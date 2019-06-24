دوليه

طالب الفرنسي سيباستيان ديسابر المدير الفني لمنتخب أوغندا، من لاعبيه بالهدوء عقب الفوز على المنتخب الكونغولي 2 - 0 اول من امس في الجولة الأولى من المجموعة الأولى.

وقال ديسابر في المؤتمر الصحافي الذي عقد عقب المباراة: «كيف تتحدثون عن التأهل للدور الثاني من أول مباراة؟ نحن لازلنا في بداية المشوار ولم نحقق أي شيء حتى الآن، كل ما تحقق هو 3 نقاط فقط».وأضاف :»فزنا بالمباراة واتخذنا خطوة واحدة للتأهل ولازال لدينا مباراتين أمام زيمبابوي ومصر وهم أقوياء للغاية وخاصة أصحاب الأرض». ومن المقرر أن يلتقي منتخب أوغندا مع زيمبابوي في المباراة القادمة، فيما يلعب منتخب الكونغو الديمقراطية مع مصر الأربعاء المقبل.ومنح الفوز 2- 0 أوغندا صدارة المجموعة بفارق الأهداف عن مصر التي تغلبت على زيمبابوي 1- 0 في مباراة الافتتاح الجمعة الماضي.وسجل هدفي أوغندا باتريك كادو (14) وإيمانويل أوكوي (48) الذي اختير أفضل لاعب في المباراة.

