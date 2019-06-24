عربيات ودوليات

عواصم- الوكالات: نددت فلسطين بالخطة الاقتصادية الأميركية للسلام معتبرة إياها امتدادا لموقف واشنطن السياسي المنحاز بالكامل لإسرائيل وسياساتها وشددت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان صحافي نشرته امس على أن المشروع الأميركي «يحاول تبييض الاحتلال والاستيطان» الإسرائيليين ويأتي «في إعادة إنتاج مقولات ومفاهيم ومرتكزات وعد بلفور المشؤوم». وحملت الخارجية إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المسؤولية عن محاولة تقييد الاقتصاد الفلسطيني بسلاسل الاحتلال وحرمانه من أي فرصة للازدهار والتطور كاقتصاد دولة مستقلة متهمة واشنطن بمحاولة سرقة الأراضي الفلسطينية والسيطرة على مواردها وثرواتها الطبيعية. وسمت المشروع بـ «وعد ترامب المشؤوم» و«وعد بلفور 2» مشيرة إلى أنه ينكر وجود الشعب الفلسطيني والأمة الدولية ويلغي حقائق الصراع والتاريخ والجغرافيا ويتعامل مع الشعب الفلسطيني كـمجموعة سكانية وجدت بالصدفة في هذا المكان الذي منحته إدارة ترامب للإسرائيليين بامتياز.

أعلنت الولايات المتحدة أنّ خطتها للسلام في الشرق الاوسط والتي سيُعرض الشقّ الاقتصادي منها في البحرين تهدف إلى جذب استثمارات تتجاوز قيمتها 50 مليار دولار لصالح الفلسطينيين ومصر ولبنان والاردن وخلق مليون فرصة عمل للفلسطينيين ومضاعفة اجمالي ناتجهم المحلّي وذلك خلال عشرة أعوام. وأوضحت الإدارة الأميركية التي تدلي للمرة الاولى بتفاصيل عن هذه الخطة أنّ المبادرة تهدف إلى اجتذاب استثمارات دولية كبرى وتحسين جذري للبنى التحتية والتربية والتعليم والإدارة في الضفة الغربية وقطاع غزة.

في غضون ذلك صرح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية بأن وفدا مصريا برئاسة نائب وزير المالية سيشارك في ورشة المنامة التي تعقد تحت عنوان «السلام من أجل الازدهار»، موضحا أن الهدف من المشاركة متابعة الأفكار التي سيتم عرضها خلال الورشة وتقييم مدى توافق ما قد تتضمنه من اطروحات مع رؤية السلطة الوطنية الفلسطينية لسبل نيل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني من خلال إطار سياسي. وفي عمان اعلنت وزارة الخارجية أن الاردن قرر المشاركة في مؤتمر البحرين لكنها شددت على تمسك عمان بحل الدولتين كسبيل وحيد لتسوية النزاع الفلسطيني- الاسرائيلي. وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين سفيان القضاة في تصريحات نقلتها وكالة الانباء الاردنية الرسمية إن «الأردن قرر أن يشارك في ورشة العمل الاقتصادية التي دعت إليها الولايات المتحدة الأميركية ومملكة البحرين الشقيقة في المنامة يومي 25 و26 من الشهر الحالي على مستوى أمين عام وزارة المالية للاستماع لما سيطرح والتعامل معه». وتدعو الخطة إلى استثمارات ضخمة من أجل تحسين إنتاج الكهرباء وإمدادات مياه الشرب ومعالجة مياه الصرف الصحي في الأراضي الفلسطينية في ظل تردي الخدمات الأساسية. كما تلحظ الخطة جهودا كبرى لدمج الاقتصاد الفلسطيني مع اقتصادات الدول العربية المجاورة، إنما ليس مع إسرائيل.

