مال وأعمال

أعلن «مول 360»، وجهة التسوق الرائدة التابعة لشركة التمدين لمراكز التسوق، عن إطلاق «نوف»، المساعد الإلكتروني Chatbot المُتحدث باللغتين العربية والإنجليزية والمعزز بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، ليكون بذلك وجهة التسوق الأولى في المنطقة التي تقدم هذه الخدمة المتطورة بهدف تسهيل تجربة التسوق والتواصل مع رواد المول من خلال أكثر التطبيقات انتشاراً لدى الزوار. وقد تم الإعلان عن إطلاق Nouf Chatbot للزوار من خلال فعالية مميزة في «مول 360»، حيث دعى المول كل من اسمه «نوف» عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي للحضور إلى المول والمشاركة في هذه الفعالية، حيث زار المول أكثر من 360 فتاة يحملن اسم «نوف» ليتم مشاركتهن بمجموعة من الهدايا المتنوعة والاحتفاء بهن.

