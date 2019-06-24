مال وأعمال

أكد رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة الدكتور راشد العجمي أن الهدف من مشروع السياسة الوطنية للمنافسة هو أن يعمل الجهاز بالشراكة مع الجهات الحكومية المعنية في الدولة على وضع وتحسين السياسات المتعلقة بالمنافسة، مؤكدا على أنه لا يمكن للجهاز العمل منفصلا عن أجهزة الدولة المختلفة، كما أن تطبيق المشروع لا يتحقق بالطريقة الأمثل إلا بالعمل المشترك مع الجهات المعنية.

وأضاف العجمي في تصريح صحافي بمناسبة عقد الاجتماع الأول للجنة العليا للسياسة الوطنية للمنافسة والتي تم تشكيلها بقرار وزاري من وزير التجارة والصناعة خالد الروضان برئاسة جهاز حماية المنافسة وتضم عدة جهات حكومية أخرى هي الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، الفتوى والتشريع، وزارة المالية، الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، وزارة التجارة والصناعة، الهيئة العامة للصناعة، هيئة أسواق المال، بالاضافة إلى الجهاز الفني لبرنامج التخصيص ، أن المشروع يتضمن إعداد وتطبيق السياسة الوطنية للمنافسة بالشراكة مع الجهات المعنية في الدولة لضمان عدم تقييد المنافسة في السوق بطريقة قد تؤثر سلبا على الرفاهية الاقتصادية.

ولفت إلى أن المشروع يهدف إلى وضع وتطوير الاجراءات واللوائح والقوانين والتدابير الحكومية التي تشجع المنافسة، وتسهل على الشركات الدخول إلى الأسواق مع معاقبة ومنع السلوك المناهض للمنافسة، كما أضاف بأن المشروع يتضمن أيضا مجموعة من الأهداف من أهمها تعزيز دور الجهاز وتمكينه من أداء أعماله ، تطبيق أفضل الممارسات العالمية المتعلقة في أجهزة حماية المنافسة ووفق التوصيات المقدمة من البنك الدولي، التماشي مع رؤية الكويت 2035- الخطة الانمائية لدولة الكويت، متابعة تنفيذ الإجراءات الداعمة لمسار الإصلاح المالي والاقتصادي- المدى المتوسط، قراءة المؤشرات العالمية وموقع دولة الكويت ووضع آلية لتحسينها، بالاضافة إلى تقديم التقارير المتعلقة بما تم تحقيقه من مؤشرات ذات الصلة بأهداف التنمية المستدامة.

وأشار العجمي إلى أن الاجتماع قرر بأن تقوم اللجنة العليا بالنظر في الشكاوى التي ترد إلى الجهاز ويتم حفظها نظرا لأنها ترتبط بجهات حكومية ليس للجهاز اختصاص بالنظر فيها وفقا لقانونه، مشيرا إلى أن هذه الشكاوى تحتاج إلى التدخل من قبل الجهاز لمنع ان تكون بها أية ممارسات ضارة بالمنافسة، الأمر يتطلب تعديل القانون الخاص به وهو ما يهدف مشروع السياسة الوطنية للمنافسة إلى تحقيقه .

وأشار إلى أنه ستقوم الأمانة العامة للتخطيط والتنمية بتحديد أولويات السياسات التي سيتم العمل عليها بمشروع المنافسة بما يتناسب مع أولويات الدولة، كما انه سيتم مخاطبة المنظمات الدولية للحصول على العروض الفنية والمالية لتطبيق المشروع، مبينا أن هناك 3 منظمات رئيسة تعمل على تقديم الخدمات وهي البنك الدولي، منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية. ولفت إلى انه تم تقديم عرض مرئي للمشروع وتوضيح الركائز والمحاور ضمن رؤية الكويت 2035 والخطة الانمائية للدولة وربط المشروع بها، كما تم التطرق لأهم المؤشرات العالمية واهداف التنمية المستدامة ذات العلاقة بالمشروع، كما تم توضيح الهدف من تشكيل اللجنة العليا واللجان والفرق الفرعية للعمل على إعداد وتطبيق المشروع، مشيرا إلى أن الأمانة العامة للتخطيط والتنمية والتي هي الجهة المعنية هي المنوطة بتحديد اولويات المشروع الذي يسلك هذا المنهج ليسهم بشكل فعال في تحقيق رؤية الكويت 2035 وتطبيق اهداف التنمية المستدامة.

وأوضح العجمي أن سياسة المنافسة تقوم على تدابير حكومية مشتركة تطبق من خلال الإجراءات واللوائح والقوانين تهدف إلى الحد من السلوك المناهض للمنافسة ومكافحة الإحتكار، تنظيم ومراقبة عمليات الاندماج، الرقابة على الأسعار مثل تثبيت الأسعار أو الإغراق، والتنسيق مع الجهات التنظيمية في القطاعات المختلفة لتعزيز الشفافية وتحرير السوق وكذلك التعاون الاقليمي والعالمي في مجال سياسة المنافسة.

