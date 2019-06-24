عربيات ودوليات

واشنطن- طهران - الوكالات: اكد الرئيس الاميركي دونالد ترامب على وقع توتر كبير مع طهران انه في حال تخلى الايرانيون عن برنامجهم النووي فانه سيكون «أفضل اصدقائهم». وقال في تصريحات في حديقة البيت الابيض «لن نسمح لايران بحيازة سلاح نووي وحين يقبلون بذلك، سيكون لديهم بلد غني، وسيكونون سعداء جدا وسأكون افضل اصدقائهم. آمل ان يحدث ذلك». وقال الرئيس الأميركي ايضا «لنعد لايران عظمتها» مستخدما في ذلك نسخة معدلة من شعاره الانتخابي الشهير «لنعد لأميركا عظمتها» لكن الرئيس الأميركي لوح بفرض عقوبات جديدة على ايران اليوم من دون اعطاء اي تفاصيل.

وعلق مازحا «الجميع كان يقول عني انني اهوى الحروب والآن يقولون انني... حمامة». واذا كان جون بولتون مستشار الامن القومي من «الصقور» وكثيرا ما يدافع عن «سياسة متشددة»، فان آخرين «يتبنون سياسة اخرى» و»الوحيد الذي سيتحمل (المسؤولية) هو انا»،بحسب ترامب. وأوضح انه لم يتقرر اي شيء حتى الان بشأن ايران مشيرا الى انه محاط بمستشارين يدلون بوجهات نظر متباينة جدا. وأضاف قبل توجهه الى المقر الرئاسي في كامب ديفيد حيث سيبحث هذه الازمة مع العديد من المسؤولين «ولكن اذا تصرف المسؤولون الايرانيون بشكل سيء، فانهم سيمرون بفترة بالغة السوء» وتابع «لنأمل ان يكونوا اذكياء.. وأن يكونوا حقا حريصين على مصلحة شعبهم وليس مصالحهم الخاصة، واذا تمكنا من اعادة ايران الى سكة اعادة الاعمار الاقتصادي، فسيكون ذلك امرا رائعا». بيد انه في الانتظار «سنواصل ونفرض عقوبات اضافية».

في المقابل اتهم الرئيس الايراني حسن روحاني واشنطن بأنها «شرعنت الارهاب الاقتصادي» ضد الشعب الايراني. ونقلت وكالة «مهر» الايرانية عن روحاني قوله «أطالب المجتمع الدولي بتحول مسؤولياته تجاه هذه السياسة الأميركية في المنطقة». وأضاف «واشنطن شرعنت الارهاب الاقتصادي ضد شعبنا وفرضت عقوبات تشمل الأدوية والمواد الغذائية». وشدد روحاني على ضرورة تكثيف العمل التنسيقي والدبلوماسي الذي من شأنه ان يحد من دائرة الصراعات والحروب. من جهته وجه غلام علي رشيد قائد «مركز خاتم الأنبياء» التابع للحرس الثوري الايراني تحذيرا للادارة الأميركية من تداعيات اي هجوم على ايران. وقال ان الولايات المتحدة ستعرض حياة قواتها للخطر اذا اتخذت قرارات خاطئة في المنطقة حسب تعبيره. كما حذر من ان «أحدا لن يستطيع احتواء اي حرب في المنطقة».

الى ذلك طالب وزير الخارجية الأميركي مايك بومبو، ايران بالتراجع عما وصفه بـ»التضليل» من قبل الحكومة الايرانية، وأضاف في بيان»يعرف قادة ايران ان الحقيقة شيء خطير. من المهم تصحيح السجل». ونفى بومبيو في بيانه التقارير الاعلامية حول رسالة من الرئيس ترامب الى ايران من خلال سلطنة عمان قائلا «الرئيس ترامب لم يرسل اي رسالة تدعو الى اجراء محادثات مع ايران». وأضاف «نحن على استعداد للمشاركة عندما يحين الوقت»، وحدد الوزير «تخلي ايران عن العنف» كشرط للحوار مع الولايات المتحدة.

