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مال وأعمال

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«ميزان القابضة» تعزز تواجدها في القطاع الصحي


أعلنت شركة ميزان القابضة عن قيام شركة تابعة مملوكة لها بنسبة 100% بتوقيع اتفاقية شركة محاصة مع شركة كويتية ذات مسؤولية محدودة لإدارة وتشغيل عقد توزيع المنتجات والأجهزة الطبية لشركة ميدترونيك Medtronic وكوفادين Covidien هدفها خدمة مستخدمي أجهزة مرض السكري وغيرها داخل دولة الكويت.
الجدير بالذكر أنّ الشركة التابعة لشركة ميزان تمتلك نسبة 51 في المئة من شركة المحاصة مما يخولها من السيطرة على إدارة شركة المحاصة. حيث يمنح المشروع حقوق توزيع منتجات شركة (ميدترونيك) إلى شركة المحاصة وتعد شركة ميدترونيك Medtronic أكبر شركة عالمياً في إنتاج التقنيات والأجهزة الطبية.


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