مال وأعمال

اختتمت شركة المباني حملة «لنحتضن مستقبلهم» الخيرية بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر الكويتي التي أطلقتها خلال شهر رمضان، والتي هدفت إلى توفير حاضنات للأطفال الخدج وحديثي الولادة في دولة اليمن.

حيث دعت إدارة الأنيوز زوارها إلى دعم الحملة لما تعكسه من قضية حساسة ومهمة بسبب ما شهدته اليمن من نسبة عالية من الوفيات بين الأطفال الخدج وحديثي الولادة في محافظاتها، والتوسع الكبير من المباني والكثافة السكانية في المدن الرئيسة جراء الحرب الدائرة في اليمن، وعدم وجود مراكز أو مستشفيات متكاملة متخصصة في الطفولة ومعالجة حالات سوء التغذية.

وقد أسهم الزوار في الحملة من خلال تبرعاتهم عن طريق أجهزة التبرع النقدي باستخدام بطاقات السحب الآلي التي كانت متوفرة في بوث الحملة في الأ?نيوز، وعن طريق كذلك الرابط الإلكتروني، علمًا بأن جميع المبالغ التي تم تحصيلها قد دخلت الحساب الخاص لجمعية الهلال الأحمر الكويتي والتي بلغت حتى الآن 72,000 دينار، حيث مازالت عملية التبرع مستمرة من خلال الرابط الالكتروني لجمعية الهلال الأحمر الكويتي. تأتي حملة « لنحتضن مستقبلهم « الخيرية ضمن المبادرات المجتمعية التي تتبناها إدارة الأنيوز طيلة العام من خلال دعم عدد من القضايا والحملات ضمن المسؤولية الاجتماعية لشركة المباني، بالتعاون مع العديد من الجهات ومؤسسات المجتمع المدني، وتشكر شركة المباني جميع من ساهم في نشر ونجاح هذه الحملة.

