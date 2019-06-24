مال وأعمال

كرمت الإدارة العليا لبنك بوبيان مجموعة من موظفي البنك الذين تطوعوا للمشاركة في جميع الفعاليات والانشطة التي نظمها البنك خلال شهر رمضان المبارك تقديراً منها للدور الذي قاموا به وإبراز صورة البنك الاجتماعية. وقال مدير عام البنك وليد خالد الياقوت في كلمة ألقاها خلال الاحتفال إن حرص عدد كبير من الموظفين على المشاركة في الأنشطة والفعاليات التى ينظمها بنك بوبيان سنوياً في الشهر الفضيل إنما يؤكد مدى حرصهم على المساهمة في خدمة المجتمع وتأكيد لقيم البنك التي يسعى اليها. واضاف ان عدداً كبيراً من موظفي البنك شاركوا متطوعين في تنفيذ فعاليات وانشطة البنك التي امتدت على مدار الشهر الفضيل وحتى أيام العيد.

وشهد حفل التكريم حضور مجموعة من قياديي البنك في مقدمتهم نائب الرئيس التنفيذي للبنك عبدالله التويجري ومدير عام مجموعة الموارد البشرية عادل الحماد ونائب المدير العام سمير الشايجي ومساعد المدير العام بشار الدوب ومدير إدارة الفروع مصعب الشعلان ومن إدارة التدقيق الشرعي الشيخ خالد المطوع والشيخ الدكتور محمد البراك إلى جانب المدير التنفيذي لإدارة الاتصالات والعلاقات المؤسسية قتيبة البسام.

وأوضح الياقوت «يعد شهر رمضان فترة عمل مميزة لجميع موظفي البنك حيث اقبل الجميع في التطوع والعمل في الفعاليات التي نظمها البنك وهو ما يؤكد التزام البنك بدوره الاجتماعي وحرصه على التواصل مع مختلف شرائح المجتمع».

