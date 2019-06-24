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إسطنبول- أ. ف. ب: ادلى الناخبون في اسطنبول مرة جديدة أمس باصواتهم لانتخاب رئيس بلديتهم بعد إلغاء نتائج انتخابات سابقة فاز بها المرشح المعارض للرئيس رجب طيب إردوغان.

وتجري هذه الانتخابات بعد نحو ثلاثة أشهر من الانتخابات البلدية التي نظمت في 31 مارس، وفاز بها أكرم إمام أوغلو مرشح حزب الشعب الجمهوري والوجه المعارض الصاعد إذ تمكن من التقدم بفارق بسيط على رئيس الوزراء السابق بن علي يلدريم أقرب المقربين من إردوغان. وألغيت النتائج بعد تقديم حزب «العدالة والتنمية» الحاكم طعونا لوجود «مخالفات كثيفة». ورفضت المعارضة هذه الاتهامات منددةً بـ«انقلاب على صناديق الاقتراع» ورأت في الانتخابات الجديدة «معركة من أجل الديموقراطية». وصرّح إمام أوغلو البالغ 49 عاماً بعد الإدلاء بصوته في معقله في بيليك دوزو أن «شعبنا سيتخذ خياراً لمصلحة الديموقراطية واسطنبول والشرعية في انتخابات مستقبلية». وأضاف «في نهاية المطاف، كل شيء سيجري على ما يرام»، مكرراً شعار حملته بعد إلغاء الانتخابات الأولى. وصرّح إردوغان بعد الإدلاء بصوته في الجانب الآسيوي من اسطنبول «أنا متأكد من أن سكان اسطنبول سيتخذون القرار الأنسب». واعتبر يلديريم من جهته بعد الإدلاء بصوته أنه حان الوقت لطي صفحة الحملة الانتخابية التي كانت بغالبيتها شرسة و«التركيز على المستقبل».

