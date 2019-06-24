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دوليه

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رحيل رينار عن المغرب وارد


ترك المدرب الفرنسي هيرفيه رينار الباب مفتوحاً بشأن مستقبله مع المنتخب المغربي، وذلك في تصريحات اول من امس عشية المباراة الأولى لأسود الأطلس ضد ناميبيا. وردا على سؤال عما اذا كان سيستمر في مهامه على رأس الادارة الفنية للمنتخب: «أنا مع المغرب منذ ثلاثة أعوام ونصف عام. اختبرت أمورا جميلة جميلة جدا وآمل في ألا يكون ذلك قد انتهى». وأضاف: «لآن أعلم أنه ينتظر مني الكثير لبطولة إفريقيا، لنبقى مركزين على المنافسة. لن يكون لديَّ ما أقوله خلال هذه البطولة وآمل في أن نكون معا لأطول فترة ممكنة». وأشارت تقارير صحافية الى أن رينار، سيرحل عن المنتخب المغربي في ختام البطولة.


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