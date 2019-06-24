دوليه

تستهل تونس رحلة البحث عن لقبها الثاني في بطولة كأس الأمم الإفريقية اليوم عندما تواجه أنغولا في افتتاح منافسات المجموعة الخامسة التي تشهد مواجهة تاريخية لموريتانيا الضيف الجديد في البطولة مع مالي، بينما تخوض ساحل العاج لقاء مرتقب في المجموعة الرابعة ضد جنوب إفريقيا.

ويقود الفرنسي ألان جيريس المنتخب التونسي في خامس محاولة للاعب الدولي السابق لإحراز اللقب الإفريقي كمدرب للمرة الأولى في مسيرته. وسيكون منتخب نسور قرطاج، صاحب المركز الثاني بين المنتخبات الإفريقية في تصنيف الاتحاد الدولي (فيفا) بعد السنغال، المرشح الأبرز لتصدر مجموعته التي تضم أيضا مالي وموريتانيا المشاركة للمرة الأولى. وتبقى أفضل نتيجة لجيريس (66 عاما) في البطولة، المركز الثالث مع منتخب مالي عام 2012 في الغابون وغينيا الاستوائية، فيما توقفت محاولته الأولى عام 2010 مع الغابون و2015 مع السنغال و2017 مع مالي عند الدور الأول. وأكد جيريس قبل انطلاق البطولة أن المنتخب التونسي لا يضع حدودا لأهدافه، وسيسعى للقب ثان بعد لقب 2004 على أرضه. وقال إن الهدف في البطولة:بلا حدود، مع الطموح لا يمكننا أن نكون محدودين. الطموح هو الذهاب الى أبعد مدى ممكن. وقد تفتقر تونس إلى نجم مثل المصري محمد صلاح أو السنغالي ساديو مانيه، لكنها تفتخر بوجود فريق من ذوي الخبرة في المعارك الكروية الافريقية والظروف في مصر تناسبهم، لاسيما بوجود وهبي الخزري وعودة النجم يوسف المساكني بعد غيابه المطول بسبب إصابة في الركبة أبعدته على وجه الخصوص عن مونديال روسيا 2018. وبعد عقود كانت خلالها من أضعف المنتخبات الإفريقية، نجحت موريتانيا في التأهل إلى النهائيات للمرة الأولى في تاريخها.وعزا مدربها الفرنسي كورنتان مارتينز الإنجاز إلى تغيير التخطيط المنهجي من خلال الاهتمام بدوري الدرجة الثانية والفئات العمرية حتى تحت 13 عاما. ويعد المنتخب العاجي من المرشحين للذهاب بعيدا في النسخة الثانية والثلاثين، وإضافة لقب ثالث بعد 1992 و2015. لكن منتخب الفيلة الذي يشرف عليه إبراهيم كامارا، يسعى بالدرجة الأولى الى تعويض مشاركته المخيبة في نسخة 2017، حيث فشل على أرض الغابون في الدفاع عن لقبه، وخرج من الدور الأول.ويشارك المنتخب العاجي في المجموعة الرابعة الأصعب في أمم إفريقيا 2019، الى جانب جنوب إفريقيا والمغرب وناميبيا، معولا على نجمه نيكولا بيبي (24 عاما) الذي برز في الموسم المنصرم مع ناديه ليل الفرنسي، وسجل 22 هدفا خلف متصدر الهدافين نجم باريس سان جرمان كيليان مبابي.

