنية».

وتعليقا على هذه المبادرة ، أعرب رئيس ادارة التدقيق الشرعي الداخلي بالبنك الأهلي المتحد عبدالله الشعيب عن سعادته بنجاح هذه المسابقة الرمضانية، التي تأتي استشعارا من البنك الأهلي المتحد بأهمية تشجيع أبنائه من ذوي الإعاقة على حفظ وتلاوة القرآن الكريم وفهم تلك المعاني السامية التي يزخر بها كتاب الله تعالى، وخصوصا في شهر رمضان المبارك فهو شهر القرآن.

وتوجه الشعيب بالشكر لجمعية المنابر القرآنية على دورهم الرائد في التنظيم والإشراف والمتابعة والتقييم لهذه المسابقة القرآنية، متمنيا لجميع المشاركين والفائزين مزيدا من التفوق والعطاء في حفظ وخدمة كتاب الله الكريم.

وقد بلغ إجمالي عدد المشاركين 48 وفاز منهم بالمراكز الأولى 12 مشاركا مناصفة لكل فئة.

ومن جانبه أشاد رئيس مجلس إدارة جمعية المنابر القرآنية د. أحمد الباطني في كلمته في الحفل الختامي لتكريم الفائزين فى المسابقة بدور البنك الأهلي المتحد الذي لا يتوانى عن دعم ذوي الاعاقة في العديد من المحافل والأنشطة.

