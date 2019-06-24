دوليه

أكد الأرجنتيني ريكاردو غاريكا مدرب بيرو أنه «المسؤول الأول» عن الخسارة القاسية أمام البرازيل بخماسية نظيفة. وقال غاريكا في تصريحات عقب اللقاء: «كانت هناك أخطاء عديدة وأنا المسؤول الأول». وأضاف «إنها خسارة مؤلمة، كانت عثرة وضربة قوية لنا، وأتحمل المسؤولية كاملة». وأردف: «الجميع داخل غرف الملابس يشعر بالصدمة، لسنا معتادين على هذا الأمر، لقد خسرنا من قبل، ولكن ليس بهذه الطريقة». وواصل المدرب الأرجنتيني: «البرازيل تفوقت علينا تماما من البداية، لم نتوقع هذا الأمر، ولكن هذا ما حدث، علينا الاستفادة من هذا الدرس، ونحتاج لدعم الجميع». إلا أن غاريكا أكد أن هذه الخسارة لا يمكن أن تهدم كل ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية.