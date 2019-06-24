دوليه

أثنى البرازيلي فيليب كوتينيو على منتخب بلاده بعد الفوز الكبير على بيرو بخماسية نظيفة في ختام مواجهات الدور الأول للمجموعة الأولى والتأهل لدور الثمانية. وأشار كوتينيو في تصريحات للصحفيين عقب المباراة: «قدمنا أداء رائعا، بذلنا أقصى ما لدينا منذ الدقيقة الأولى، والأهداف جعلت الأمور أسهل، هذا يمنحنا ثقة كبيرة». وتابع لاعب برشلونة الإسباني «الفوز بهذه الطريقة يمنحنا ثقة كبيرة لمواصلة المسيرة». وعلق صاحب الـ27 عاما على العودة المحتملة لمواطنه وزميله في المنتخب نيمار نجم باريس سان جرمان الفرنسي، لصفوف «البلوغرانا»، نافياً علمه بإمكانية إدراج اسمه ضمن الصفقة، كما تتكهن وسائل الإعلام. وقال في هذا الصدد: «نيمار نجم كبير، وسيكون مرحبا به في أي فريق في العالم، ولكني لا أعلم شيئا عن موقفي، تركيزي الحالي مع المنتخب، وفي كوبا أميركا».