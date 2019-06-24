آراء

فيما العالم دخل عصر الثورة الصناعية الرابعة منذ سنوات، لا نزال في الكويت والعالم العربي نبحث في تفاصيل الماضي، ونقف على رصيف المعرفة نتلقى اكثر مما ننتج، بل اننا نتلقى من دون ان ننتج ما يسهم في هذه الثورة، ولذلك ندور في حلقة مفرغة لا ندري متى نخرج منها، هذا اذا خرجنا منها وفقا للمعطيات الموجودة لدينا حاليا.

في تاريخ العولمة يعرف الانسان ان العجلة كانت اولى مراحل العولمة، قبل كانت الزراعة، واتت بعدها بقرون الثورات الصناعية المعروفة حاليا، فكانت الثورة الصناعية الاولى مع المحرك البخاري التي جعلت بريطانيا من اغنى الدول، اتت بعدها الثورة الصناعية الثانية وجعلت القيادة تنتقل الى دولة اخرى، وكان العالم في كل مرحلة من تلك المراحل يتسم بوسم تلك الدولة لجهة اسلوب الحياة، حتى بدأت الثورة الصناعية الثالثة مع الحواسيب، وبدأ معها العصر الاميركي الذي ننظر اليه اليوم كنهاية مطلقة لسيطرة الثقافة الاميركية على العالم، فيما الحقيقة غير ذلك تماما، وهي تتكشف اليوم بالنتائج الاولى لما خلصت اليه الابتكارات العلمية، خصوصا في المجالات التكنولوجية، او ما يعرف بولادة الثورة الصناعية الرابعة التي لم تحتج سوى الى اكثر من نصف قرن كي تبدأ، علما ان الثورات الصناعية السابقة كانت تحتاج الى قرن من التعب والجهد البشري.

اليوم تتغير الوجهات الاقتصادية للدول تبعا لما ينتجه العلم، ولدينا امثلة عدة في هذا الشأن، فالاقتصاد الاميركي مثلا يعتمد اساسا على شركات التكنولوجيا التي تنتج خمس منها اربعة تريليونات دولار، اي ما يوازي مرة ونصف الناتج القومي للدول العربية مجتمعة البالغ 2.4 تريليون، فيما تعتمد هذه الشركات على المزيد من العناصر التكنولوجية في عملها اليومي، مثل شركة «امازون» التي انتقلت التوصيل الالي للاغراض عبر طائرات «الدرون»، فيما خفضت عدد العاملين في هذا المجال الى ما دون النصف، ووفرت نحو 13 مليار دولار من مصاريفها.

الثورة الصناعية الرابعة لا تحتاج الى دول كبرى، بل الى عقول كبرى، ما يعني ان الاهتمام بتربية اجيال من المبدعين يكون اساسا في نهضة المجتمعات وتقدم الدول، وعلى هذا الاساس يمكننا الحلم اننا في الكويت يمكن ان نكون قاعدة اساسية في الثورة الصناعية الرابعة، وان ينتقل اقتصادنا من الريعية المطلقة القائمة على توليد البطالة المقنعة، الى الانتاجية المعاصرة، وان نعمل على ابتكار الحلول العصرية للمشكلات التي نعاني منها، وخصوصا مثلا التركيبة السكانية التي تعاني من خلل كبير لكن للاسف يقابل بحلول اما ارتجالية او ذات منحى عنصري متخلف.

يمكن جعل الكويت قاعدة اساسية في الثورة الصناعية الرابعة من خلال العمل على فتح ابواب الاستثمارات في مجال الذكاء الاصطناعي، وتوجيه مخرجات التعليم نحو هذه المجالات، وتوفير المقومات الاساسية في هذا المجال، بمعنى الاعتماد اكثر على الحكومة الالكترونية، وخفض الدورة المستندية، وتوجيه العاملين في مختلف قطاعات الدولة الى ما يوفر قدرات انتاجية كبيرة، وهذا سيؤدي الى وفر مالي كبير، وزيادة في الدخل الوطني، وتنويع مصادره.

الثورة الصناعية الرابعة اليوم اصبحت في منتصفها، وهي لا شك ستؤدي الى ثورة صناعية خامسة، وسادسة، فالمستقبل يعني السير في طريق طويل، وكلما خطونا خطوة فيها اتسعت الطريق، واصبحت اكثر راحة، وعليه يمكننا مثلا تأسيس مدينة تكنولوجية للاستثمار في هذا المجال، وتكون فيها صناعات معلوماتية وتكنولوجية، وهي يمكن ان توفر دخلا اوليا يصل الى نحو 40 مليار دولار، على ان تتحول الى مدينة نواة ليس للثورة الصناعية الرابعة، بل مستقبلا تكون من القواعد الاساسية في الثورة الصناعية الخامسة. كل هذا يحتاج الى قرار في البدء بالتنويع الجدي للدخل، وطبعا ذلك لن يتحقق الا عبر حكومة جريئة تأخذ على عاتقها مسؤولية تطوير المجتمع والدولة كي تبدأ كويت المستقبل اليوم، فهل ستدرك حكومتنا اهمية ذلك من اجل الاستمرار والقوة؟

