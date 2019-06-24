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نواكشوط- الوكالات: قال مصدر من اللجنة المستقلة للانتخابات في موريتانيا إن وزير الدفاع السابق، محمد ولد الغزواني، هو الفائز برئاسة موريتانيا في الانتخابات، بعد فرز أكثر من 93% من الأصوات.

وذكر المصدر، في اتصال مع وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء أمس، «حصل ولد الغزواني على 51.9% بعد فرز 93.38% من الأصوات».

وأضاف المصدر «النسبة الباقية لا يمكن ان تغير نتيجة التصويت بأي حال من الأحوال لأن أقرب المنافسين للغزواني هو المرشح بيرام ولد اعبيدي حصل على 18.86%».

وكان ولد غزواني أعلن، في وقت سابق أمس، فوزه في الانتخابات بعد تجاوزه عتبة الـ50% في الدورة الأولى، مضيفا أنه لم يتبق سوى 20% من مراكز الاقتراع لم يتم فرزها، وأنها لن تؤثر على النتيجة المعلنة.

وأعلن غزواني الذي شغل منصب وزير الدفاع وقائد الجيش سابقا، عن فوزه في حضور الرئيس الحالي، محمد ولد عبد العزيز. وقال غزواني في تصريح للوكالة الموريتانية للأنباء، حين أدلى واجبه الانتخابي: «أتيت لهذا المكتب لأدلي بصوتي كمواطن موريتاني مسجل على اللائحة الانتخابية الوطنية. وأنا أعتز وأفتخر بهذا الجو الذي اقترعت فيه، وهو جو من الاطمئنان والارتياح، ولن تفوتني هذه الفرصة قبل أن أهنئ الشعب الموريتاني على نضجه السياسي وعلى ما برهن عليه من وعي خلال هذه الحملة التي مرت بسلام وبأمان وبطمأنينة».

من جهتها، احتجت المعارضة على إعلان فوز الغزواني، وهي التي كانت قد حذرت في سابق من أن أي حسم دون الذهاب لجولة الإعادة سيعني حصول تزوير واسع في الانتخابات.

في وقت سابق، قالت لجنة الانتخابات، إن نسبة المشاركة، تجاوزت 60%، وأكدّت أنّ العملية الانتخابية سارت بشكل طبيعي، دون تسجيل خروقات كبيرة.

