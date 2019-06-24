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لحق المنتخبان البرازيلي والفنزويلي بكولومبيا وتشيلي إلى الدور ربع النهائي لمسابقة كوبا أميركا 2019 في كرة القدم، بفوز الأول على بيرو 5-0 في ساو باولو، والثاني على بوليفيا 3-1 السبت في الجولة الثالثة الأخيرة من المجموعة الأولى. وهو الفوز الثاني للبرازيل المضيفة بعد الأول على بوليفيا 3-0 في الجولة الأولى فحسمت صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط بعد تعادلها مع فنزويلا سلبا في الجولة الثانية، بفارق نقطتين أمام فنزويلا التي حققت فوزها الأول في البطولة بعد تعادلين مع البرازيل وبيرو بنتيجة واحدة 0-0.

في المقابل، تجمد رصيد بيرو عند 4 نقاط ويتعين عليها الانتظار حتى الجولة الأخيرة لمنافسات المجموعة الثالثة اليوم الإثنين لمعرفة موقفها بين أفضل منتخبين يحتلان المركز الثالث في المجموعات الثلاث للبطولة.

ولحق المنتخبان البرازيلي والفنزويلي بكولومبيا متصدرة المجموعة الثانية وتشيلي متصدرة الثالثة وحاملة اللقب واللتين ضمنتا تأهلهما في الجولة الثانية بفوزين متتاليين لكل منهما.

في المباراة الأولى على ملعب كورينثيانز أرينا، حسمت البرازيل نتيجة المباراة في شوطها الأول بثلاثية نظيفة تناوب على تسجيلها كاسيميرو (12) وروبرتو فيرمينو (19) وإيفرتون (32). وعززت البرازيل تقدمها بثنائية في الشوط الثاني سجلها القائد داني ألفيش (53) وويليان (90).

وقدم المنتخب البرازيلي أفضل عرض له في البطولة وعوض أداءه المخيب في المباراتين الأوليين واللتين شهدتا صافرات استهجان من جماهير السيليساو. وعلق ألفيش على ذلك قائلا كنا نعرف أننا سنصل إلى هذا المستوى سواء عاجلا أم آجلا لأننا عملنا بجد. وأضاف بفضل هذا النوع من الانتصارات يمكننا أن نتواصل مع جماهيرنا، عندما نكون جميعًا معا، نشعر بالطاقات الإيجابية.

ونجحت البرازيل في افتتاح التسجيل عبر لاعب وسط ريال مدريد الإسباني كاسيميرو بضربة رأسية إثر دربكة أمام المرمى بعد ركلة ركنية انبرى لها فيليبي كوتينيو (12).

وهو الهدف الدولي الأول لكاسيميرو الذي تلقى إنذارا سيحرمه من التواجد في ربع النهائي. ونجحت البرازيل في تعزيز تقدمهما عندما قطع روبرتو فيرمينو كرة حاول الحارس بيروفي بدرو غاليسي تشتيتها فارتطمت بالقائم الأيسر وارتدت إلى مهاجم ليفربول الإنكليزي فهيأها لنفسه وراوغ الحارس وتابعها داخل المرمى الخالي (19).

وجرب قائد بيرو باولو غيريرو حظه من ركلة حرة مباشرة من خرج المنطقة فوق المرمى (27). وعززت البرازيل تقدمها بهدف ثالث رائع لإيفرتون، مهاجم غريميو، بتسديدة قوية من خارج المنطقة أسكنه على يمين الحارس غاليسي (32).

وهو الهدف الدولي الثاني لايفرتون والثاني له في البطولة بعد الاول في مرمى بوليفيا في الجولة الاولى عندما عزز تقدم البرازيل (3-0) بالهدف الثالث بعد ثنائية كوتينيو. وتلقى غابرييل جيزوس كرة على طبق من ذهب من فيليبي لويس عندما حافة المنطقة فتوغل داخلها ولعبها فوق العارضة (38).

وأنقذ حارس مرمى البرازيل وليفربول الانكليزي أليسون مرماه من هدف محقق بتصديه لتسديدة قوية لميغل تراوكو من داخل المنطقة وأبعدها إلى ركنية (43). وتابعت البرازيل أفضليتها في الشوط الثاني، وأنقذ غاليسي مرماه من هدف رابع بتصديه لانفراد كوتينيو داخل المنطقة (48).

وتصدى أليسون لتسديدة على الطاير لغيريرو من مسافة قريبة (51). ولم تتأخر البرازيل في التعزيز عبر القائد داني ألفيش بعد هجمة منسقة قادها بنفسه وتبادل الكرة مع أرثر وفيرمينو الذي هيأها له داخل المنطقة فتوغل وسددها داخل المرمى (53).

وكاد البديل كريستوفر غونساليس يسجل هدف الشرف للبيرو من تسديدة من خارج المنطقة مرت بجوار القائم الأيسر للحارس أليسون (84).

وختم ويليان، بديل كوتينيو، المهرجان بهدف خامس بتسديدة رائعة بيمناه من خارج المنطقة أسكنها الزاوية اليسرى البعيدة لغاليسي (90).

وحصلت البرازيل على ركلة جزاء في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع تم التأكد من صحتها باللجوء إلى تقنية المساعدة بالفيديو فار اثر عرقلة جيزوس من قبل الحارس غاليسي فانبرى لها مهاجم مانشستر سيتي الإنكليزي بنفسه لكن الحارس بيروفي تصدى لها (90+4).

وفي الثانية على ملعب غوفرنور ماغالياييس في بيلو هوريزونتي، قاد مهاجم أودينيزي الإيطالي داروين ماشيس منتخب بلاده فنزويلا إلى ربع النهائي بتسجيله ثنائية الفوز على بوليفيا 3-1. وأمَّن ماشيس فوز فريقه بافتتاحه التسجيل في الدقيقة الثانية بضربة رأسية من مسافة قريبة إثر تمريرة عرضية من رونالد هرنانديز، وإضافته الهدف الثاني في الدقيقة 55 بتسديدة رائعة من داخل المنطقة.

ونجحت بوليفيا في تقليص الفارق عبر ليونيل جوستينيانو في الدقيقة 82 بتسديدة زاحفة من خارج المنطقة، لكن مارتينيز أعاد الفارق لسابق عهده بتسجيله الهدف الثالث لفنزويلا بعد أربع دقائق بضربة رأسية من مسافة قريبة إثر تمريرة من يفيرسون سولتيدو.

