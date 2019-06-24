دوليه

تطمع أوروغواي إلى انتزاع صدارة المجموعة الثالثة عندما تواجه تشيلي حاملة اللقب فجر غد الثلاثاء ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة لكأس كوبا أميركا التي تشهد مواجهة أخرى في التوقيت ذاته تجمع بين اليابان والإكوادور.

وتتصدر تشيلي المجموعة برصيد 6 نقاط من انتصارين وفي الوصافة تأتي أوروغواي برصيد 4 نقاط، وفي المركز الثالث اليابان برصيد نقطة وحيدة وفي ذيل المجموعة تأتي الإكوادور بدون نقاط. ومع أن تأهل أوروغواي لحد الآن مرتبط بنتائج باقي المجموعات، إلا أن تعادلها سيمنحها بطاقة التأهل، بينما يضعها الفوز في صدارة المجموعة، في حين ضمنت تشيلي التأهل وتحتاج اليابان للفوز إذا جاءت باقي النتائج في مصلحتها. وأكد مهاجم أوروغاي إدينسون كافاني أن فريقه سيفوز على تشيليفي اللقاء الذي سيحتضنه ملعب مماراكانا الشهير ليقتنص صدارة المجموعة. وقال مهاجم باريس سان جرمان الفرنسي، خلال مؤتمر صحافي عقب سؤاله حول إذا ما كان يرغب أن يصعد «السيليستي» كأول المجموعة أم الوصيف: «عندما تدخل الملعب ترغب فقط في الفوز، وبعد نهاية المباراة تبدأ في التفكير حول منافسك المقبل».

