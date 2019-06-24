آراء

باعتقادي ان الضربة التي وجهتها قوات الحرس الثوري الايراني لطائرة «درون» الأميركية واسقاطها في مياه الخليج كانت خطوة تكتيكية محسوبة في عملية ادارة الأزمة مع واشنطن. خطوة لها ثلاثة ابعاد، الأول باتجاه الداخل الايراني والثاني باتجاه اقليمي، وثالث باتجاه الخصم الأميركي.

ففي العلاقات الدولية «يقال» ان اي خطر خارجي يسهم في توحيد الصفوف الداخلية، كما وأنه من الطبيعي ان تلجأ ايران الى التصعيد المباشر برغم خطورته؛ لأن القبول باستمرار الوضع على ما هو عليه من عقوبات اقتصادية طويلة الأمد يعني التكريس للهيمنة الأميركية عليها ومن ثم موتا تدريجيا للدولة والنظام في ايران.

لذلك كان لابد لايران ان تحرك مياه الأزمة في الخليج بضربة استباقية تهز واشنطن وتقوي طهران وهذا بالضبط ما عكسه «ارتباك» الرئيس دونالد ترامب في ردة فعله بعداسقاط الطائرة الأميركية.

كما اصاب حجر الضربة الايرانية عصفوراً ثانيا على المستوى الاقليمي حيث حمل رسالة استعراض قوة امام خصومها في الخليج مفادها ان النظام الايراني قادر على «فعل التحدي» في مواجهة حليفهم الأميركي القوي وهذه رسالة معنوية مهمة لصالح النظام الايراني في الأزمة الراهنة.

البعد الثالث الذي توخته ايران في ضربتها الاستباقية هو الاسراع في انهاء الوضع الحالي ومحاولة فك الخناق الأميركي واجبار ترامب على الدخول في المفاوضات وفقاً للمحددات الايرانية.

ولعلي اتفق مع رأي من يقول ان قواعد المعركة الحالية لا تخضع لمعيار «القوة»، فمعيار القوة محسوم لأميركا، ولكنها تخضع لمعيار «التحمل» وهو يصب لصالح ايران على مايبدو.

ومن المعلوم ان ترامب يعلم ان خسارة جندي اميركي واحد ستشكل كارثة امام الرأي العام الأميركي لا سيما وهو مقبل على انتخابات، اما ايران فلا تحسب حسابا لمثل هذه الخسائر.

وعليه نعتقد بأن معطيات الوضع الراهن تقول ان ايران اصبحت هي من تقود ادارة الأزمة حاليا بالمبادرة «بالفعل» المؤثر الذي ضرب رمز القوة والتقنية العسكرية الأميركية فيما قابل ذلك تراجعاً في «ردة الفعل» العسكرية على ايران وتنازل الادارة الأميركية عن رد الاعتبار لنفسها.

فهل تقبل واشنطن بهذا الدور المتردد وتصبح في موقع تلقي الضربات الايرانية ثم التماس الأعذار والتبريرات نيابة عن الايرانيين لتخرج اميركا خاسرة من لعبة الصراع في الخليج؟ ننتظر لنرى.

