مال وأعمال

كشفت شركة «Visa» العالمية النقاب عن نتائج تحليلات تُظهر بأن تقنية «Visa» للمصادقة المتقدمة التي تسخّر إمكانات الذكاء الاصطناعي ساعدت المؤسسات المالية في تجنب عمليات احتيال تقدر بنحو 25 مليار دولار سنوياً، الأمر الذي ساهم بتوفير نظام مدفوعات عالمي أكثر أماناً لتجار التجزئة والمستهلكين على حد السواء وتعتبر تقنية «Visa» للمصادقة المتقدمة بمثابة أداة شاملة لإدارة المخاطر ترصد إجراءات المصادقة التي تخضع لها عمليات الدفع عبر شبكة المدفوعات العالمية Visa Net بشكل لحظي وتعمل على تقييمها لتمكين المؤسسات المالية من التعرّف على مخاطر الاحتيال وتوجهاته أثناء إجراء عملية المدفوعات والاستجابة لها بكفاءة.

وقد تعاملت Visa العام الماضي مع أكثر من 127 مليار عملية مدفوعات بين التجار والمؤسسات المالية عبر شبكتها العالمية «VisaNet»، وسخّرت إمكانات الذكاء الاصطناعي لتحليل جميع العمليات بنسبة 100 في المئة بسرعة فائقة، إذ لم يتجاوز الوقت الذي استغرقه تحليل كل عملية جزء من الالف من الثانية، الأمر الذي مكّن المؤسسات المالية من الموافقة على المشتريات المشروعة، ورصد عمليات المدفوعات المشبوهة بكفاءة وسرعة وإيقافها. وفي هذا السياق، قالت ميليسا ماكشيري، نائب الرئيس الأول والرئيس العالمي لمنتجات وحلول المخاطر والهوية في Visa: «تعتبر التفرقة بين المعاملات الصحيحة التي يقوم بها أصحاب الحسابات عن تلك المشبوهة التي يحاول المحتالون القيام بها، ودون أي تعقيدات إضافية، يعد أحد أكثر التحديات إلحاحاً وصعوبة في قطاع المدفوعات. لذلك باتت «Visa» أول شبكة مدفوعات تقوم بتطبيق الذكاء الاصطناعي القائم على شبكة عصبية في عام 1993 لتحليل المخاطر خلال عمليات المدفوعات بشكل لحظي، الأمر الذي أثّر مباشرة في القدرة على رصد الاحتيال والتصدي له. ومن خلال نجاحنا بتحقيق التوازن الأمثل بين الخبرة البشرية والابتكار التكنولوجي ، فإننا ماضون قدماً بتطوير إمكاناتنا في الوقت الذي تُوسّع فيه ابتكارات الذكاء الاصطناعي آفاق مشهد المدفوعات المتنامي».

وبالنسبة للمؤسسات المالية، فإن أي تعقيد او عقبات تطرأ على عملية المدفوعات يمكن أن تقود إلى عزوف المستهلك عن إتمام العملية. وقد كشفت استطلاع «جافلين للاستراتيجية والأبحاث» بأن إلغاء عمليات المدفوعات بشكل خطأ نظراً للشكوك بوجود مخاطر الاحتيال قاد أكثر من نصف المشاركين في الاستطلاع (بنسبة 51%) إلى استخدام بطاقة دفع أخرى لاستكمال عملية الشراء لدى ذات التاجر، الأمر الذي قد يشجع المتسوقين على الاعتماد على بطاقات مدفوعات منافسة وان تصبح خيارهم المفضل للدفع 2. ومع ذلك، لا يمكن للحد من التعقيد او إزالة العقبات أن يأتي على حساب رصد الاحتيال ومنعه. ووفقاً لتقرير صادر عن الاتحاد الوطني للبيع بالتجزئة وشركة فورستر للأبحاث يمثل الاحتيال أكبر تحدٍ يواجه تجار التجزئة في قطاع المدفوعات، حيث أكد ذلك 55 في المئة من المشاركين في الاستطلاع.

وتسهم تقنية Visa للمصادقة المتقدمة في حماية المؤسسات المالية وتجار التجزئة والمستهلكين من الاحتيال وتساعد في الحد من إلغاء عمليات المدفوعات التي ينفذها أصحاب الحسابات بشكل خاطئ. ويستخدم هذه التنقية أكثر من 8000 مؤسسة مالية في 129 دولة.

وأضافت ميليسا: «يدرك المستهلكون بأن «Visa» هي أكثر الشركات موثوقية في تقديم الخدمات المالية أو خدمات المدفوعات بين جميع شبكات المدفوعات، ونحن على ثقة بأن ذلك يعود إلى حرص الشركة المتواصل على التصدي للاحتيال وحماية منظومة المدفوعات».

