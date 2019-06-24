آراء

اعتمدت الولايات المتحدة الاميركية في سياساتها الخارجية على التدرج السياسي والعسكري لنيل اهدافها والحصول على مصالحها، وتأتي الوسائل والخيارات متعددة ولا نريد سردها كاملة، ولكننا نشير الى بعضٍ منها، وعادة ما يكون الخيار الأول بلفت النظر والانزعاج من خلال تصريحات المسؤولين الاميركيين، وتتدرج الخيارات بالضغط من خلال وسائط الدول، تحريك الخلايا النائمة والعملاء السياسيين والمسلحين، فرض عقوبات متنوعة في مجالات مثل التسليح والاقتصاد والتصنيع، الى ان يصل بها الحال الى خيار الحرب غير المباشرة «من خلال ميليشيات مسلحة او مباشرة والدخول في المواجهة العسكرية».

وكل ما سبق من وسائل وطرق لم تأت بثمارها الحقيقية منذ يوم انتصار الثورة الاسلامية في ايران والى زمن دونالد ترامب الان ولم يبق لها الا الخيار الاخير وهو الحرب المباشرة، ولكن حتى هذا الخيار سقط، بعد ان اسقطت ايران طائرة الاستطلاع المتطورة جداً ، والتي تعتبر إحدى صناعات اميركا التي تفتخر بها بسلاح ايراني الصنع، وبطريقة تعقب للطائرة التي تم اسقاطها والطائرة المرافقة الحاملة للجنود من موقع اقلاعها الى موقع اسقاطها وخط سيرها، دلالة على ان تملك القدرات العسكرية المتطورة التي بها تستطيع المحافظة على حدودها البرية والجوية والبحرية، وبهذه الدلائل ارتبك القرار في أميركا.

في الولايات المتحدة الاميركية كان هناك قراران..: الحرب المباشرة ومن يتبناه مثل بومبيو، والثاني: هو الاستمرار باستدراج ايران للتفاوض من جديد، ولكن ايران افشلت القرار الثاني عن طريق لقاء رئيس الوزراء الياباني مع القائد الأعلى للقوات المسلحة والمرشد السيد خامنئي، واسقط الخيار الاول مع سقوط الطائرة.

لكي لا نبحر كثيراً يجب أن نفهم كيف يفكر قادة الولايات المتحدة الأميركية في ظل التطورات القائمة. في أميركا هناك عدة ازمات اقتصادية وضغط شعبي واسع على الحكومة الاميركية، وهناك من يطرح من الشعب الاميركي «لا حرب لا ضحايا وقتلى من الجنود الاميركيين»، فكلفة خوض الحرب باهظة جداً اقتصادياً وشعبياً وهذا مالا تريده الحكومة الأميركية التي قامت بامتصاص العالم مالا مستخدمة نفوذها الواسع لحل الأزمة الاقتصادية لديها، فلا تريد الدخول في معركة خاسرة بملامحها التي أشار اليها الحدث بتفاصيله المعلنة، وربكة الرئيس الاميركي ترامب اثناء مؤتمره الصحافي حول حادثة سقوط الطائرة أوضحت حجم الارتباك الموجود لدى قادته، فهم الان في مأزق اما ان يرجعوا الى الوراء ويقروا بالاتفاق النووي مع ايران او يثبتوا للعالم بأن اميركا قادرة على اسقاط ايران، والثاني خيار صعب التحقيق نتيجة حادثة اسقاط الطائرة وحوادث اخرى تم استخدامها بطريقة غير مباشرة في الحرب على سورية.

لم تعد أميركا اليوم هي أميركا بعد حرب الخليج الثانية في الشرق الأوسط.

