عربيات ودوليات

عواصم - الوكالات: دعت الامارات العربية المتحدة امس الى الحوار والتفاوض لخفض التصعيد بين ايران والولايات المتحدة في منطقة الخليج، بعد اسقاط الايرانيين طائرة اميركية من دون طيار. وكتب وزير الدولة للشؤون الخارجية في الامارات انور قرقاش في تغريدة ان «التوترات في الخليج لا يمكن التعامل معها الا عبر السياسة» مضيفا انه يجب التعاون «لخفض التصعيد وايجاد حلول سياسية من خلال الحوار والمفاوضات». وتابع قرقاش «الأصوات الاقليمية مهمة للوصول الى حلول مستدامة». واعتبر وزير الدولة الاماراتي للشؤون الخارجية، ان الأزمة الممتدة حاليا في المنطقة بسبب «تركيز الجميع على التصعيد وليس ايجاد حلول سياسية».

وأسقطت ايران الخميس طائرة اميركية مسيرة من طراز «غلوبال هوك»، مؤكدة ان الطائرة التي يفوق ثمنها مئة وعشرة ملايين دولار، انتهكت مجالها الجوي، الأمر الذي نفته واشنطن بشدة، مشددة على ان الطائرة كانت تحلق في الأجواء الدولية. وحذرت ايران السبت من ان اي هجوم عسكري اميركي يستهدف اراضيها ستكون عواقبه مدمرة لمصالح الولايات المتحدة في المنطقة، في تهديد قابلته واشنطن بالاعلان عن عقوبات جديدة «مشددة» تعتزم فرضها على طهران اليوم.

على صعيد آخر اعتبر رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية الايرانية كمال خرازي، ان البريطانيين «يرددون كلاما مكررا» حول الاتفاق النووي المبرم مع طهران.

وقال خرازي بعد لقائه وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية اندرو موريسون امس في طهران «كلام موريسون مكرر ولم يأت بجديد. سوف نقلص المزيد من التزاماتنا النووية بعد اسبوعين في حال لم ينفذ الأوروبيون التزاماتهم». وأضاف «على اوروبا ان تعلم ان طهران جادة في قرار تقليص المزيد من الالتزامات النووية، كما عليها ان تحافظ على استقلالها في مواجهة الضغوط الأميركية». وتابع «اذا كانت بريطانيا تسعى الى خفض حدة التوتر في المنطقة كان الأحرى بها عدم توجيه الاتهامات لطهران بالمسؤولية عن استهداف ناقلتي النفط من دون اي دليل».

وأعلنت لندن السبت ايفاد موريسون في زيارة عاجلة الى ايران لطلب «خفض طارئ للتصعيد» بين طهران وواشنطن.

الى ذلك افادت صحيفة «صاندي تايمز» البريطانية بأن واشنطن تعتقد ان لندن شددت موقفها ازاء ايران في الآونة الأخيرة وستقدم لها دعما في اي نزاع محتمل ضد الجمهورية الاسلامية.

ونقلت الصحيفة في تقرير نشرته امس عن مسؤولين امنيين اميركيين قولهم ان المملكة المتحدة شددت في الأشهر الماضية موقفها ازاء الاتفاق النووي المبرم بين طهران ومجموعة «5+1» عام 2015 لتقترب في هذه المسألة من الموقف الأميركي الصارم، وذلك على خلفية تصعيد التوتر في الشرق الأوسط.

وعارضت لندن، مع باريس وبرلين، قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي في مايو العام الماضي وحاولت منع التصعيد الاقليمي والحفاظ على الصفقة، لكن نهجها تغير مؤخرا. وقال مصدر مقرب من الادارة الأميركية للصحيفة «عندما التقي عادة مسؤولين بريطانيين اشعر كأنني التقي فرنسيين او المان، لكن هذا الأمر تغير في الأسابيع الأخيرة، ويزداد الموقف البريطاني شدة بشكل ملموس، ولاحظنا تغيرا في خطابهم العام، لكنهم بدؤوا يتحدثون بصورة مختلفة اثناء لقاءات خاصة ايضا».

