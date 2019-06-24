عربيات ودوليات

القدس - الوكالات: حذر مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جون بولتون طهران امس من اساءة تفسير قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالغاء الضربة الانتقامية على ايران في اللحظة الأخيرة على انه ضعف.

وقال بولتون قبل اجتماعه مع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو في القدس يجب الا تخطئ ايران او اي جهة اخرى معادية باعتبار التعقل وضبط النفس الأميركيين ضعفا بعد يومين على الغاء ضربات على ايران ردا على اسقاط طهران طائرة اميركية مسيرة الخميس. وأضاف جيشنا اعيد بناؤه وهو جاهز للانطلاق. وأشار بولتون الذي يزور اسرائيل لحضور اجتماع ثلاثي مقرر منذ وقت مع نظيريه الاسرائيلي مئير بن شبات والروسي نيكولاي باتروشيف الى ان الظروف الحالية في المنطقة تجعل محادثاتنا تأتي في الوقت المناسب. من جهته قال نتانياهو ان ايران تستخدم الأموال التي تدفقت عليها بعد الاتفاق النووي في تهديد دول المنطقة.

