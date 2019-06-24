عربيات ودوليات

استكمالاً للشراكات الاستراتيجية وتوظيفاً للعلاقات المتميزة بين «مركز الرافدين للحوار» في العراق والمؤسسات التشريعية في الاتحاد الأوروبي ولتقديم التصورات والرؤى بشأن العراق والشرق الاوسط، استضافت لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الايطالي بالعاصمة روما السيد زيد الطالقاني رئيس المركز، وقدم بدايةً رئيس لجنة العلاقات الخارجية مبييرو فاسينو موجزاً عن المركز واصفاً اياه من اهم مراكز الأبحاث في المنطقة ولديه تعاون مع العديد من المؤسسات المهمة، بعدها تمت مناقشة الطالقاني الذي قال ان العراق يشهد انفتاحا على دول اتحاد اوروبي وايطاليا، مشيراً الى اهمية «ملتقى الرافدين» بوصفه اول من نوعه في بغداد وبشراكة رئيسية من دول العالم وبالخصوص الاتحاد الأوروبي. وأضاف الطالقاني «ان التجربة الديموقراطية في العراق تنمو بشكل مستمر وايجابي».

وأثناء ردوده على اسئلة النواب، قال الطالقاني ان انتصار على تنظيم «داعش» تحقق بتضافر جهود جميع العراقيين بمختلف طوائفهم وقومياتهم وتركز الدور الحقيقي في القتال ضد التنظيم الارهابي على الجيش والشرطة والمتطوعين استجابة لفتوى الجهاد التي صدرت من المرجعية العليا والدعم الدولي، وان العراق استطاع الحفاظ على وحدته في مواجهة محاولة انفصال التي كانت سلبية على الكرد والعرب على حدٍ سواء.

بعدها تطرق السيد الطالقاني لشؤون منطقة الشرق اوسط والصراع الايراني- الأميركي ومن وجهة نظر عراقية قال» اذا استمر الصراع فسيشعل المنطقة بأكملها وان العراق يستطيع ان يكون لاعب اساس بحل هذه الأزمة لما له من ارتباطات عقائدية وجغرافية قوية مع جارته الشرقية ايران وعلاقاته المتينة مع الولايات المتحدة». وفي رده على سؤال حول المشاكل في سورية واليمن، قال الطالقاني ان «الشعبان السوري واليمني في الوقت الحالي بحاجة الى مجتمع انساني وليس الى مجتمع مدني بينما العراق هو من يحتاج الى نمو المجتمع المدني لانه قد تجاوز الأزمة الانسانية والمجتمع المدني في العراق هو ما سيساهم في بناء دولة واضحة المعالم»، مختتماً حديثه بدعوة اعضاء البرلمان الايطالي لحضور ملتقى الرافدين المختص بالأمن والاقتصاد المزمع عقده في سبتمبر المقبل.

كما التقى الوفد السفير المستشار ميشيل توماسي رئيس وحدة البرمجة والتحيليل في وزارة الخارجية الايطالية، والذي ابدى رغبة كبيرة في فتح آفاق التعاون مع «مركز الرافدين للحوار»، وفتح آفاق التعاون في مجال تسهيل منح التاشيرات للاكاديميين والباحثين العراقيين. وفي العاصمة الاسبانية مدريد، التقى السيد زيد الطالقاني والوفد المرافق له بمدير دائرة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في وزارة الخارجية الاسبانية نيكوس دياز باتشيه بمبنى وزارة الخارجية.

وتحدث باتشيه عن الدور الاسباني في العراق والمنطقة والمساهمة بمحاربة الارهاب من خلال تواجد قوة اسبانية الى جانب القوات المسلحة العراقية، مضيفاً ان اسبانيا تحرص على امن واستقرار منطقة الشرق الأوسط مع وجود مصالح اقتصادية مشتركة، وان العالم ينظر بقلق لما ستؤول اليه الأزمة الايرانية الأميركية مثمناً الدور العراقي باحتواء تلك الأزمة.

وقدم السيد الطالقاني لممثلي وزارة الخارجية الاسبانية والايطالية في اللقائين شرحاً مفصلاً حول طبيعة عمل «مركز الرافدين للحوار» وأهدافه في الوصول الى قناعات وتفاهمات مشتركة في ملفات الشرق الاوسط وترسيخ مبدأ الثقة والتعاون من خلال الحوار الجاد والبناء، مشدداً على اهمية دور المجتمع الدولي في دعم التجربة السياسية الفريدة والديموقراطية في العراق من خلال التنسيق وتكثيف اللقاءات واقامة المنتديات بالتعاون مع مراكز ومؤسسات البحث الرائدة في هذا المجال كونها تمتلك مساحة اكبر من المؤسسات الحكومية في تنفيذ البرامج التطويرية، مشدداً على ضرورة تدخل دول الاتحاد الأوروبي في احتواء الأزمة الأميركية - الايرانية بالتنسيق مع العراق لأهميته الاستراتيجية في المنطقة وتداخل المصالح الحيوية بين دول الجوار الاقليمي. كذلك اجتمع السيد الطالقاني والوفد المرافق بمسؤولي عدد من المراكز والمنتديات بعدة عواصم ومدن اوروبية، وتم الاتفاق معها على توقيع مذكرات شراكة استراتيجية لاقامة ورش عمل مشتركة تخصصية وتنفيذ شراكات لاقامة الاستبيانات والاستطلاعات والدراسات والأبحاث التخصصية للعراق والشرق الأوسط، كما تم دعوة تلك المنتديات والمراكز البحثية لحضور ملتقى الرافدين للأمن والاقتصاد المزمع عقده في بغداد في الربع الأخير من العام الحالي. يذكر ان «مركز الرافدين للحوار» يستكمل استعداداته لاقامة ملتقى الرافدين للأمن والاقتصاد في العاصمة بغدا، بعد اشهر من النجاح الكبير الذي حققه ملتقى الرافدين 2019- بغداد، الذي وصف بأنه الأهم في العراق والمنطقة.

