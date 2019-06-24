مال وأعمال

شهدت منصة «تداولات نظام خارج المنصة» المعروف اختصارا بـ «أو.تي.سي» خلال جلسات الاسبوع المنتهي الخميس الماضي انخفاضا في قيمة التداولات حيث تم تداول 12?16 مليون سهم بقيمة 900?6 ألف دينار (نحو ثلاثة ملايين دولار) تمت عبر 44 صفقة.

وقالت شركة «الموازي دوت كوم» في تقرير لها أمس ان شاشة الصفقات الفورية سجلت اداء ايجابيا حيث بلغ حجم التداولات 3?3 ملايين سهم بقيمة 134?3 ألف دينار (نحو 456?6 مليون دولار) تمت عبر 28 صفقات.

وأضافت الشركة أن الصفقات الخاصة سجلت اداء سلبيا خلال الاسبوع حيث بلغت التداولات نحو 8?8 ملايين سهم بقيمة نحو 766?2 ألف دينار (نحو 2?6 مليون دولار) تمت عبر 16 صفقة.

