دوليه

اتخذ قائد المنتخب البرازيلي داني ألفيش قرار الرحيل عن باريس سان جرمان الفرنسي بحسب ما أعلن أمس الأحد في حسابه على انستاغرام.

وقال ألفيش (36 عاما) أن «لكل شيء بداية، منتصف ونهاية، والوقت حان لكي أضع نقطة النهاية هنا»، شاكرا «جميع العاملين على مودتهم واحترامهم وانخراطهم منذ اليوم الأول. أنتم تساهمون على جعل هذا النادي أكثر تميزا».

وانضم ألفيش الى سان جرمان في صيف 2017 بعد موسم واحد في صفوف يوفنتوس الإيطالي، وتوج مع النادي الباريسي بلقب الدوري في موسميه معه، كما أحرز الكأس وكأس الرابطة عام 2018. وتابع لاعب برشلونة الإسباني السابق الذي وصل الى نهاية عقده مع نادي العاصمة الفرنسية: «اليوم ، أنهي حقبة أخرى من حياتي، حقبة من الانتصارات، التعلم والخبرات. أود أن أشكر عائلة باريس سان جرمان على منحي فرصة أن نكتب معا صفحة في تاريخ النادي..».

ويأتي قرار ألفيش بعد ساعات على مساهمته في قيادة منتخب بلاده الى الدور ربع النهائي لبطولة كوبا أميركا بتسجيله أحد أهداف الفوز الكاسح على بيرو (5-0) في الجولة الثالثة الأخيرة من دور المجموعات. وتوجه البرازيلي الى مشجعي سان جرمان بالقول «أعتذر، إذا لم أكن، في أي وقت من الأوقات، على المستوى المطلوب. أعتذر إذا، في وقت ما، ارتكبت خطأ. حاولت ببساطة أن أبذل قصارى جهدي».

