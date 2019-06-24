عربيات ودوليات

ذكرت وكالة الانباء الكورية الشمالية، امس ان الرئيس دونالد ترامب بعث برسالة «ممتازة» الى الزعيم الكوري الشمالي كيم يونغ اون، ونقلت عن كيم قوله انه «سيفكر فيها بجدية».

ورفض البيت الأبيض تأكيد ما اذا كان ترامب قد ارسل خطاباً الى كيم أم لا. ونشرت وسائل اعلام حكومية في كوريا الشمالية صورة ثابتة قيل انها تظهر كيم يونغ اون، وهو يقرأ رسالة من ترامب، قائلاً: «إن الرسالة ذات محتوى ممتاز». وأضافت «انه «تقديراً لملكة الحكم السياسي والشجاعة الاستثنائية للرئيس ترامب، قال كيم يونغ اون انه سيفكر جدياً في المحتوى المثير للاهتمام».

